Конфликт в Карабахе: перерастет ли стрельба в войну Армении и Азербайджана?

Утром 27 сентября начались обстрелы Степанакерта (он же Ханкенди) — столицы Нагорного Карабаха. Вооруженный конфликт Армении и Азербайджана, начавшийся еще в 1990-х, получил новое, страшное продолжение.

С обеих сторон есть погибшие и пострадавшие, снаряды летят в мирных граждан. Конфликтующие страны обвиняют в развязывании боевых действий друг друга и, кажется, не собираются останавливаться, несмотря на призывы России, ЕС и НАТО.

В Армении мобилизуют всех, вплоть до резервистов, в Азербайджане объявляют военное положение. При этом у Баку за спиной стоит Турция, завоевавшая дурную славу во время боевых действий в Курдистане, а вот союзники Еревана пока не проявляют себя.

28 сентября в 18:00 в прямом эфире мы обсудим, перерастет ли стрельба в Нагорном Карабахе в полномасштабную войну, стоит ли опасаться мясорубки на Южном Кавказе и почему этот конфликт никто не может прекратить вот уже более 30 лет.

В стриме примут участие обозреватель «Новой» Павел Фельгенгауэр, журналист Максим Шевченко и специалисты по кавказскому региону. Стрим проведет Ирина Воробьева.

Присоединяйтесь к трансляции и задавайте вопросы в чате в прямом эфире!