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№ 106 от 28 сентября 2020Читать номер
Конфликт в Карабахе: перерастет ли стрельба в войну Армении и Азербайджана?
Павел Фельгенгауэр, Максим Шевченко в стриме «Новой». Ведущая: Ирина Воробьева
«Новая газета»редакция
Утром 27 сентября начались обстрелы Степанакерта (он же Ханкенди) — столицы Нагорного Карабаха. Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана, начавшийся еще в 1990-х, получил новое, страшное продолжение.
С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие, снаряды летят в мирных граждан. Конфликтующие страны обвиняют в развязывании боевых действий друг друга и, кажется, не собираются останавливаться, несмотря на призывы России, ЕС и НАТО.
В Армении мобилизуют всех, вплоть до резервистов, в Азербайджане объявляют военное положение. При этом у Баку за спиной стоит Турция, завоевавшая дурную славу во время боевых действий в Курдистане, а вот союзники Еревана пока не проявляют себя.
28 сентября в 18:00 в прямом эфире мы обсудим, перерастет ли стрельба в Нагорном Карабахе в полномасштабную войну, стоит ли опасаться мясорубки на Южном Кавказе и почему этот конфликт никто не может прекратить вот уже более 30 лет.
В стриме примут участие обозреватель «Новой» Павел Фельгенгауэр, журналист Максим Шевченко и специалисты по кавказскому региону. Стрим проведет Ирина Воробьева.
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