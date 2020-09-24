Распродажники

Регистрация препаратов «Авифавир» (призводитель — «Химрар»), «Арепливир» («Промомед»), «Коронавир» («Р-Фарм») последовала, согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, в мае, июне и июле нынешнего года соответственно. При этом не была ни по одному из указанных средств завершена 3-я фаза клинических испытаний, которая, собственно, и позволяет судить об эффективности препарата.

Как неоднократно указывали медицинские эксперты на страницах «Новой газеты»,

первая фаза служит для выявления острой токсичности и уточнения дозировки,

вторая — для установления дозировки и предварительной оценки эффективности.

Протоколы испытаний, отчеты о завершенных фазах испытаний — не опубликованы.

Сразу после экстренной регистрации препаратов началось их приобретение государственными организациями. Согласно данным портала «Госзакупки», было объявлено

о закупках авифавира — на 41 млн рублей,

арепливира — на 319 тысяч рублей,

коронавира — на 2,5 млн руб.;

на фавипиравир без указания торгового названия было сделано заявок на 124 млн руб. Таким образом, всего к настоящему моменту было заявлено закупок (находящихся на разных стадиях) более чем на 160 миллионов рублей.

При этом данных об уже заключенных контрактах на поставку фавипиравира на тех же «Госзакупках» гораздо больше — как минимум на 479 миллионов рублей.

В основном это контракты, заключенные методом закупки у единственного поставщика. Лидер поставщиков с контрактами более чем на 220 млн руб. — ООО «Биотэк», основные владельцы которого, согласно ЕГРЮЛ, — бывший сенатор Борис Шпигель и Евгения Шпигель. На втором месте (более 100 млн рублей контрактов на поставку фавипиравира) — ООО «Верфарм», фирма без веб-сайта, с неизвестным гражданином Артемием Дасаевым в качестве директора и учредителя. На третьем месте — «Р-Фарм» Алексея Репика, на четвертом — АО «Фармстандарт», его руководители — Григорий Потапов, Виктор Харитонин.

«Новая» продолжит исследовать рынок, чтобы установить истинных бенефициаров сделок и их покровителей.