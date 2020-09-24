Не новички

Петр Саруханов / «Новая газета»

В России разрешение на применение получили три дженерика фавипиравира производства компании «Кромис» (СП «Химрар» и РФПИ), «Промомед рус» и «Технологии лекарств», входящей в ГК «Р-Фарм» Алексея Репика.

«Кромис» — совместное предприятие «Химрара» и РФПИ —зарегистрирована в конце 2016 года и по итогам 2019 года показала убыток более чем в 3 млн руб. Лицензию на фармацевтическую деятельность компания получила 23 июня 2020 года, до этого в мае этого же года,

подав заявку на регистрацию товарного знака «Авифавир» — еще до того, как препарат прошел госрегистрацию.

«Химрар» в 90-е годы основал ученый Александр Иващенко. Бизнес начинался в России — по заказам крупных иностранных компаний Merck, Fluka, Acros фирма Иващенко синтезировала лекарственные препараты. Поработав в США, компания вернулась в Россию, но часть бизнеса через компанию «Химинвест» до 2013 года принадлежала американской компании Torrey Pines Investment (26 августа 2020 года она закрылась).

Здание группы компаний «Химрар». Фото: chemrar.ru

Сейчас американский владелец числится учредителем только «Исследовательского института химического разнообразия», также входящего в группу компаний «Химрар». На данный момент основные компании этой группы принадлежат семье Иващенко и бывшему партнеру Иващенко-младшего — Дмитрию Кравченко, с которым они до фармбизнеса торговали компьютерами.

Минпромторговские

Сотрудничество с государством «ХимРар» начал в 2011 году — компания, по предложению тогдашнего руководителя Минпромэнерго Виктора Христенко, участвовала в разработке госпрограммы «Фарма-2020», согласно которой впоследствии государство вложило в фармацевтику миллиарды рублей. Подружиться с государством компании могла помочь давняя дружба Александра Иващенко с академиком медицинских наук Анатолием Цыбом, а Иващенко-младший дружил с сыном Цыба, который с 2007 года руководил департаментами Минпромэнерго.

Сейчас друг соучредителя «Химрара» Цыб занимает должность первого заместителя министра Минпромторга.

Заместитель министра промышленности и торговли Анатолий Цыб. Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

«ХимРар» с Минпромторгом связывает не только дружба и господдержка Минпромторга, но и совместные бизнес-интересы с его чиновниками. В 2018 году доли в дочерней компании «ХимРара» — «Вириом» — получили бывший заместитель Виктора Христенко (супруга экс-министра здравоохранения Голиковой) в Минпромэнерго Андрей Реус и Евгений Максимов — человек близкий к нынешнему руководителю министерства Денису Мантурову.

Реус и Христенко не только бывшие сослуживцы, но и бизнес-партнеры. Им вместе с еще одним бывшим замминистра Андреем Дементьевым принадлежали доли в компании «Спорт прожектс» и фирме «Ника», бенефициаром которой также считается Христенко. Максимов — совладелец и руководитель бизнеса членов семьи нынешнего руководителя Минпромторга Дениса Мантурова. Ему вместе с Валентином Мантуровым принадлежали доли в компании «Брюсов-Эстейт».

Президент Делового совета Евразийского экономического союза Виктор Христенко. Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Кроме этого, он был гендиректором и соучредителем клиник пластической хирургии вместе с супругой министра Натальей Мантуровой. Также Максимов значится руководителем компании «Финансовые системы», управляющей гостиницей в Геленджике, учредителями которой также были полные тезки родителей Мантурова.

Вложения близких к Христенко и Мантурову людей в бизнес «ХимРара» оказались удачными — «Вириом» до этого подал заявку в Минздрав на включение препарата от ВИЧ «Элпида» в перечень ЖНВЛП (жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов), а также — в госпрограммы «Обеспечение необходимыми средствами» и «Семь нозологий». Через несколько месяцев после появления новых владельцев «Вириом» договорилась с «Фармстандартом» Виктора Харитонина о производстве и дистрибуции препарата от ВИЧ «Элпида» на ее мощностях.

В 2018 году «Фармстандарт» получил 30%-ную долю в этой компании и продает препарат госструктурам на сотни миллионов рублей.

«Технологии лекарств»

Еще один производитель препарата для лечения коронавируса «Технологии лекарств» входит в одну из крупнейших фармкомпаний «Р-Фарм» Алексея Репика, но изначально также принадлежала «ХимРару».

С 2010 года компании участвовали в совместном проекте «Фармославль», в котором «Технологии лекарств» занимались разработкой препаратов, а «Р-Фарм» их производством и сбытом. После выхода «ХимРара» из проекта компания-разработчик перешла под контроль Репика.

Председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик. Фото: facebook/rpharm.ru

«Р-Фарм» — одна из крупнейших фармкомпаний в России. По итогам 2018 года она занимала 215-е место в рейтинге РБК «500 крупнейших компаний», а 2019 год «Р-Фарм» завершила с выручкой 82 млрд руб. Сам Репик, по данным рейтинга «200 богатейших бизнесменов России 2020», занимает 48-е место с состоянием 2,1 млрд долларов. Бизнесмен — член Экономического совета при президенте России и возглавляет организацию «Деловая Россия».

«Промомед рус»

Еще об одном производителе лекарства известно немного. На сайте «Промомеда» говорится, что группа компаний занимается продвижением рецептурных и безрецептурных препаратов в эндокринологии, ревматологии, неврологии, урологии, кардиологии и гинекологии. У компании и связанных с ней фирм офшорные владельцы.

У самого «Промомед рус» в качестве единственного учредителя указана кипрская «Промомед холдингс» (ее акционеры — некто Александр Малинкович и кипрская фирма Neslie Investment). Управляющей компанией группы российской «Промомед холдингс» также владеет кипрский офшор Vemour ltd. Единственный акционер «Вемура» — Петр Белый.

Председатель Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. Фото: promo-med.ru

Производителем лекарства от коронавируса «Промомед рус» до кипрской компании владел Максим Якушкин, который после смены владельца с 2013 по 2017 год занимал пост гендиректора и директора по корпоративным вопросам «Промомед ДМ». Якушкин вместе с советником гендиректора АО «Р-фарм» Вадимом Белоножко и директором по развитию бизнеса «ХимРар» Джином Спектором проходят обвиняемыми по делу о взятке бывшей помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.

Следствие полагало, что она получила билеты и путевки в Таиланд и Доминикану на общую сумму 4 млн рублей, в обмен на это чиновница должна была оказать содействие во внесении изменений в приказ Минздрава, благодаря которому препараты бизнесменов попали бы в перечень лекарств для медицинского применения.

Якушкин — выходец из одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов «СИА интернешнл» Игоря Рудинского, скончавшегося в 2014 году, где работал юрисконсультом и начальником отдела. Затем Якушкин входил в совет директоров компании дочери Рудинского «Веста».

Он же был гендиректором компании «Проект-09», совладельцем которой числился тот же Петр Белый.

Последний, по данным реестра юрлиц, владел более чем десятком фармацевтических фирм, в том числе компанией «Алламед». Его партнером с 50% долей в ней был Леонид Ринк — один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок».