Призрак французского джихада

В Париже 2 сентября начался процесс по делу о терактах в редакции Charlie Hebdo, в магазине Hyper Cacher и в парижском пригороде Монруже. 14 обвиняемых, около 200 пострадавших, 144 свидетеля — самый масштабный пока в истории Франции процесс по делу о терроризме.

Зал суда, где проходит заседание по делу Charlie Hebdo. Фото: EPA

Правда, на скамье подсудимых — только «второстепенные» участники. Непосредственных убийц ликвидировали на месте, в январе 2015-го, а против единственного террориста, который может быть организатором этих преступлений, пока не смогли накопать доказательств. Его поймали уже после того, как огромное дело против 14 других обвиняемых было направлено в суд. Поэтому его будут судить позднее, дело пока выделено в отдельное производство.

Процесс проходит в новом Дворце правосудия, небоскребе на окраине Парижа. Вообще-то такие процессы принято проводить в историческом здании на острове Сите, но сейчас там сооружают новый большой зал — для суда по делу о еще более страшных терактах 13.11.2015, в которых погибло 130 человек. Тот суд должен начаться в январе 2021 года.

Нынешний суд по делу Charlie Hebdo-Монруж-Hyper Cacher продлится 49 дней. Приговоры планируется вынести 9 и 10 ноября.

Выходит — как раз к пятой годовщине терактов 13.11.15.

Впрочем, изначально в планах такого «символизма» не было, это коронавирус «распорядился»: из-за санитарных мер пришлось перенести процесс, намечавшийся на май–июль.

В самом большом зале Дворца правосудия в двух боксах — по пять обвиняемых, еще один (единственный, находящийся под подпиской, а не под арестом), некто Кристоф Ромель, 1990 года рождения, сидит вместе со зрителями. При этом ему грозит до 10 лет тюрьмы по обвинению в участии в преступном сообществе. Остальные проходят по террористическим статьям, им грозит от 20 лет до пожизненного.

Самым «тяжелым» из тех, кого удалось арестовать и довести до этого суда является некто Али Риза Пола, 1985 года рождения, франко-турецкий подданный, который считается «правой рукой» террориста Амеди Кулибали.

Место гибели сотрудницы полиции в Монруже. Фото: Reuters

Кулибали убил сотрудницу полиции 8 января в Монруже, а 9-го — четверых заложников в кошерном супермаркете в Париже. Сам террорист был ликвидирован при штурме. Тоже 9 января — почти одновременно с хорошо знакомыми ему братьями Куаши, которые 7-го числа убили 12 человек в редакции «Шарли Эбдо». Правда, братьев Куаши ликвидировали в типографии городка Даммартен-ан-Гоэль под Парижем, где они пытались спрятаться.

К слову, «религиозная жена» Кулибали, гражданка Айят Бумедьенн, которая формально является одной из 14 обвиняемых, на суде не присутствует. «Муж» при помощи двоих знакомых, братьев Белусин, за несколько дней до теракта переправил ее в Сирию, где она присоединилась к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в России. — Ред.). Что сейчас происходит с Бумедьенн — неизвестно, она объявлена в розыск. По обвинениям, предъявленным прокуратурой, ей грозит до 20 лет.

Что касается братьев Мехди и Мохаммеда Белусин, то они на этом процессе почти наверняка — мертвые души:

французские спецслужбы подозревают, что они были убиты в Сирии. Но на суде первому могут «выписать» до 20 лет, а второму — пожизненное.

Наконец, главный отсутствующий из числа живых и арестованных — это 38-летний Петер Шериф, которого СМИ во Франции называют «ветераном французского джихада»: все-таки воевал с 2004 года, пока в 2018-м не был схвачен в Джибути и затем переправлен во Францию. Он, как и братья Куаши, во Франции состоял во «влиятельной» террористической ячейке «Бют Шомон» (названа по имени парижского парка), а воевать уехал в Йемен в «Аль-Каиде» (запрещена в РФ. — Ред.). У следствия есть сведения, что прямо перед терактами он многократно выходил на связь с террористами, а кроме того, организовывал подготовку одного из них в лагере «Аль-Каиды».

Но пока доказательств хватает только на обвинение в участии «в преступном террористическом сообществе». Когда его будут судить, пока неизвестно. Следствие ищет доказательства, а предполагаемый организатор сидит в тюрьме.

Редакция Charlie Hebdo накануне процесса впервые за все время, прошедшее после терактов, снова напечатала на обложке карикатуры, с публикации которых в 2006 году на нее и начали сыпаться угрозы, закончившиеся трагедией в январе 2015-го.

Владелец Charlie Hebdo Лоран Сурисо на выходе из зала суда. Фото: EPA

Главный редактор Charlie и некоторые сотрудники присутствуют на процессе лично. А президент Макрон поддержал редакцию словом, еще раз подчеркнув, что во Франции есть право смеяться над религией (равно, как и над президентом),

а вот такого преступления, как «богохульство», наоборот, нет.

«Завтра все мы еще раз вспомним о мужчинах и женщинах, подло убитых во время терактов января 2015-го», — сказал президент.