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№ 104 от 23 сентября 2020Читать номер
Не новички
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Фото: РИА Новости
Владимир ПрокушевАндрей Заякин«Новая газета»
В России разрешение на применение получили три дженерика фавипиравира производства компании «Кромис» (СП «Химрар» и РФПИ), «Промомед рус» и «Технологии лекарств», входящей в ГК «Р-Фарм» Алексея Репика.
«Кромис» — совместное предприятие «Химрара» и РФПИ —зарегистрирована в конце 2016 года и по итогам 2019 года показала убыток более чем в 3 млн руб. Лицензию на фармацевтическую деятельность компания получила 23 июня 2020 года, до этого в мае этого же года,
подав заявку на регистрацию товарного знака «Авифавир» — еще до того, как препарат прошел госрегистрацию.
«Химрар» в 90-е годы основал ученый Александр Иващенко. Бизнес начинался в России — по заказам крупных иностранных компаний Merck, Fluka, Acros фирма Иващенко синтезировала лекарственные препараты. Поработав в США, компания вернулась в Россию, но часть бизнеса через компанию «Химинвест» до 2013 года принадлежала американской компании Torrey Pines Investment (26 августа 2020 года она закрылась).
Сейчас американский владелец числится учредителем только «Исследовательского института химического разнообразия», также входящего в группу компаний «Химрар». На данный момент основные компании этой группы принадлежат семье Иващенко и бывшему партнеру Иващенко-младшего — Дмитрию Кравченко, с которым они до фармбизнеса торговали компьютерами.
Минпромторговские
Сотрудничество с государством «ХимРар» начал в 2011 году — компания, по предложению тогдашнего руководителя Минпромэнерго Виктора Христенко, участвовала в разработке госпрограммы «Фарма-2020», согласно которой впоследствии государство вложило в фармацевтику миллиарды рублей. Подружиться с государством компании могла помочь давняя дружба Александра Иващенко с академиком медицинских наук Анатолием Цыбом, а Иващенко-младший дружил с сыном Цыба, который с 2007 года руководил департаментами Минпромэнерго.
Сейчас друг соучредителя «Химрара» Цыб занимает должность первого заместителя министра Минпромторга.
«ХимРар» с Минпромторгом связывает не только дружба и господдержка Минпромторга, но и совместные бизнес-интересы с его чиновниками. В 2018 году доли в дочерней компании «ХимРара» — «Вириом» — получили бывший заместитель Виктора Христенко (супруга экс-министра здравоохранения Голиковой) в Минпромэнерго Андрей Реус и Евгений Максимов — человек близкий к нынешнему руководителю министерства Денису Мантурову.
Реус и Христенко не только бывшие сослуживцы, но и бизнес-партнеры. Им вместе с еще одним бывшим замминистра Андреем Дементьевым принадлежали доли в компании «Спорт прожектс» и фирме «Ника», бенефициаром которой также считается Христенко. Максимов — совладелец и руководитель бизнеса членов семьи нынешнего руководителя Минпромторга Дениса Мантурова. Ему вместе с Валентином Мантуровым принадлежали доли в компании «Брюсов-Эстейт».
Кроме этого, он был гендиректором и соучредителем клиник пластической хирургии вместе с супругой министра Натальей Мантуровой. Также Максимов значится руководителем компании «Финансовые системы», управляющей гостиницей в Геленджике, учредителями которой также были полные тезки родителей Мантурова.
Вложения близких к Христенко и Мантурову людей в бизнес «ХимРара» оказались удачными — «Вириом» до этого подал заявку в Минздрав на включение препарата от ВИЧ «Элпида» в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), а также — в госпрограммы «Обеспечение необходимыми средствами» и «Семь нозологий». Через несколько месяцев после появления новых владельцев «Вириом» договорилась с «Фармстандартом» Виктора Харитонина о производстве и дистрибуции препарата от ВИЧ «Элпида» на ее мощностях.
В 2018 году «Фармстандарт» получил 30%-ную долю в этой компании и продает препарат госструктурам на сотни миллионов рублей.
«Технологии лекарств»
Еще один производитель препарата для лечения коронавируса «Технологии лекарств» входит в одну из крупнейших фармкомпаний «Р-Фарм» Алексея Репика, но изначально также принадлежала «ХимРару».
С 2010 года компании участвовали в совместном проекте «Фармославль», в котором «Технологии лекарств» занимались разработкой препаратов, а «Р-Фарм» их производством и сбытом. После выхода «ХимРара» из проекта компания-разработчик перешла под контроль Репика.
«Р-Фарм» — одна из крупнейших фармкомпаний в России. По итогам 2018 года она занимала 215-е место в рейтинге РБК «500 крупнейших компаний», а 2019 год «Р-Фарм» завершила с выручкой 82 млрд руб. Сам Репик, по данным рейтинга «200 богатейших бизнесменов России 2020», занимает 48-е место с состоянием 2,1 млрд долларов. Бизнесмен — член Экономического совета при президенте России и возглавляет организацию «Деловая Россия».
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«Промомед рус»
Еще об одном производителе лекарства известно немного. На сайте «Промомеда» говорится, что группа компаний занимается продвижением рецептурных и безрецептурных препаратов в эндокринологии, ревматологии, неврологии, урологии, кардиологии и гинекологии. У компании и связанных с ней фирм офшорные владельцы.
У самого «Промомед рус» в качестве единственного учредителя указана кипрская «Промомед холдингс» (ее акционеры — некто Александр Малинкович и кипрская фирма Neslie Investment). Управляющей компанией группы российской «Промомед холдингс» также владеет кипрский офшор Vemour ltd. Единственный акционер «Вемура» — Петр Белый.
Производителем лекарства от коронавируса «Промомед рус» до кипрской компании владел Максим Якушкин, который после смены владельца с 2013 по 2017 год занимал пост гендиректора и директора по корпоративным вопросам «Промомед ДМ». Якушкин вместе с советником гендиректора АО «Р-фарм» Вадимом Белоножко и директором по развитию бизнеса «ХимРар» Джином Спектором проходят обвиняемыми по делу о взятке бывшей помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.
Следствие полагало, что она получила билеты и путевки в Таиланд и Доминикану на общую сумму 4 млн рублей, в обмен на это чиновница должна была оказать содействие во внесении изменений в приказ Минздрава, благодаря которому препараты бизнесменов попали бы в перечень лекарств для медицинского применения.
Якушкин — выходец из одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов «СИА интернешнл» Игоря Рудинского, скончавшегося в 2014 году, где работал юрисконсультом и начальником отдела. Затем Якушкин входил в совет директоров компании дочери Рудинского «Веста».
Он же был гендиректором компании «Проект-09», совладельцем которой числился тот же Петр Белый.
Последний, по данным реестра юрлиц, владел более чем десятком фармацевтических фирм, в том числе компанией «Алламед». Его партнером с 50% долей в ней был Леонид Ринк — один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок».
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