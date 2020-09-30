«Турецкие войска не будут на передовой»

За три дня интенсивных боев в зоне Нагорного Карабаха с применением ударных беспилотников, вертолетов, бронетехники и полевой артиллерии с обеих сторон погибли десятки бойцов, убиты и ранены мирные жители.

Армения объявила военное положение и всеобщую мобилизацию, Азербайджан — частичное военное положение.

Согласно международному праву, Нагорный Карабах является азербайджанской территорией, однако с 1991 года ей де-факто управляют армянские власти, провозгласившие независимость области. Армяне считают Нагорный Карабах своей исторической территорией и апеллируют к праву наций на самоопределение.

Солдаты армии Армении в Нагорном Карабахе. Скриншот видеозаписи, опубликованной 30 сентября 2020 года Министерством обороны Армении. Фото: ЕРА

Кровопролитный вооруженный конфликт за статус Нагорного Карабаха начался в 1992 году и продолжался до мая 1994-го, когда при посредничестве России было заключено соглашение о прекращении огня, позволившее завершить полномасштабную войну.

Тем не менее конфликт остался неразрешенным и продолжал тлеть. Стычки по линии соприкосновения происходят регулярно, иногда случаются более масштабные противостояния, которые все это время удавалось достаточно быстро погасить дипломатическими усилиями.

На этот раз ситуация осложняется тем, что Турция впервые публично поддержала военные действия азербайджанских властей в Карабахе и заявила, что пришло время решить конфликт в пользу территориальной целостности Азербайджана.

«Одна нация — два государства»

С момента распада СССР Турция и Азербайджан, которые считают себя одним народом, стали близкими союзниками и партнерами. Этническое, культурное и языковое родство, общая история легли в основу политической формулы «одна нация — два государства». Анкара всегда поддерживала Баку в вопросе «Верхнего Карабаха», однако раньше выступала сторонником мирного решения конфликта.

На этот раз из Турции поступают другие сигналы.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган быстро отреагировал на разразившееся 27 сентября противостояние. «Начав новую атаку на Азербайджан, Армения еще раз показала, что она является главной угрозой мира и спокойствия в регионе. Турецкая нация поддержит своих азербайджанских братьев всеми своими возможностями», — написал он в своем твиттере и призвал «весь мир встать рядом с Азербайджаном в их битве против завоевания и жестокости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на симпозиуме по международному морскому праву и Восточному Средиземноморью. Стамбул, 28 сентября. Фото: ЕРА

За президентом с гневным осуждением Армении и словами поддержки Азербайджану выступили министры, политики, парламентские партии (все, кроме курдской Демократической партии народов). Министерство обороны Турции сменило фотографию своего профиля в твиттере, поставив картинку символического боевого рукопожатия турецкого и азербайджанского солдат.

В Турции уверены, что первыми на мирные села Азербайджана напали армяне, и называют случившееся «агрессией». Турецкие политики обвинили страны — сопредседатели Минской группы ОБСЕ по разрешению конфликта в Нагорном Карабахе (США, Россия, Франция) в том, что они ничего не сделали для разрешения конфликта и возвращения оккупированных Арменией азербайджанских земель, напротив, сделали все, чтобы сохранить выгодный Армении статус-кво.

«Теперь Азербайджан должен взять дело в свои руки», — заявил Эрдоган.

В своей позиции Турция ссылается на «четыре резолюции Совета Безопасности ООН, две резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, а также заявления многих международных организаций, требующих вывода оккупационных войск».

На второй день столкновений президент повысил градус риторики, уже прямо сказав, что пришло время положить конец кризису в регионе, который начался с оккупации Нагорного Карабаха: «Когда Армения покинет оккупированные ею территории, регион вернется к миру и гармонии».

Акция в поддержку Азербайджана у консульства в Стамбуле после обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Фото: Emrah Gurel / AP / TASS

На третий день столкновений министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу пошел еще дальше, заявив, что Турция поддержит Азербайджан «за столом и в бою»: «Мы хотим полного решения этой проблемы». А решение проблемы, по мнению министра, «простое»: «Есть только одно решение: Армения уйдет с азербайджанских земель, которые она занимает».

Горячая поддержка Азербайджану звучит не только от политиков, но и от общественных деятелей, бизнесменов, публицистов и даже футболистов. О поддержке заявили несколько ведущих турецких футбольных клубов, в том числе «Фенербахче», «Галатасарай» и даже традиционно левый стамбульский футбольный клуб «Бешикташ». На страничке команды в твиттере фанаты постят мотиваторы на тему турецко-азербайджанской солидарности (например, турецкий и азербайджанский флаги, развивающиеся на вершине горы Арарат).

СМИ публикуют свидетельства очевидцев вооруженного конфликта в Карабахе в 90-е, вспоминают об ужасах войны и страданиях мирных жителей и транслируют победные реляции с поля боя. «Как минимум 2300 армянских солдат нейтрализованы в контратаке, начатой азербайджанскими войсками для спасения своей оккупированной территории. Кроме того, примерно 130 танков и единиц бронетехники, более 200 артиллерийских и ракетных установок, примерно 25 систем ПВО… примерно 50 противотанковых орудий и 55 машин были уничтожены», — сообщило сегодня утром агентство «Анадолу ньюс».

Однако при этом спикер правящей Партии справедливости и развития Омер Челик заявил, что любые акты агрессии против армянского населения Турции будут жестко пресечены: «Мы категорически осуждаем армянское нападение на Азербайджан… [Но] мы никогда не позволим определенным кругам запугивать или преследовать армянских граждан Турецкой Республики. Турция — безопасная страна. Турция — страна верховенства права. Турецкая Республика никогда не позволит дискриминации ее жителей».

При всем потоке пропаганды создается ощущение, что на самом деле мобилизация общества в поддержку Азербайджана неглубока.

«Для многих этот конфликт — как футбольный матч — зрелище, которое показывают по телевидению. Да, мы одна нация с Азербайджаном, да Карабах — международно признанная территория азербайджанских турок, да, братьев надо поддержать в трудный момент. Но до самого этого клочка земли никому толком дела нет», — cчитает один из экспертов-экономистов, который пожелал оставаться анонимным, уж очень чувствительна эта тема.

Военная поддержка

Армения обвиняет Турцию в прямой военной поддержке азербайджанских действий в Нагорном Карабахе. В эфире телеканала «Россия 24» Никол Пашинян рассказал, что турецкие высокопоставленные военные и инструкторы принимают участие в боевых действиях, а иногда даже руководят ими.

Армянское подразделение, уничтоженное воздушным ударом армии Азербайджана. Фото: ЕРА

29 сентября Армения обвинила Турцию в том, что та сбила самолет уже непосредственно на армянской территории. Турция отвергла все эти обвинения, назвав их вздором и дешевой пропагандой.

По мнению профессора международных отношений университета Анкары Ильхана Узгела, «турецкие войска не будут на передовой, азербайджанским силам они не нужны». В интервью «Голосу Америки» он объяснил, что Турция уже и так оказывает военную поддержку Азербайджану «через техническую поддержку, через поставки оружия, предоставляя критически необходимую военную помощь, особенно в виде ударных дронов и технической экспертизы».

Действительно, в последние годы Турция прилагает большие усилия для усиления боеспособности азербайджанской армии, проводит регулярные совместные учения, готовит военных специалистов и поставляет свое новейшее оружие. Очевидно, что активно используются в ходе сегодняшних столкновений в Нагорном Карабахе произведенные в Турции дроны Bayraktar TB2 SİHAs. Министерство обороны Азербайджана опубликовало видео того, как такой беспилотник сбивает армянский танк. Военное ведомство утверждает, что с момента начала столкновений уничтожено 26 армянских танков.

Кадр уничтожения армянского танка армией Азербайджана. Фото: ЕРА

Во вторник посол Армении в России заявил, что Турция отправила около четырех тысяч наемников из Северной Сирии. Турецкая сторона гневно отвергла эти обвинения. При этом издания «Гардиан» и «Рейтер» утверждают, что поговорили с несколькими такими бойцами. Они рассказали, что им предложили за зарплату в 7–10 тысяч турецких лир в месяц (около 1000–1150 долларов) отправиться охранять энергетические объекты в Азербайджане, однако затем объявили, что поездка откладывается. Ведущие мировые эксперты по нагорно-карабахскому конфликту пока воздерживаются от комментариев, ожидая подтверждения или опровержения этой информации.

В Турции считают, что Армения заранее готовилась к новой конфронтации и вспоминают предыдущее вооруженное столкновение в Нагорном Карабахе в июле этого года.

С тех пор Турция и Азербайджан усилили военное сотрудничество. С 29 июля по 10 августа страны провели широкомасштабные совместные военные учения с привлечением сухопутных войск и военной авиации в пяти городах Азербайджана. Обсуждался даже вопрос создания турецкой военной базы в Азербайджане. Тогда же ужесточилась риторика турецких властей по карабахскому вопросу.

Поддержка Турции, члена НАТО, обладающего одной из самых боеспособных и оснащенных армий в регионе, безусловно, придает Баку решимости. Однако вопрос, будет ли Турция прямо участвовать в вооруженном конфликте, остается открытым.

Почему Турция ужесточила позицию?

Во-первых, вооруженное столкновение в июле этого года произошло неподалеку от трубопроводов и транспортных коридоров, обеспечивающих энергетическую безопасность Турции.

Угроза своим энергетическим и инфраструктурным проектам Анкару не может не беспокоить.

Во-вторых, поддержка Азербайджана позволит руководству страны заручиться поддержкой не только националистов, но и общества в целом. Все политические партии, кроме курдских политических сил, которые традиционно занимают особую позицию в отношениях с Арменией, едины по вопросу «Верхнего Карабаха».

В-третьих, в условиях глубокого экономического спада на фоне пандемии и финансового кризиса, а также 36-процентной девальвации лиры за последний год, такая поддержка очень нужна Эрдогану, старающемуся удержать экономику страны от сползания в тотальный кризис, который может наступить в любой момент.

Эксперты считают, что повышенная внешнеполитическая активность руководства Турции в последнее время (на Ближнем Востоке, в Ливии, вокруг средиземноморской энергетики, в отношении европейской миграционной политики) обусловлена попыткой отвлечь население от проблем внутри страны. У Эрдогана в целом есть амбиции лидера региональной и даже мировой державы.

И уж при решении проблем братского Азербайджана президент Турции точно хотел бы играть более серьезную роль.

Тем не менее Анкара понимает, что на Южном Кавказе ее планы сталкиваются с интересами России. Военное вмешательство Турции приведет к неизбежному ухудшению отношений с Россией, которые хотя и переживают сложный период в связи с непреодолимыми разногласиями в Сирии и Ливии, все же по многим вопросам остаются партнерскими. Сотрудничеством с Россией Эрдоган пренебречь не может, поэтому руководству двух стран, по-видимому, предстоят серьезные переговоры и торг.

Учитывая сложившуюся ситуацию, по всей видимости роль России в прекращении насилия будет ключевой. Остается надеяться, что в ближайшие дни Россия, ее партнеры по Минской группе и Турция смогут согласовать позиции, совместными усилиями убедить стороны конфликта договориться о прекращении огня и усадить их за стол переговоров.