Что нам впаривают за 12 тысяч рублей вместо лекарства от «короны»

4 сентября 2020 года Димитер Димитров и другие сотрудники из Center for Antibody Therapeutics Медицинской школы университета Питтсбурга опубликовали в Cell статью, из которой следовало, что они нашли антитело, ab8, которое полностью блокирует проникновение коронавируса в клетку. В их исследованиях, которые начались в феврале, приняло участие полдюжины ведущих университетов США. Гранты на исследования давали полдюжины фондов.

Ab8 — не единственное антитело, на основании которого разрабатываются лекарства от короны. Компания Celltrion сейчас изучает антитело под кодовым названием CT-P59, Eli Lilly — LY-CoV555, Regeneron — REGN-COV2. Все эти исследования стоят десятки и сотни миллионов долларов, находятся на переднем крае науки, ведутся с января, и еще конца-края не видно.

Наша отечественная фармакология, заключающаяся в основном в разработке фуфломицинов, которые затем впаривают государству по безумным ценам, не знает таких трудностей. В России уже есть аж целых три лекарства от коронавируса: «Коронавир», «Авифавир» и «Арепливир», разработанные аж тремя компаниями — «Р-Фарм», «Химрар» и «Промомед». И выпускают эти чудесные препараты прямо на бывших советских заводах!

Первым для розничной продажи зарегистрировали «Арепливир» и выкинули на этой неделе на прилавок по скромной цене — около 12 тыс. рублей за упаковку в 40 таблеток. Товар смели с прилавков.

Отечественная пресса изошла на восторг. «Новый зарегистрированный в России препарат от COVID-19 — арепливир — показал свою эффективность в 90% случаев», — сообщает Газета.Ру. «Государство не тратило средства на разработку и клинические исследования «Арепливира», — восхищается «Лайф». «Спрос на препарат во всем мире очень высок, и он не может стоить слишком дешево», — добавляют «Известия».

Ну да. Вот прямо в Чикаго и в Северной Каролине все выстроились в очередь за продукцией компании «Промомед», производящей свою прорывную продукцию на заводе в Саранске 1959 года постройки.

Первое. «Арепливир», а также «Коронавир» и «Авифавир» — все это, разумеется, никакая не отечественная разработка. Действующее вещество во всех этих лекарствах одно и то же — фавипиравир.

Это противовирусный препарат, который разрабатывался в США, но никогда там не был зарегистрирован из-за его сильного тератогенного эффекта: он опасен для беременных. Зарегистрировали препарат только в Японии в 2014 году на случай некоего чудовищного гриппа. Срок исключительной лицензии истек в 2019 году, и теперь производить его может кто угодно.

Поэтому когда восхищаются тем, что государство не тратило на разработку ни копейки, надо добавить, что собственно разработка не стоила ни копейки никому.

Это — дженерик.

С таким же успехом можно восхищаться тем, что российское государство не вложило денег в разработку концепции колеса (а ведь может!).

Второе. Если препарат иностранный, то как же иностранцы прошли мимо клондайка? Весь мир ищет, чем лечить ковид, изводят миллионы на какие-то там антитела, а тут на тебе — сразу три российских препарата.

Ответ заключается в том, что, разумеется, эффективность фавипиравира исследовалась так же, как и других препаратов. Китайцы опубликовали первое исследование еще 18 марта 2020 года. Оно показало незначительные преимущества фавипиравира, однако, увы, препарат даже близко не соответствовал стандартам. Это было т.н. open label study: и врач, и пациент знали, что кому дают, а количество испытуемых было аж 35 человек. «Open label — это медаль для фуфломицинов», — смеется американский врач Михаил Мирер.

После этого фавипиравир испытывал для ковида иранский университет с прекрасным названием «Шахид» (Университет Шахид Бехишти, результатов он не опубликовал). Тем временем подоспели результаты японских испытаний, которые не выявили существенных преимуществ, и

о фавипиравире в приличном обществе забыли.

В России, разумеется, испытания тоже провели, и даже несколько. Результаты их известный московский кардиолог Ярослав Ашихмин оценивает так: «Одно исследование «Химрар» опубликовал на английском. Оно не показало никакой формальной эффективности, кроме сроков нормализации температуры, и два пациента из 40 человек, которым давали фавипиравир, умерли. При этом в контрольной группе из 20 человек выжили все. Другое исследование «Р-фарм» опубликовал на русском. Там… как бы вам сказать… давайте я скажу, что они сделали это в каком-то странном даже для России журнале, который я лично впервые вижу».

В России фармацевтические компании и потакающее им государство давно наладили выпуск фуфломицинов. При этом легко заметить, что фуфломицины в России не выпускают от рака, гепатита С или туберкулеза. Их выпускают от простуд и гриппов, т.е. от болезней, которые носят массовый характер и от которых абсолютное большинство людей выздоравливает самостоятельно. Для того чтобы впаривать фуфломицин, нужна статистически значимая группа людей, которая его примет и скажет: «Ой, а я назавтра поправился».

Несложно заметить, что коронавирус полностью относится к такого рода болезням, и более того, значительная часть больных переносит его бессимптомно. Именно это была та ловушка, в которую попался гидроксихлорохин.

В апреле и марте казалось, что французский доктор Дидье Рауль действительно достигает выдающихся результатов в лечении: д-р Рауль агрессивно тестировал пациентов, давал им с самого начала гидроксихлорохин и утверждал, что если гидроксихлорохин принять в начале болезни, то процент выздоровевших резко растет. Увы, главная причина хороших результатов Рауля была не в том, что он рано давал гидроксихлорохин, а в том, что он выявлял болезнь, которая иначе вообще бы осталась невыявленной и прошла бы сама по себе.

Словом, пока на глупом Западе Большая Фарма вкладывала миллиарды в лекарства,

в России умные люди поняли, что коронавирус и плацебо просто созданы друг для друга.

И наша промышленность в массовом порядке перешла от фуфломицинов к фуфловирам.

Про фавипиравир нам сейчас говорят в точности то же, что и про гидроксихлорохин. Препарат «показал свою эффективность в 90% случаев», — радуется Газета.Ру. Извините, но 90% случаев (и даже больше) короны проходит и так. «Лекарство поможет пациентам с легкой и средней формой течения заболевания». Извините, но легкая и средняя форма пройдет и без фавипиравира.

Самое мягкое, что тут можно сказать — что фавипиравир (как и гидроксихлорохин, может быть, немножечко помогает и особого зла не делает (кроме как беременным). Но статистически весомых и доброкачественных доказательств тому пока нет.

Третье, и самое важное. Как вы думаете,

как это получилось, что аж три российских компании так быстро обучились шлепать фавипиравир, да еще на заводе 1959 года постройки, и является ли цена в 12 тыс. руб. за 40 таблеток адекватной

для лекарства, научная разработка которого не стоила ни копейки?

Очень просто. Если вы заглянете в описание фавипиравира, то вы увидите, что это модицифированный пиразин.

А пиразинамид — это древнее (1936 г.) лекарство, которым сейчас лечат бедняков от туберкулеза. Богатые лечатся чем-то поприличнее.

«Молекула простая и очень знакомая химикам и производителям, — пишет в своем фейсбуке политолог Глеб Кузнецов (врач и биохимик по образованию). — Сложностей в ее производстве нет. Если совсем грубо, то это добрый (ок, не очень добрый) старый противотуберкулезный пиразинамид (150 рублей за 100 таблеток по 500 мг) с добавлением атома фтора на 6-ю позицию в пиразиновом ароматическом кольце». Собственно, эта простота и позволяет неограниченно производить препарат на советских заводах по производству старых советских грошовых препаратов вроде пиразинамида или фторхинолонов первых поколений (типа ципрофлоксацина за 50 руб. за 10 таблеток).

Пиразинамид еще недавно стоил в московских аптеках аж по 179 руб. пачка, а теперь пропал. В разговоре со мной Кузнецов предположил, что это неслучайно.

Очень может быть, что древний пиразинамид по 179 руб. (точнее, субстанция, из которой его делают) и пошел на новейшее средство против ковида по 12 тыс. Кстати, еще один близкий родственник чудодейственного фавинапиравира — пищевая добавка ацетилпиразин, которую можно купить на Alibaba по 30 долларов за кг.

Все эти чудодейственные средства прекрасно описаны у О’Генри в «Королях и капусте». Там тоже герои специализировались на продаже патентованных микстур от тогдашнего ковида. Разница заключается в том, что с тех пор в США появилась FDA, и деятельность героев О’Генри переместилась исключительно в область производства пищевых добавок, витаминов и прочего. Это, конечно, тоже миллиардный рынок, но любой, кто попытается всучить покупателю prescription drug без нормальных клинических испытаний, — просто сядет в США за мошенничество.

Наше отечественное российское FDA выполняет другую функцию. Он санкционирует фуфломицины, рекомендует их и закупает за бюджетный счет.

«Это все рассчитано на быдло, — говорит американский врач Михаил Мирер, — они к людям относятся, как к скоту». «Катастрофическая алчность», — говорит Ярослав Ашихмин.

Ему вторит в своем блоге Глеб Кузнецов: «Цена в 12 тыщ в рознице и 15 с гаком примерно в госзакупке за 40 таблеток — это абсолютно беспримерный случай неадекватной, неземных масштабов алчности и стремления переложить деньги в карманы людей, которые даже не удосуживаются привести для той самой алчности хоть какие-то основания. Фармотрасль — не институт благородных девиц, конечно, но это уже дальше некуда. Тот случай, когда боссов наркомафии надо приглашать этический комитет возглавлять».

В общем, пока эти дураки там, на Западе, вваливают миллиарды в то, чем лечить, наши взяли советского времени препарат, переделали на советском заводе, поставили цену в 12 тыс. руб., и еще бюджет у них это будет покупать. От фуфломицинов к фуфловирам. Так как-то.