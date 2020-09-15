«Яблоко» и триединые

Из почти 600 кандидатов в депутаты, выдвинутых «Яблоком» на минувших выборах в 36 регионах, депутатами разных уровней стали 47 человек в 12 регионах. Это в ситуации, когда треть кандидатов — причем именно там, где были лучшие шансы на победу, — была к выборам не допущена. И при «закручивании гаек» избирательного законодательства: усложнение правил сбора подписей и уменьшение до 5% допустимого процента «брака». И в условиях трехдневного голосования, существенно облегчающего фальсификации и подмену избирательных бюллетеней. С учетом сказанного результат следует признать весьма неплохим.

Сперва о потерях. Не допустили к выборам губернатора Архангельской области, выдвинутого «Яблоком» лидера коалиции «Стоп Шиес» Олега Мандрыкина, реально прошедшего муниципальный фильтр. Резонно полагая, что он уверенно выиграет выборы у кремлевского назначенца, власти имитировали якобы ранее поставленные за других кандидатов несколько подписей муниципальных депутатов, и Олегу отказали.

Примечательно, что КПРФ, сначала отказавшаяся выдвигать представителя протестной коалиции, затем отказалась давать ему подписи своих муниципалов. А потом выяснилось, что играется «договорной матч»: коммунисты, так и не выставившие своего кандидата, получили в порядке бартера место в Совете Федерации для своего представителя, нынешнего депутата Госдумы Александра Некрасова...

Партийные списки «Яблока» были сняты с выборов (под предлогом якобы «недостоверных» подписей избирателей) в законодательные собрания Челябинской, Рязанской и Курганской областей. Не помогли даже личные свидетельства граждан, что они ставили подписи, объявленные «фальшивыми», — суды поверили не им, а «заключениям экспертов».

Такая же судьба постигла списки «яблочников» в городских думах Иванова, Смоленска, Железногорска и Каспийска.

Сняли с выборов всех одномандатников на выборах в Курганскую областную Думу, а также в городские думы Тамбова, Краснодара, Сочи, Липецка. Большую часть одномандатников таким же методом отсеяли на выборах в городские думы Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Орла, Воронежа, Астрахани, Самары и Чебоксар, а также на муниципальных довыборах в Москве.

Наконец, за несколько дней до выборов сняли всю команду «Яблока», которая баллотировалась в Осиновский сельсовет в Татарстане — и боролась там против строительства мусоросжигательного завода, имея почти 100-процентные шансы на победу. Поэтому и сняли...

И тем не менее целого ряда успехов «яблочники» добились.

Депутатом Костромской областной Думы избран по одномандатному округу предприниматель Максим Гутерман. А в городскую думу — также по округу — избран глава костромского «Мемориала» Николай Сорокин.

Втрое увеличено «яблочное» представительство в Томской городской думе. В прошлом ее составе был один «яблочник» — экономист, а ныне главный редактор «МК в Томске» Василий Еремин, в середине 90-х годов бывший заместителем мэра Томска, а потом депутатом разных уровней. Теперь к нему, прошедшему во главе списка (получившему 9,3% голосов — почти вдвое больше, чем на прошлых выборах), добавились избранные по одномандатным округам предприниматель Евгений Каверзин и IT-специалист Артем Канарев.

В городе-спутнике Томска — ЗАТО Северск — список «Яблока» набрал почти 7%, а депутатом избран его лидер Владимир Петров.

В Калуге депутатом городской думы по округу снова избран «яблочник» Алексей Колесников.

В Псковской области списки «Яблока» получили более 11% на выборах в Невельском и Себежском районах, депутатами стали Андрей Вихман и Сергей Мельников соответственно. И еще 19 депутатов избраны в собрания депутатов городских и сельских поселений в девяти районах области, в том числе девять — по одномандатным округам в Гдовском районе.

В Подольске (Подмосковье) список «Яблока» преодолел 5-процентный барьер, и депутатом стал Алексей Старчак.

Восемь депутатов (в том числе четыре — в Окуловке) избраны от «Яблока» в городские и сельские советы в Новгородской области.

Два депутата от «Яблока» (в том числе глава республиканского отделения партии Альберт Эседов) избраны в сельские советы в Дагестане, еще два — в районные советы в Башкирии, один — в совет Муромцевского муниципального района Омской области, по одному — в районный совет Октябрьского района в Самаре и в совет Лазурненского сельского поселения в Красноармейском районе Челябинской области.

Боролись как могли, но не смогли победить из-за огромного противостояния «административного ресурса» Олег Виноградов (на довыборах в Госдуму в Ярославле), Александр Лазутин на областных выборах в Костромской области, правозащитник Александр Гончаренко на выборах в Алтайском крае, Татьяна Шкред в Воронеже, Ксения Свердлова и Григорий Гришин в Саратове, Олег Родин в Нижнем Новгороде, Ирина Сафронова в Ростовской области, Ярослав Щербаков в Челябинской области, Александр Ефремов в Тверской области и другие.

И отдельный «кейс» — эколог Наталья Чубыкина в Новосибирске, которой победить помешала поддержка «умным голосованием» ее оппонента, националиста и путиниста Ростислава Антонова.

Это, впрочем, тема отдельного и непростого разговора.