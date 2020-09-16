Проиграли все

Челябинская область, как и другие 83 субъекта РФ, впервые голосовала три дня подряд. Выбирали депутатов Законодательного собрания и глав муниципалитетов. Итоги выборов вряд ли могут устроить хоть одну из сторон.

Раскол

Дела у несистемной оппозиции на выборах в Законодательное собрание разладились задолго до голосования. Первый публичный скандал в ее рядах произошел еще 13 мая, когда экоактивист и координатор избирательного объединения «Горожане» Андрей Костенко обвинил во лжи лидера местного «Яблока» Ярослава Щербакова. Щербаков якобы «соврал», что «Яблоко» оплатило из своих средств агитационную продукцию Костенко на прошлогодних муниципальных выборах.

Давней обиды оказалось достаточно для публичного выяснения отношений накануне новой избирательной кампании.

Через две недели после скандала о своем выходе из «Яблока» заявила муниципальный депутат Елена Вахтина, соратница Костенко по «Горожанам». Объяснила она свое решение просто:

«Не вижу своей роли в партии и роли партии в моей работе».

Дальше произошел партийный раскол в «СтопГОКе»: активисты разошлись кто в «Яблоко», а кто — в «Коммунисты России». С «Коммунистами» движение «Горожане» смогло договориться о выдвижении от партии целого списка кандидатов, в том числе — троих представителей «СтопГОКа»: Елены Вахтиной, Ирины Гладышевой и Владимира Казанцева. В список «Яблока» попали другие представители «СтопГОКа»: Василий Московец, Гамиль Асатуллин и Валерий Яковенко.

Однако ни первые, ни вторые в итоге не смогли принять участие в избирательной кампании. Для регистрации партийного списка, нужно было собрать чуть больше 13 тысяч подписей, а для регистрации одномандатника — 3 тысячи подписей жителей избирательного округа.

«Коммунисты России» не смогли собрать необходимое количество подписей ни за список, ни за одномандатников. Мундепу Елене Вахтиной удалось собрать лишь 2189 подписей.

Предвыборная агитация на улицах Челябинска. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

С «Яблоком» оказалось сложнее. Партия предоставила в региональный ЦИК 13 878 подписей в свою поддержку, однако члены комиссии посчитали 22% из них недействительными: якобы данные граждан, указанные в подписных листах, не сходятся с данными из справок МВД. После обжалования этого решения в Центральной избирательной комиссии РФ партии вернули 149 подписей, но для регистрации списка этого все равно было мало. Суды двух инстанций отказались признавать отказ в регистрации незаконным.

«Яблоко» не прошло на выборы в Челябинске впервые за всю электоральную историю. По мнению председателя регионального отделения партии Ярослава Щербакова, всему виной политика: месть за отказ поддерживать новую Конституцию и позиция по экологическим проблемам области.

Собеседники «Новой» в партии, правда, указывают и на иные причины.

«За последние три года были утрачены местные отделения в Копейске, Златоусте, Чебаркуле. Вновь возрожденные отделения в Магнитогорске и Миассе остаются достаточно пассивными и малочисленными, — рассказал один из членов партии. — Кроме того, Ярослав Щербаков направил все финансовые и кадровые ресурсы на сбор подписей за партийный список, оставив кандидатов-одномандатников без поддержки.

В результате ни один из них не собрал подписи.

Агитация на муниципальных выборах в Челябинске, Миассе и Магнитогорске была начата только в конце августа. Инструктаж был некачественный или вовсе отсутствовал. Плохо вели базу сторонников».

Перебежчики и новые партии

В конце апреля экс-мэр Златоуста Вячеслав Жилин заявил о выходе из «Единой России» и вступлении в новую партию Захара Прилепина — «За правду». Свой поступок он объяснил тем, что местное отделение ЕР «потеряло лицо», а в новой партии его привлекает «идеология с опорой на семейные ценности». Вместе с Жилиным избирательную тройку партии возглавили член общественной палаты Челябинска Дмитрий Довбня и бывший управляющий регионального отделения банка «Северный морской путь» Дмитрий Довженко. Оба в прошлом — депутаты от «Единой России».

В конце июня о выходе из КПРФ заявил депутат Законодательного собрания Челябинской области и лидер экологического движения «Антисмог» Михаил Махов. Свой поступок он объяснил тем, что не согласен с решением партии голосовать против поправок в Конституцию. Махов выдвинулся на выборы от основанной в 2019 году партии «Зеленая альтернатива». И не прогадал: партия набрала 5,36% голосов, лидер «Антисмога» стал ее единственным представителем в областном парламенте.

А вот идеи Захара Прилепина челябинские избиратели не поддержали: «За правду» не прошла в Законодательное собрание, набрав лишь 2,06% голосов.

Принуждение к праймериз

Без скандала не обошлось не только в стане оппозиции. Еще до начала избирательной кампании, в мае этого года, челябинские СМИ стали сообщать: начальство крупных областных предприятий «настойчиво просит» работников принять участие в голосовании на праймериз ЕР. В частности, по информации 74.ru, на металлургическом комбинате «Мечел» рабочих на голосование «мобилизовал» директор управления по работе с персоналом Денис Сазонтов.

Сам он участвовал в праймериз как кандидат.

Похожая ситуация произошла в Златоусте, где по данным Znak.com, местные единороссы попросили главу города, «оказать содействие в регистрации и голосовании на праймериз пенсионеров.

Один из сотрудников челябинской мебельной фабрики «Майя» рассказал «Новой газете», что рабочих просили зарегистрироваться на Госуслугах, чтобы поучаствовать в голосовании. При этом во время регистрации требовалось указывать не настоящий адрес проживания, а другой — для голосования в Ленинском районе.

Губернатор Текслер в здании избиркома. Фото: РИА Новости

Грязь без ограничений

Прошедшая избирательная кампания из-за ограничений, связанных с коронавирусом, оказалась одной из самых непримечательных за всю историю выборов в Челябинской области. «Единая Россия» «танковала» популярным губернатором Текслером: всю избирательную кампанию он провел в муниципалитетах, делясь своим рейтингом с местными единороссами.

Но и здесь не без грязи. В Копейске кандидатом от партии власти стала зампред Законодательного собрания Мария Поддубная. Ее конкурентом выступил Дмитрий Сумин, внучатый племянник покойного экс-губернатора Челябинской области Петра Сумина. Решение родственника экс-главы региона кого-то явно не обрадовало: против него выставили сразу двух спойлеров-однофамильцев. Одним оказался полный тёзка, безработный житель города Коркино. Вторым — однофамилец Вадим Сумин, ему даже дали выступить на Копейском телевидении, где он, представившись родным племянником бывшего губернатора, оскорбительно отозвался о Дмитрии Сумине. 12 сентября в «день тишины», в газете «Копейский рабочий» вышла статья, в которой Дмитрия Сумина обвинили в мошенничестве и в вымогательстве денег.

Голосование

Алексей и Ирина Текслер на избирательном участке. Фото: URA.RU / ТАСС

Выборы обошлись без жестких нарушений вроде вбросов и каруселей, но наблюдателей насторожило массовое досрочное голосование. Так на УИК № 677 досрочно проголосовали 674 человека, а в помещении — только 174. На 669-м УИКе досрочно предпочли проголосовать 596 человек, в помещении — 132. На 667-м УИКе — 400 человек досрочно и лишь 227 — на участке. На 686-м УИКе — 660 человек проголосовали досрочно и лишь 208 — в самом помещении участка.

На выборах, как и во время избирательной кампании, решили использовать популярность Алексея Текслера. 11–13 сентября челябинские селебритиз и боты начали раскручивать в соцсетях хэштэг «#ГолосуйкакТекслер». Только в «ВКонтакте» было опубликовано более тысячи постов с этим хэштэгом. Среди лидеров общественного мнения с ним «засветились» уполномоченная по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова, директор челябинского Камерного театра Илья Коломейский, руководитель НКО «Союз родителей» и член Общественной палаты Оксана Кирюшина, член Совета Федерации, экс-уполномоченная по правам человека Маргарита Павлова.

Если в соцсетях лидеры общественного мнения подсказывали электорату, как нужно голосовать, то в Миассе этим занимался целый мэр. В дни голосования жители Миасса, работающие в бюджетной сфере, получали в почтовый ящик именное письмо за подписью главы Григория Тонких. В письме гражданину без затей объяснялось, кого следует поддержать на избирательном участке.

Одно из именных писем с указанием, за кого голосовать, от мэра Миасса. Фото предоставлено избирателем

Так, например, в избирательном округе № 5 предлагалось отдать голос за директора местной школы Анастасию Лузину. А в избирательном округе № 24 — за тренера по боксу Ивана Шматкова.

Итого

Явка на выборах составила 33,9%.

У «Единой России» — 42,59% голосов избирателей.

У «Справедливой России» — 14,79%.

КПРФ — 11,86%.

ЛДПР — 11,31%.

В Законодательное собрание также прошли «Партия пенсионеров» (5,7%) и «Зеленая альтернатива» (5,36%). «За правду», «Родина» и «Партия Роста» не преодолели 5%-й барьер.

ЕР с трудом сохранила большинство в челябинском парламенте, несмотря на мобилизацию бюджетников, массовое досрочное голосование и отсутствие на выборах несистемной оппозиции. Результат, кажется, оценили и в окружении президента: Дмитрий Медведев предложил губернатору Текслеру возглавить региональное отделение «Единой России», тем самым освободив от партийной должности спикера Законодательного собрания области Владимира Мякуша.