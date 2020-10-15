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№ 113 от 14 октября 2020Читать номер
Избиение суррогатных младенцев. Видеоверсия
Юлия Латынина разбирает громкое дело о «шайке, торгующей младенцами»
Юлия ЛатынинаОбозреватель «Новой»
от автора
Юлия Латынина
«Дело репродуктологов» — самое, на мой взгляд, чудовищное из всех абсурдных дел, которые устраивает наше государство. Силовые структуры увидели неправильность в том, что люди рожают детей без разрешения государства. Спасти детей — в их искаженном понимании — значит забрать детей у нянь и сдать их в интернат.
Я здесь не нужно никакого государственного регулирования, потому что лучшим инструментом регулирования в данном случае являются те деньги, которые родители — нередко вовсе небогатые люди — платят врачам, и те препятствия, которые они преодолевают.
Естественные дети бывают нежеланными. А вот нежеланных суррогатных детей не бывает. Естественных детей сдают в детдом. Суррогатных детей никто в детдом не сдает, кроме СК РФ.
И еще я знаю, что деньги, которые получают врачи, — это деньги не за торговлю детьми, а за оказание услуг. В противном случае торговлей детьми является любое ЭКО. Нельзя продать отцу его собственного ребенка. Можно только состряпать дело о том, что это ребенок «неустановленного лица». И поэтому фабула дела о «торговле детьми» не менее позорна, лжива и средневекова, чем фабула «дела Бейлиса».
Читайте расследование Юлии Латыниной: Избиение суррогатных младенцев. Что удалось выяснить о «шайке, торгующей новорожденными», и охоте Следственного комитета на одиноких отцов
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