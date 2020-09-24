Эффект «Арбидольчика»

Урал

В «Государственной аптеке» в Челябинске (учредитель — АО «Областной аптечный склад», 100% принадлежат Минимущества Челябинской области) корреспонденту «Новой» заявили, что ждут поставку «Авифавира» или «Арепливира» с 28 сентября по 4 октября. Но когда именно — сказать не могут.

— Сколько будет стоить, тоже пока не знаем, — покачала головой провизор и попросила оставить свой номер телефона. — Позвоним, как привезут.

В списке ожидающих я оказался единственным.

— Особого спроса нет, — признала провизор. — Но и цена-то какая: в новостях говорят: 12 000. Всех, наверное, это пугает.

Учитывая, что на «курс лечения» нужно две упаковки (то есть 24 000 рублей), а средняя зарплата в Челябинской области, по официальным данным, 36 354 рубля (медианная — 31 245 рублей), — да, пугает.

В аптеке «Классика» корреспонденту «Новой» заявили, что поставок препаратов от коронавируса пока не ожидают.

В «Планете здоровья» вместо «Арепливира», который будет «неизвестно когда», предложили старый добрый «Арбидол».

— Минздрав рекомендовал для профилактики и лечения [коронавируса] еще весной, — сказала фармацевт. И в каком-то смысле она права: и Минздрав рекомендовал, и эффективность что нового лекарства за 12 000, что древнего за 329 рублей одинаковая — недоказанная.

В аптеках Екатеринбурга, Перми, Тюмени, Ханты-Мансийска, Оренбурга, Уфы поставки средств от коронавируса ожидают на следующей неделе. Затруднились назвать срок начала поставок в аптечных сетях Кургана.

Начались на Урале и государственные закупки препаратов от ковида. Причем — на солидные суммы.

7 584 500 рублей получит фармацевтическая компания «Р-Фарм» за поставку препаратов на основе фавипиравира в Ханты-Мансийский автономный округ. Власти ХМАО объявили уже и второй тендер — на 8 285 200 рублей.

Челябинская область также готова потратиться на лекарство, но скромнее — 1 540 000 рублей. А вот Тюменская область закупку фавипиравира на 2 972 200 рублей почему-то отменила.

Поскольку впервые фавипиравир как действующее вещество был включен в рекомендации Минздрава по лечению коронавируса еще в июне, уральские больницы закупали его и до сентября:

ханты-мансийские — на 21 212 400 рублей (согласно данным государственного реестра контрактов, заключенных заказчиками);

челябинские — на 20 009 000 рублей;

свердловские — на 15 720 200 рублей;

ямало-ненецкие — на 9 479 800 рублей;

оренбургские — на 3 716 240 рублей;

пермские — на 2 788 500 рублей;

тюменские — на 1 782 000 рублей;

башкирские — на 1 232 000 рублей.

Всего — на 75 940 140 рублей. Производил препарат по заказу Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) подмосковный Исследовательский институт химического разнообразия.

«Новая газета» направила запросы в оперативные штабы по коронавирусу Челябинской и Свердловской областей, а также ХМАО — наиболее активно проявивших себя при закупках фавипиравира. Нас интересовало, чем, по мнению представителей штабов, доказана эффективность фавипиравира и планируются ли дальнейшие закупки препаратов на его основе?

По данным управления здравоохранения Екатеринбурга, в соответствии с клиническими рекомендациями Минздрава России «Авифавир» — препарат, который может быть выбран для лечения пациентов с COVID-19. Екатеринбургская ЦГКБ 24 закупила 600 упаковок данного препарата и планирует приобрести в ближайшее время еще столько же.

Как уверяют представители оперативного штаба, «исследования препарата проводили сами фармацевтические компании-производители, в их числе «Р-Фарм», завершившая третью фазу клинических испытаний».

Мурманск

В Мурманской области ни в одной аптеке розничной сети препарата «Арепливир» на 24 сентября в наличии не было. Равно как и его аналогов «Коронавира» и «Авифавира».

По запросу «Новой» региональный оперативный штаб сообщил, что в лечебные учреждения Мурманской области он тоже пока не доставлен, но планируется к закупке. В частности, для областной больницы, при которой работает ковидное отделение, закупят 11 курсов арепливира. При этом в штабе подчеркнули, что амбулаторные пациенты с CОVID-19 в регионе получают противовирусные препараты бесплатно.

Санкт-Петербург

Ни в одной из петербургских аптек сегодня невозможно купить ни один из трех новых российских препаратов для лечения коронавируса, сообщили «Новой» в городской справочной аптечной службе. По заверениям специалистов «003», авифавир, арепливир и коронавир еще не поступали в розничную продажу, хотя неделю назад аптечные сети анонсировали, что это случится 21 сентября.

Однако на 24 сентября аптеки Северной столицы даже не оформляют предварительные заказы на российские препараты от COVID-19. В крупных петербургских аптечных сетях («Озерки», «Первая помощь», «Фармакор», «Петербургские аптеки») поступления арепливира и коронавира ожидают к 1–2 октября. Авифавира в аптеках города пока не ждут вообще.

По предварительной информации петербургских провизоров, стоимость арепливира в розницу составит по меньшей мере 14 500 рублей за упаковку из 40 таблеток — это на 2180 рублей выше цены, рекомендованной производителем препарата. Коронавир (те же 40 таблеток в упаковке), по прогнозам, будет стоить немного дешевле — 13 000 рублей. При этом на курс лечения взрослому пациенту потребуется 2–3 упаковки любого из названных средств. В аптеках отмечают, что наличием фармацевтических новинок и возможностью предзаказа горожане активно интересуются с середины сентября. Но подчеркивают, что оформлять заказы начнут только после первых поставок новых лекарств, а отпускать покупателям все противокоронавирусные препараты будут строго при наличии рецепта.

Между тем, по данным городской администрации, как минимум в четырех стационарах Петербурга (в Мариинской и Покровской больницах, инфекционной больнице им. Боткина и клинической больнице № 20) уже на протяжении месяца для лечения больных с COVID-19 применяют арепливир и коронавир.

— В августе крайне тяжелым пациентам мы как последнюю надежду и как вспомогательный препарат дали арепливир. То ли это случайность, то ли это действительно эффективное средство, но люди поправились, — говорит главный врач горбольницы № 20 Татьяна Суровцева.

Как рассказали «Новой» в петербургском комитете по здравоохранению, городские власти не закупают централизованно для медучреждений препараты для лечения пациентов с коронавирусом. Все закупки лекарств больницы производят по своему усмотрению.

Алексей Яковлев, врач-инфекционист, бывший главврач петербургской инфекционной больницы им. Боткина, заведующий кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета СПбГУ — Главный вопрос в отношении новых препаратов для лечения коронавируса — правильное использование. Чем раньше начать применять лекарства — тем лучше. Мы знаем о возможных побочных эффектах препаратов. Но в ряде случаев в сочетании с жаропонижающими средствами и препаратами, препятствующими тромбообразованию, новые разработки эффективны. Я говорю, опираясь на собственный опыт: я пролечил более 40 пациентов с ковидом, используя коронавир. Эффекта от него явно больше, чем вреда, по моим наблюдениям. Против вирусов гриппа «А» и «В» и некоторых видов ОРВИ коронавир точно работает. А это в сезон обострения вирусных инфекций принесет пользу.