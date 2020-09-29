Вторая карабахская

За последние 26 лет на карабахских фронтах регулярно случались стычки и перестрелки, гибли люди и техника, но это были отдельные эпизоды, существенно не менявшие общую диспозицию сил. Существенная вспышка боев случилась в апреле 2016 года — так называемая четырехдневная война, когда азербайджанцы внезапно перешли в наступление и захватили несколько передовых армянских позиций. Армяне контратаковали, частично выправив положение. Погибли и были ранены сотни человек. Армянская система здравоохранения тогда захлебнулась, не будучи готовой к наплыву множества обожженных после применения тяжелых огнеметов ТОС-1А «Солнцепек» российской поставки и производства. Но на пятый день при посредничестве и под давлением Москвы стороны согласовали условия прекращения огня, и та война осталась «четырехдневной».

С 2016-го конфликт оставался «замороженным» со спорадическими мелкими стычками до июля нынешнего года, когда уже не в Карабахе, а непосредственно на армяно-азербайджанской границе в горном Тавушско-Товузском районе вспыхнул новый конфликт, меньший по размаху, чем «четырехдневный». После недели с лишним обстрелов и боев местного значения огонь кое-как прекратился, но общее армяно-азербайджанское напряжение продолжало нарастать, и вместе с ним становилась все более бескомпромиссной официальная риторика с обеих сторон и взаимные обвинения в «провокациях».

20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что «армяне готовятся к новой большой войне — у нас есть оперативные разведданные» и что пограничный конфликт в июле 20-го был затеян Арменией с целью «прозондировать, какой будет реакция их союзников ОДКБ». Алиев добавил, что «они должны полностью и без всяких условий убраться с наших земель» в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и что это единственное условие мирного разрешения конфликта. Это могло показаться риторическим пиар-преувеличением, но через неделю без предупреждения началась война.

Обе стороны, понятно, обвинили друг друга в провокациях и обстрелах, но именно азербайджанская армия оперативно перешла в решительное «контрнаступление» по всему периметру карабахской линии соприкосновения, где за все прошедшие десятилетия не было развернуто на постоянной основе никаких нейтральных наблюдателей, нет демилитаризованных зон и зон с ограничением вооружений. Так что формально не к кому обратиться, чтобы выяснить, кто конкретно сейчас начал драку. Впрочем, с практической точки зрения это уже неважно. Кто бы ни начал, инициатива все равно оказалась у азербайджанской армии.

Военнослужащий Азербайджана. Фото: РИА Новости

Оборона в зоне армяно-азербайджанского конфликта в мирное время не слишком насыщенна. Азербайджанские военные смогли достаточно быстро продвинуться и захватить ряд позиций на севере Карабаха и на юге, на равнине долины Аракса вдоль иранской границы. Армянские военные активно сопротивлялись и контратаковали, поэтому незначительное продвижение азербайджанской армии пока не имеет само по себе серьезного оперативного значения. Тем не менее обе стороны несут серьезные потери в людях и технике.

Объявленные теми и другими цифры, как обычно на войне, ненадежны и часто переписываются: свои потери занижаются, а потери противника преувеличиваются. Но понятно, что интенсивность боев достаточно высока — уже за пару дней убиты и ранены сотни человек.

Армянские военные вооружены неплохо, но сравнительно старой техникой, доставшейся в наследство от ВС СССР или захваченной в качестве трофея во время первой карабахской войны. Современного и существенно модернизированного оружия маловато, поскольку бюджет у Армении невелик и логистика доставки в изолированную страну непростая. Богатый Азербайджан покупает оружие и технику в России, в Израиле и по всему миру, в том числе такие системы, которых даже у российских военных нет, не то что у армян. Уже во время «четырехдневной войны» это сказалось, а сегодня именно на военно-технологическом превосходстве строится азербайджанская стратегия.

В первый же день боев азербайджанские военные доминировали в небе Карабаха, используя ударные беспилотные и пилотируемые системы. Прежде всего — попытались подавить армянскую систему ПВО. Сообщается, что были уничтожены высокоточными ударами ЗРК С-300 и до 15 ЗРК «Оса». В Баку утверждают, что полностью подавили армянское ПВО в Карабахе.

В Степанакерте и в Ереване на азербайджанское наступление ответили предельно жестко: в первый же день объявили военное положение и всеобщую мобилизацию резервистов от 18 до 55 лет. В Азербайджане тоже ввели военное положение и комендантский час, но мобилизацию проводят частичную. Теперь эти решения будут определять развитие событий и ход конфликта. Всеобщая мобилизация — дело дорогое и трудное.

В Израиле, где очень хорошо отработан призыв и развертывание подразделений резервистов, всеобщая мобилизация проводилась всего 3 раза: в 1956, 1967 и 1973 годах. Всеобщая мобилизация кардинально разрушает экономическую и социальную жизнь любой страны, ее невозможно поддерживать, не воюя, а последующая массовая демобилизация также требует времени, сил и денег. Это как в дворовых шахматах: взялся за фигуру — ходи. Теперь у армян нет выбора: отменить начатую всеобщую мобилизацию практически невозможно — это будет организационный хаос, который за полгода не разгрести, и все это время страна будет, по сути, беззащитна. В условиях всеобщего патриотического подъема любая попытка Алиева или Пашиняна дать задний ход и пойти на уступки ради деэскалации конфликта приведет к политическому кризису и возможному свержению, но именно мобилизация зацементировала позиции.

Для маленькой Армении только мобилизация дает шанс как-то сравняться с противником. Всеобщая мобилизация многократно увеличит армянские ВС — вместе с армией НКР можно собрать и вооружить от 240 до 300 тысяч человек.

Но послать их всех на восточный фронт в Карабах невозможно. У Армении есть второй фронт на западе — против Турции и Нахичиванской области Азербайджана, где надо держать какие-то силы, даже пока там нет войны. Тем не менее в Карабахе можно собрать ударную группировку, превосходящую азербайджанские силы, и начать решительное контрнаступление, которого следует ожидать в самое ближайшее время. Задача будет не просто вытеснить азербайджанцев с занятых позиций, а наголову разбить, как в победных 1993–1994 годах.

На этом, похоже, строится и азербайджанская стратегия: раздразнить армян, спровоцировать массовую мобилизацию, чтобы вывести в поле для решительного наступления армянских мужчин (обескровив при этом армянскую экономику) и подставить их под ударные беспилотники с высокоточным оружием и под самонаводящиеся тандемные противотанковые ракетные комплексы третьего поколения Spike (Израиль) и AT-1K Raybolt (Южная Корея), которые будут жечь бронетехнику. Социальный, политический и экономический кризис должен подкосить режим Пашиняна и деморализовать армянскую армию.

Кроме Турции, которая активно поддерживает Баку, вся остальная мировая общественность, включая Россию, хором требует от участников конфликта деэскалации, перемирия и переговоров. Но на конкретный расклад сил на карабахских фронтах эти благие пожелания не влияют.