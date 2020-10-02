Что-то в голову ударило

На днях Следственный комитет РФ заинтересовался одинокими мужчинами нетрадиционной сексуальной ориентации, которые воспользовались услугами суррогатного материнства для рождения детей. Им грозит уголовная ответственность по статье о торговле детьми. Некоторых отцов уже начали вызывать для бесед в СК. Предполагается, что детей на время расследования будут отправлять в детский дом.

Комментировать этот факт не хочется — противно. Это уже даже не абсурд, а изощренное издевательство над здравым смыслом. Маразм.

Давайте лучше о детях. Тех самых, которых из семей собираются изъять в детдом. В этом месте я предлагаю умозрительно поучаствовать в социальном эксперименте. Вот представьте, что вы, по словам классика, не ровен час, знаете, что «жребий ваш измерен».

Кому вы доверите воспитывать ваших детей, если вас не станет, — условному гею или детдому?

Это чистой воды провокация, и я это понимаю. Но все же. Взвесим риски. Где больше шансов, что ребенок вырастет в любви и заботе, защищенным не только жизнью в семье, пусть и нетрадиционной, но перспективами на будущее?

Только не забудьте, что по статистике 90% выпускников детских домов в России становятся асоциальными личностями, пропадают от алкоголя или наркотиков, либо от тюрьмы и суицида. Просто потому, что детский дом в том виде, в котором он существует в России, — это место не про воспитание личности и любовь, а про крышу над головой и еду. Минимум для выживания, но не для формирования нормального человека.

Еще мне интересно, на основании какого закона люди нетрадиционной ориентации признаются, а фактически СК это уже сделал, потенциальными преступниками. Почему им отказывают в праве на продолжение рода? Что еще нужно зарегулировать в личной жизни людей, не вписывающихся в формат семьи по лекалам нравственно безупречной РПЦ?

Надо ли теперь понимать, что в России одинокий мужчина репродуктивного возраста, желающий иметь детей, но не желающий жениться, — это стопроцентный гей?

И что мешает теперь начать присматриваться к одиноким женщинам, которые воспитывают детей, рожденных при помощи донорской спермы и репродуктивных технологий? Их детей тоже распихаем по детдомам?

Примечательно, что в этом деле детей планируется признать потерпевшими. Но «потерпевших» детей не обследовала ни одна психосоциомедицинская комиссия. Нет достоверных данных, что дети в этих семьях были несчастны либо подвергались «гейскому тлетворному воздействию». Скажу больше: исследования, проводившиеся в мире по поводу сексуальной ориентации детей, выросших в нетрадиционных семьях, однозначно говорят о том, что «воспитать» гомосексуальность невозможно. Это более тонкая материя генетического толка. В известной степени — Божий промысел.

Следственный комитет, видимо, не понимая, создал критически взрывоопасную ситуацию: теперь в России любая семья, не вписывающаяся в формат «союз мужчины и женщины» и родившая своего ребенка не богоугодным путем, оказывается под ударом.

А таких семей в России много. Больше, чем принято думать. И эти родители за право на своего ребенка будут сражаться насмерть.

А что в этой ситуации теперь делать известным публичным персонам, открыто заявившим о том, что их дети рождены суррогатными матерями? Двоих из них — известных певцов — теперь тоже приобщат к делу?

Когда гомофобия переходит в разряд государственного приоритета, это диагноз власти, а не недоумкам в СК. И высшей пробы лицемерие в этой истории — прикрываться заботой о детях, их защитой.

Их в России от реальных угроз государство не защищает.

В Рыбинске в начале сентября мужчина убил и изнасиловал двух дочерей своей гражданской жены — девочкам было 8 и 13 лет. Преступление он совершил спустя несколько месяцев после выхода на свободу из мест заключения. А сидел за то, что убил и расчленил девушку. Но этот звероящер не был интересен правоохранителям. Участковые даже не предупредили мать детей, что она живет с преступником. О нем забыли. О гетеросексуальном мужчине средних лет.

О погибших девочках уже тоже забыли.