Избиение суррогатных младенцев. Видеоверсия

от автора

Юлия Латынина



«Дело репродуктологов» — самое, на мой взгляд, чудовищное из всех абсурдных дел, которые устраивает наше государство. Силовые структуры увидели неправильность в том, что люди рожают детей без разрешения государства. Спасти детей — в их искаженном понимании — значит забрать детей у нянь и сдать их в интернат.

Я здесь не нужно никакого государственного регулирования, потому что лучшим инструментом регулирования в данном случае являются те деньги, которые родители — нередко вовсе небогатые люди — платят врачам, и те препятствия, которые они преодолевают.

Естественные дети бывают нежеланными. А вот нежеланных суррогатных детей не бывает. Естественных детей сдают в детдом. Суррогатных детей никто в детдом не сдает, кроме СК РФ.

И еще я знаю, что деньги, которые получают врачи, — это деньги не за торговлю детьми, а за оказание услуг. В противном случае торговлей детьми является любое ЭКО. Нельзя продать отцу его собственного ребенка. Можно только состряпать дело о том, что это ребенок «неустановленного лица». И поэтому фабула дела о «торговле детьми» не менее позорна, лжива и средневекова, чем фабула «дела Бейлиса».