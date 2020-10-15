Избиение суррогатных младенцев

Петр Саруханов / «Новая газета»

9 января 2020 года в Одинцове, в поселке ВНИИСОК, умер новорожденный. Мальчик был сыном филиппинского бизнесмена Эдгардо Невады.

Эдгардо Невада всю жизнь мечтал о детях, но был бесплоден — состояние, в котором, по мнению репродуктологов, в ближайшем будущем будет находиться от 15 до 20% популяции homo sapiens.

Случай Невады был особенно сложным. Он ездил по самым разным клиникам, но помогли ему только в России. В 2018 году доктор Тарас Ашитков из «Петровских ворот» сделал ему процедуру, которая называется PESA — это чрескожная аспирация сперматозоида из придатка яичка, — иначе говоря, забрал у него сперму, введя иглу в непроходимый семенной каналец.

Эдгардо Невада хотел двух детей. Первый — девочка — родилась в 2019-м от русской суррогатной мамы на Филиппинах. По словам Константина Свитнева, главы ООО «Росюрконсалтинг», которое осуществляло юридическое сопровождение всего процесса, Невада хотел, чтобы второй ребенок тоже появился на Филиппинах, но сурмама отказалась лететь.

Ребенок родился 6 декабря 2019 года. Отец планировал забрать его сразу после новогодних праздников. В середине декабря в ходе одного из регулярных осмотров ребенка врач поставил ему диагноз «кефалогематома». Мальчика прооперировали в Морозовской больнице, выписали и велели 9 января принести на плановый осмотр.

В ночь с 8 на 9 января ребенок внезапно умер.

До этого он чувствовал себя нормально, только весь день 8 января спал. Что это было — последствия родовой травмы, операции, или генетических проблем отца, или SIDS (синдром внезапной детской смерти) — неизвестно.

Поселок ВНИИСОК. Дом, в котором умер новорожденный сын Эдгардо Невады. Фото Виктория Одиссонова / «Новая»

Милиция приехала на вызов няни и обнаружила в квартире еще трех новорожденных. Двое — были детьми филиппинского политика, вице-спикера парламента и личного друга президента Дутерте Фредениля Кастро. Еще один был сыном филиппинского бизнесмена Потенсиано. Квартиру снимали сами филиппинцы: это была хорошо обставленная трехкомнатная квартира в новом доме.

И Кастро, и Потенсиано, по словам Свитнева, — верующие и женатые католики. Обе семьи неистово хотели детей, но их браки были бесплодны, а на Филиппинах суррогатное материнство запрещено. Обе пары пользовались услугами российских репродуктологов не раз. Семья Кастро родила пятерых. Семья Потенсиано — троих.

Дети Фредениля родились 29 октября; супруги приехали за детьми в конце декабря, однако бумаги еще не были готовы, видимо, из-за Нового года. Супруги оформили родительские права и улетели на Филиппины, чтобы вернуться за детьми сразу после праздников. Ребенок Потенсиано родился 1 ноября. Потенсиано планировал приехать за детьми всей семьей, с женой и предыдущими детьми, выношенными русскими сурмамами.

Фредениль Кастро. Фото: Reuters

Дети Кастро были его и его жены. С Потенсиано было сложнее. Когда он начал программу суррогатного материнства, его жена умирала от рака, и годных яйцеклеток у нее не было. Супругам подобрали подходящего донора. В 2015-м жена Потенсиано умерла, через несколько лет Потенсиано женился снова, и у него сразу родился ребенок. Но для верующего католика Потенсиано, по словам Свитнева, было делом чести завершить ту программу, которую он начал с первой женой: он относился к оплодотворенным эмбрионам как к уже существующим детям, и новая жена, также верующая католичка, его полностью поддерживала.

Разумеется, менты всех эти подробностей не знали. Суррогатное материнство выходило за рамки их кругозора и, следовательно, составляло преступление.

Начальству доложили о раскрытии преступной группы, а в СМИ появились победные рапорты об аресте шайки, торгующей младенцами.

Детей отобрали у нянь и поместили в Видновский специализированный дом ребенка для детей с органическим поражением ЦНС с нарушением психики, а две несчастных семьи — Фредениля и Потенсиано — принялись бомбардировать следствие экспертизами ДНК, подтверждающими, что это их дети.

Так родилось «дело репродуктологов» — самое, на мой взгляд, чудовищное из всех абсурдных дел, которые устраивает наше государство.

Видновский специализированный дом ребенка для детей сорганическим поражением ЦНС с нарушением психики. Фото:Яндекс.Карты

Особая чудовищность заключается вот в чем. Обычно наше государство ломает жизнь взрослым. В данном случае наш царь Ирод занимается избиением суррогатных младенцев. Вместо того чтобы передать их родителям, их отправляют в инкубатор.

Это не мои слова. Так назвала подобные учреждения в разговоре с «Новой» Нюта Федермессер. «Когда ребенка изымают и помещают в инкубатор, — сказала она, — он перестает быть человеком. Он перестает быть личностью». «Когда сторонние люди приходят в эти места, — сказала она, — они не могут отличить мальчиков от девочек, потому что они одинаково одеты».

Вот в это место, где ребенок перестает быть человеком, и сдали детей.

Постановление

Сегодня «Новая» впервые публикует постановление о возбуждении уголовного дела, подписанное «важняком» СК майором юстиции Л.В. Смирновой 7 июля 2020 г.

Согласно этому постановлению, учредители и сотрудники «Европейского центра суррогатного материнства» во главе с д-ром Владиславом Мельниковым и компании «Росюрконсалтинг» во главе с Константином Свитневым были торговцами детьми.

При этом врачи совершали одну и ту же процедуру. Они брали у будущего родителя сперму, оплодотворяли ей донорскую яйцеклетку и подсаживали суррогатной матери. В таком способе деторождения нет ничего незаконного или экзотического. Такие роды происходят в России около 3 тыс. раз в год.

Из того, что бесплодному мужчине помогли родить, никак нельзя сделать уголовное дело. В противном случае майору Л.В. Смирновой пришлось бы возбудить уголовное дело против Господа Бога за помощь в рождении бездетному Аврааму (Быт. 18:11), бездетному Исааку (Быт. 25:21), бездетной Рахили (Быт. 30:22), бездетному отцу Самсона (Суд. 13:2) и бездетной матери пророка Самуила (1Цар. 1:17).

Генеральный директор центра суррогатного материнства Владислав Мельников, фигурант уголовного дела о торговле детьми от суррогатных матерей. В Басманном суде, июль 2020. Фото: РИА Новости

Платная услуга по рождению своих собственных детей тоже не может быть торговлей детьми. В противном случае торговлей детьми будет любое ЭКО и оплата услуг частного роддома.

Поэтому следствие написало, что врачи брали сперму у неустановленного лица, оплодотворяли яйцеклетку и продавали родившегося ребенка тоже неустановленному лицу.

Вот, например, как следствие описывает рождение первой дочери Потенсиано.

цитата Версия следствия

«В период с 01.03.2014 по 17.03.2014 Свитнев К.Н., Мельников В.С., Емашев Р.В., Чернышова В.А. и неустановленные лица, действуя организованной группой, за вознаграждение в сумме не менее 3,5 млн руб. провели в АО «Европейский медицинский центр» процедуру ЭКО с использованием мужских половых клеток неустановленного лица и (здесь и далее выделено мною. — Ю.Л.), заранее приисканных донорских женских клеток, в результате которой 17.12.2014 у суррогатной матери Когут И. <…> родился ребенок женского пола. После этого 01.04.2015 Когут И., действуя в составе организованной группы, представила в Тверской отдел ЗАГС <…> заведомо ложные сведения о родителях ребенка, на основании которых работниками ЗАГС сделана актовая запись о рождении Потенсиано Кассандра, родителями которой являются Потенсиано Конрадо Понсе и Когут И. Затем 04.05.2015 Когут И., продолжая действовать в составе преступной группы, переместила ребенка, используя его беспомощное состояние и заведомо подложное свидетельство о рождении, через государственную границу РФ на территорию Республики Филиппины, где незаконно передала в распоряжение неустановленных лиц».

К этому выдающемуся тексту, подписанному майором юстиции Л.В. Смирновой, надо дать несколько пояснений.

Девочка, как мы уже сказали, была дочерью Конрадо Потенсиано. Чтобы сдать сперму, Потенсиано прилетел в Москву. Документы о перелете вполне доступны следствию.

Сперму у Потенсиано забирали в «Европейском медицинском центре». Это самая дорогая клиника Москвы, и неустановленным лицам операций там не делают.

В ЕМС есть медицинская карта Потенсиано, есть анкета, которую он заполнял, анализы, спермограмма, тест на определение генетических патологий и пр. Видело ли следствие все эти документы? Если нет, то почему? Если да, то оно что, им не верит? Как именно, по мнению следствия, ЕСМ могло забрать сперму у «неустановленного лица»?

Конрадо Потенсиано с четырьмя своими детьми: Кристиной, Кассандрой, Константином и Цариной. Трое младших детей родились в России. Фото из личного архива Потенсиано

Автор данной статьи позвонила следователю Смирновой, чтобы получить ответ на этот вопрос, но следователь Смирнова, услышав слова «Новая газета», немедленно бросила трубку и больше ее не брала.

Читатель может удивиться, почему матерью ребенка была записана его сурмама И. Когут. Ответ: это полностью соответствует российскому законодательству. По нему матерью суррогатного ребенка может быть записан как донор яйцеклетки, так и сурмама.

То есть это не шутка. Вдумайтесь. Согласно логике майора юстиции Л.В. Смирновой, которая подписала этот выдающийся даже по российским меркам документ, дело было так.

официальная версия Как майор юстиции Л. В. Смирнова видит суть дела о суррогатных младенцах

Сначала Потенсиано прилетел в Москву, и там у него в ЕМС забрали сперму. После этого репродуктологи куда-то ее выкинули и оплодотворили яйцеклетку спермой неустановленного лица. Потом сделали в ЗАГС заведомо ложную запись о том, что отцом ребенка является филиппинский бизнесмен Конрадо Потенсиано, а потом они продали его неустановленным лицам за границу, в результате чего ребенок оказался в доме филиппинского бизнесмена Конрадо Потенсиано в качестве дочери. То же самое, по мнению следствия, злоумышленники сделали «в период с 01.01.2016 по 12.01.2016». Они снова взяли сперму неустановленного лица, снова оплодотворили ей яйцеклетку, снова представили в ЗАГС заведомо ложные сведения о том, что отцом двух детей является Конрадо Потенсиано, и снова продали детей за границу неустановленному лицу. То же самое они сделали в 2017 году. Они снова взяли сперму неустановленного лица, снова оплодотворили ей яйцеклетку, снова представили в ЗАГС заведомо ложные сведения о том, что родителями двух детей являются вице-спикер филиппинского парламента Фредениль Кастро и его жена, и снова продали детей за границу неустановленным лицам. После чего эти дети оказались в составе семьи Фредениля Кастро. То же самое они сделали 09.03.2019. Они снова взяли сперму неустановленного лица, снова оплодотворили ей яйцеклетку, снова представили в ЗАГС заведомо ложные сведения о том, что родителями двух детей являются вице-спикер филиппинского парламента Фредениль Кастро и его жена, но на этот раз они не смогли довести до конца преступление по «не зависящим от них обстоятельствам», заключавшимся в том, что члены ОПГ были арестованы. А дети ложно, по мнению следствия, записанные как дети вице-спикера филиппинского парламента, были изъяты у нянечек и переданы в накопитель для грудничков.

Теперь мы, собственно, можем понять отчаяние родителей, которые пытаются выцарапать детей. Эти дети — генетически их. Эти дети признаны их детьми российскими ЗАГСами. Родители предоставили анализы ДНК, чтобы подтвердить, что это их дети, и готовы сделать эти анализы снова в любой российской клинике, на которую укажет следствие.

Но это установление отцовства разрушит всю фантастическую фабулу постановления, которое черным по белому утверждает, что детьми торговали. Их рожали от неустановленных лиц и продавали неустановленным лицам.

С таким подходом любой суррогатный ребенок может быть изъят из семьи.

Владислав Мельников «рожал» детей Пугачевой и Галкину. Что мешает следствию изъять детей Пугачевой и Галкина с такой же формулировкой и тоже передать их в детский интернат?

При этом суд по делу планируется закрытый. Знаете, почему? Потому что его организаторы защищают права детей, тех самых, которых они поместили в инкубатор, вместо того, чтобы отдать родителям. Дети — это потерпевшие. Они собираются судить репродуктологов от имени детей, которые благодаря репродуктологам появились на свет и благодаря следствию оказались в месте — где, процитируем еще раз Нюту Федермессер, — «происходит расчеловечивание ребенка. Ребенок, который попадает туда хотя бы на несколько месяцев, это ребенок, который на всю жизнь будет жить с нарушенной системой привязанностей, с психологической травмой, с памятью о предательстве».

«Австралийцы» и «Китайцы»

Рождение детей с необычными признаками или при необычных обстоятельствах часто вызывает тревогу в примитивных и архаичных обществах. Например,

в обществе австралийских аборигенов рождение двойни вызывало тревогу, и двойню съедали.

Как легко может посчитать читатель, от 9 января — времени, когда в одинцовской квартире нашли «филиппинских» детей, и 7 июля, когда следователь Смирнова подписала свое эпическое постановление о торговцах детьми, прошло почти полгода.

За эти полгода следствие должно было выбрать: закрыть «дело репродуктологов» за отсутствием состава преступления или продолжить героическую борьбу по разоблачению шайки детоторговцев, расчленителей и педофилов, о существовании которой в таких красках было рассказано по телевидению и, вероятно, поведано начальству.

Следствие выбрало героическую борьбу.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

2 марта в Москве у «Росюрконсалтинга» родились еще двое близнецов, на этот для австралийской пары. Их родители, Джейсон и Анастасия, прилетели за детьми 18 марта. Они летели 23 часа. Пограничники не пустили их в Россию (уже начинался ковид) и отправили обратно. Дети решением следствия были записаны детьми суррогатной матери и отправлены в детдом.

22 марта еще одна сурмама «Росюрконсалтинга» Екатерина Кудряшова родила ребенка для китайской семьи. Кудряшову снова без ее согласия записали мамой мальчика, но при этом ребенка ей не отдали (что было бы, казалось, логично, если вы признаете женщину матерью), а сплавили детский дом.

Я спросила Кудряшову, забрала бы она ребенка, если бы ей его отдали. «Конечно, — ответила Кудряшова, — я бы его забрала и отдала родителям».

О чем с ней говорили следователи, Кудряшова отказалась рассказывать, пока ей не будет выплачен гонорар за беседу.

Всего следователи «накрыли» в марте четырех «китайских» сурмам на двух квартирах. Одна из них была Марина Винс. По словам ее адвоката Михаила Смирнова, следователи запугивали рожениц. Им рассказывали, что их дети пойдут на органы и что денег они не получат. Г-жа Винс была бы, вероятно, более склонна верить этим леденящим душу сведениям, если бы следователи не изъяли заодно множество ее личных вещей мобильник с фотографиями трех ее собственных детей. Винс подала жалобу в Басманный суд, тот, естественно, ее отклонил. Сейчас, по словам адвоката Смирнова, Марина находится в состоянии глубокой паники. Она боится, что следствие арестует ее, а ее троих детей тоже заберут в детский интернат.

Как легко может заметить читатель, тезис о том, что детей собирались разъять на органы, по какой-то причине не вошел в постановление о возбуждении уголовного дела. Что еще более изумительно, «китайские» и «австралийские» дети в него вообще не вошли: в постановлении фигурируют только 11 «филиппинских» детей. Сложно сказать, чем руководствовалось следствие. Возможно, они учли, что Австралия и Китай могут оказать большее давление на МИД, чем Филиппины.

Похищение детей у Свитнева

Как легко может заметить читатель, фабула постановления, подписанного майором Смирновой, была, мягко говоря, фантастична. Однако, как известно, даже самые фантастические вещи можно доказать, если обвиняемые сознаются сами. А при некоторых обстоятельствах люди готовы сознаться во всем. В том, что они ходят на руках, и в том, что они ходят на боках, и в том, что они расчленяют в ритуальных целях христианских младенцев.

Особо часто сознаются ведьмы в застенках инквизиции и преступники — в российских СИЗО.

Константин Свитнев. Фото из личного архива / Facebook

7 июля майор Смирнова подписала постановление, а 14 июля начались сплошные аресты. Следствие нагрянуло домой к Владиславу Мельникову, к его врачам и к Константину Свитневу, который, собственно, и придумал юридический алгоритм усыновления ребенка одиноким родителем (это довольно просто делается через суд, и российские суды штамповали такие решения сотнями).

Свитнева в этот момент в России не было: в начале эпидемии он улетел за границу и там застрял, зато дома было четверо его четырехлетних детей. Да, Свитнев сам воспользовался услугами своей компании, эмбрион разделился, и у него родилась аж четверня!

Дети жили в коттедже, который снимал Свитнев, с его родственниками, нянечками, учителем, который учил их Пушкину наизусть, и кварцевыми лампами для обеззараживания в прихожей.

Рассказывает Екатерина Сотникова, одна из нянь: «Дело было в 7 утра. Нас, женщин, в доме было трое: я, няня и двоюродная сестра Константина. Мы уже не спали. В дом влетают люди с автоматами, в масках».

Дети спали на втором этаже. Взрослые хотели к ним подняться, но автоматчики преградили путь и встали перед дверьми детских.

«Представляете: дети просыпаются, открывают дверь, а там человек в маске и с автоматом», — говорит Екатерина.

К этому времени механизм изъятия «бесхозных» детей был отработан. В половине двенадцатого рыдающих, перепуганных детей вывели из дома и повезли в неизвестном направлении. Одна из вызванных силовиками представителей опеки, сжалившись, шепнула нянечкам, что детей везут в инфекционную (!) больницу в Пушкино.

Нянечки и родственники поехали за детьми и ночевали там под окнами. «Мы начали приезжать в эту больницу, но нас не пускала к ним завотделением ни разу, — рассказывает Екатерина. — Мы каждый день привозили детям все: игрушки, фрукты. Санитарки забирали — и все».

Через неделю одна из санитарок, снова сжалившись, шепнула, что детей переводят из больницы в Алтуфьевский интернат-распределитель.

В результате, когда в назначенный час детей вывели из больницы, их ждали родственники, няни и камера телеканала «Дождь».

При виде знакомых лиц четырехлетние узники бросились к родным и няням, громко плача. Тонтон-макуты растерялись.

«Дети были в жутком состоянии, — рассказывает Константин Свитнев, — одну девочку вырвало прямо у машины. Глаза у нее закатывались. Мы собирались ехать в безопасное место, но из-за состояния детей нам пришлось развернуться и ехать в EMС. Там детей положили под капельницы, и они лежали так двое суток. У них была сильнейшая интоксикация, следы уколов».

Судя по всему, детей, живших дома в стерильной обстановке, в больнице заразили ротавирусом. «Мы ехали, и их рвало всю дорогу, — рассказывает Екатерина, — я еще такого не видела. У них было сильнейшее обезвоживание организма».

Дети Свитнева пережили сильнейший шок. Им опять понадобились памперсы. Они боялись спать в темноте, постоянно просыпались, плакали, звали отца, няню. «Если в доме сейчас стук или ветер, дети сразу дрожат: это что — дяди с автоматами?» — говорит Екатерина.

Дмитрий Прохоренко, управляющий домом, рассказал «Новой», что

оперативник, у которого он пытался добиться объяснений, сказал ему: «Вы что, не знаете, что Свитнев растит детей на органы?» То есть они, типа, спасали этих детей. Понимаете?

Помните знаменитую сцену из «17 мгновений весны»: эсэсовец распеленывает новорожденного младенца на столике на морозе, а рядом бесстрастно стоит женщина-офицер СС?

Ашитковы

Эмбриолог, андролог ЭКО клиники NGC Тарас Ашитков, обвиняемый по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. В Басманном суде. Фото: РИА Новости

Еще одна часть преступной банды, которую следствию удалось обезвредить и изолировать от общества в тот героический день 14 июля, были супруги Ашитковы. Эмбриолог Тарас Ашитков и его жена, репродуктолог Юлиана Иванова.

Преступников замели в тот момент, когда Ашитков выгуливал свою собаку: ключи у него забрали и зашли в квартиру, не выломав даже дверь.

По словам их сына, 22-летнего студента МФТИ и системного аналитика в IT-компании, первые следственные действия с его отцом состоялись в СИЗО в 20-х числах августа.

Сразу после того, как Ашитков отказался признать вину, сокамерницы поколотили его жену.

Жена Тараса Ашиткова, репродуктолог клиники NGC, Юлиана Иванова, обвиняемая по делу о торговле детьми от суррогатных матерей. В Басманном суде. Фото: РИА Новости

Они заявили, что видели передачи о том, как Иванова выращивала детей, чтобы топить их и продавать на органы. Иванова даже боялась, что у нее сломаны ребра, но ребра на рентгене оказались целы. Иванова вызвала опера, но опер сказал, что не может гарантировать безопасность. Иванова упала в обморок. Когда она вернулась в камеру, ее сумка и вещи были разорваны, очки пропали. Вечером того же дня она объявила голодовку. Адвокату и ОНК удалось добиться, чтобы ее перевели в другую камеру.

«У меня нет ощущения, что она там в безопасности», — говорит член московской ОНК Марина Литвинович.

Геи

С продажей детей на органы дело как-то дальше телевизора не продвинулось. Зато в запасе у следствия был еще один железный козырь — одинокие отцы.

Как знает каждый российский патриот, все одинокие отцы — геи, а все геи — педофилы и расчленители. Изобличить продажу детей этим страшным людям следствие, похоже, намеревалось с самого начала. Семьи Потенсиано и Фредениля для этого мало подходили, но Эрнандо Невада с самого начала вызывал у следствия повышенное любопытство.

Еще 23 января, допрашивая Тараса Ашиткова (который и делал Неваде операцию), следователь Маркелов интересовался:

«Поясните, не заметили ли вы что-либо странное в поведении Невады при общении с ним? Имелись ли у него признаки гомосексуальности?»

Ашитков отвечал: «Насколько я помню, когда я встречался с Невадой в клинике, он был с женщиной, при этом он вел себя спокойно, был вежлив и опрятен. Никаких странностей в его поведении я не заметил. Признаков гомосексуальности у Невада я также не заметил». Аналогичный вопрос задавали жене Ашиткова.

Существование шайки иностранных геев-расчленителей так и осталось недоказанным, но не беда. В конце сентября источник, близкий к следствию, сообщил, что следствие планирует арестовывать одиноких отцов. Источник не пояснил, планирует ли СК арест некоторых поп-звезд, дети которых тоже родились от суррогатных матерей. Несколько одиноких отцов немедленно покинули с детьми пределы России.

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Как мы уже сказали, юридическую конструкцию, по которой одинокие женщины и одинокие отцы могли получать родительские права, придумал в 2009-м Константин Свитнев. Она предполагала обращение в ЗАГС, отказ ЗАГСа, обжалование этого отказа в суде, и моментальное, почти автоматическое согласие суда.

«Сотни судов приняли сотни подобных решений, — говорит Ольга Зиновьева, адвокат РАРЧ, — они все принимались под копирку. Что же, следствие попытается доказать, что они все незаконные? В каком суде это устоит?»

В этом смысле угроза следствия скрепоносна, но маловыполнима. Зато она открывает захватывающие возможности.

Представляете, что отдаст бизнесмен или певец, на что пойдет, под чем подпишется, лишь бы его детей не изымали из особняка, где игрушки, учителя и няни, и не бросили, в целях защиты, в место, где происходит расчеловечивание детей?

Синдром фараона

Защита детей — это то, что зашито в человеке. Самые ужасные сцены истории связаны с истреблением детей: фараон, который приказывает бросать еврейских младенцев в реку, Ирод, который приказывает избить младенцев в Вифлееме, карфагеняне, которые приносили детей в жертву Молоху.

Как можно объяснить эту жестокость следствия именно по отношению к детям? Отказываться отдать детей биологическим родителям и отдать их специализированному Молоху, забирать рыдающих детей из дома, где целый сонм нянь и учителей учит их читать Пушкина, — это ведь чересчур.

Мне кажется, что тут совпали два фактора. Один — случайность. Умер мальчик, на квартиру пришли менты и, в стремлении отличиться, отчитались с три короба. О поимке торговцев детьми услышал Бастрыкин и распорядился всех закатать в асфальт. После этого никто не осмелился доложить Бастрыкину, что закатывать в асфальт некого, — и понеслось.

В качестве обоснования такой гипотезы я могу предъявить две истории. В июле этого года по доносу какого-то бдительного врача органы накрыли еще одну квартиру с пятерыми новорожденными китайскими детьми — на Аргуновской улице. Никакого отношения к Мельникову и Свитневу они не имели. Однако на этот раз следствие вели московские органы, а не СК, и никаких арестов не воспоследовало.

Аргуновская улица. Полиция изъяла пятерых китайских детей. Скриншот с видео

Еще более невероятная история случилась в Башкирии. Сурмама «австралийских» детей была родом из Уфы, куда она и уехала. Адвокат РАРЧ Ольга Зиновьева подала в суд в Уфе, и он без каких-либо заморочек признал рожденных жительницей Уфы близнецов детьми австралийской пары.

Завертевшись, машина, бросающая детей в пасть интернат-Молоху, не могла остановиться.

Она могла выбирать только более легкие цели: филиппинцев, а не австралийцев, семью несчастных Фреденилей, а не российских поп-звезд. Но сама эта избирательность только подчеркивала произвол: в чем, собственно, заключалось отличие между всеми этими случаями, кроме как различным статусом персон и стран?

Всем людям, которые делают что-то очень плохое, непременно хочется ощущать себя борцами против вселенского зла. Люди, отнимающие детей у родителей, не могут не понимать, что они ведут себя как Ирод и фараон. Защита от этого только одна — придумать самим себе, что они спасают детей, а что хуже интерната? Расчленение и растление. Так инквизиторы, пытая ведьму, настаивали, что спасают ее душу.

Я уже задавала в начале этой статьи вопрос: зачем отдавать детей в дом именно для младенцев с поражением нервной системы?

Разумеется, это мое личное предположение, но мне кажется, что следствие исходило из того, что пребывание в руках нянь принесло детям вред. Дети-де пострадали, поэтому их надо лечить. А когда они выйдут из такого дома расчеловеченными, то всегда можно будет воскликнуть: вот видите, до чего эти няни довели детей! У них тяжелое расстройство привязанности! Наше святое государство их лечило-лечило, да не вылечило!

Все это наталкивалось на то несчастное обстоятельство, что филиппинцы зачем-то взяли адвокатом академика РАЕН Игоря Трунова. Они бы еще Эльмана Пашаева адвокатом взяли. Результат гарантирован.

Адвокат Игорь Трунов. Фото: РИА Новости

По сути, главная неправильность, которую совершенно точно учуяли еще участковые менты, войдя в злополучную квартиру в Одинцове, заключалась в том, что

эти люди рожают детей без разрешения государства.

Вообще-то люди действительно рожают без разрешения государства — а также едят и спят, — но в данном случае способ родов был какой-то новый, а Россия сейчас погружается в глубокую архаику.

Рождение суррогатных детей, да еще для иностранцев оказалось для российских государственников таким же потрясением, как для австралийских аборигенов — рождение близнецов. Посыпались предложения о том, что этот процесс должно регулировать государство (сами люди, конечно, не справятся). Депутат Яровая предложила запретить суррогатное материнство для иностранцев, а завкафедрой (!) биомедицинской этики в Пироговке Ирина Силуянова, которая давно порицает суррогатное материнство, используя в качестве доказательства св. Писание, сурово заклеймила его как биологическую проституцию.

Проблема следствия была в том, что это все — лирика. Даже если завтра в России примут драконовские законы, которые запрещают рожать суррогатных детей для иностранцев и геев, обратной силы эти законы не имеют.

Несомненно, люди со средневеково-государственным складом мышления испытывают страшное раздражение оттого, что у небогатой здоровой россиянки, обычно из провинции, появляется шанс заработать миллион рублей (плюс возмещение всех расходов и 30 тыс. содержания в месяц), вместо того чтобы работать проституткой, или быть битой мужем на кухне, или рожать бесплатно для государства.

Но это их личные проблемы.

Хочется того майору Смирновой или нет — количество сперматозоидов в мужской сперме падает, а репродуктивные паттерны человечества меняются.

Я не сомневаюсь, что суррогатное материнство в недалеком будущем станет распространенной профессией и что услугами сурмам будут пользоваться самые разные люди: и бесплодные семьи, и однополые семьи, и женщины, делавшие карьеру и за это время вышедшие из репродуктивного возраста, и т.д. и т.п.

Несомненно, кто-то из детей, появившихся на свет таким способом, попадет в дисфункциональную семью, но знаете, в чем проблема? Дети, когда рождаются естественным путем, тоже попадают в дисфункциональные семьи. Их насилуют отцы и отчимы, матери кладут их в коробки и выкидывают на помойки.

Фото: Алексей Душутин / «Новая»

Я не знаю, какая судьба ждет каждого из суррогатных детей, потому что человек разнообразен, но я знаю, что у желанного суррогатного ребенка, за рождение которого родители заплатили несколько десятков тысяч долларов, шанс на хорошую жизнь, любящую семью и прекрасное образование гораздо выше, чем у «естественного» ребенка, зачатого пьяной матерью и отцом-алкоголиком в канаве.

И я знаю, что здесь не нужно никакого государственного регулирования, потому что лучшим инструментом регулирования в данном случае являются те деньги, которые родители — нередко вовсе небогатые люди — платят врачам, и те препятствия, которые они преодолевают.

Естественные дети бывают нежеланными. А вот нежеланных суррогатных детей не бывает. Естественных детей сдают в детдом. Суррогатных детей никто в детдом не сдает, кроме СК РФ.

И еще я знаю, что деньги, которые получают врачи, — это деньги не за торговлю детьми, а за оказание услуг. В противном случае торговлей детьми является любое ЭКО. Нельзя продать отцу его собственного ребенка. Можно только состряпать дело о том, что это ребенок «неустановленного лица». И поэтому

фабула дела о «торговле детьми» не менее позорна, лжива и средневекова, чем фабула «дела Бейлиса».

Дети филиппинцев должны быть немедленно освобождены из инкубатора и переданы родителям или тем, кого они назовут своими представителями.

«Дело репродуктологов» должно быть немедленно прекращено, а все обвиняемые — выпущены из СИЗО.

Все, кто фабриковал это дело, должны быть уволены из органов, и на них, включая майора Смирнову, должно быть заведено дело по ст. 299 о заведении заведомо неправосудного уголовного дела.