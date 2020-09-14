Прорыв с Бойко

В Новосибирске прошли выборы в городской совет и законодательное собрание. Окончательные результаты в полночь по местному времени все еще не были опубликованы. Как сообщила председательница новосибирского областного избиркома Ольга Благо, точная картина дня будет известна в три часа утра, что является довольно нетипичным для Новосибирска — на предыдущих выборах результаты становились известны уже к 10 вечера.

Сергей Бойко с соратниками. Фото из соцсетей

В столице Сибири явка на выборах в этом году была относительно невысокой, к тому же она снизилась на 2% по сравнению с 2015 годом. Согласно данным избиркома, на 18:00 по местному времени явка составила 18,43%, пять лет назад в то же время — 20,42%.

На выборах в городской совет основная политическая борьба проходила на округах, где выдвигались кандидаты от оппозиционной коалиции «Новосибирск 2020». В частности, пристальное внимание было приковано к округу, по которому проходил руководитель коалиции и глава местного штаба Навального Сергей Бойко. Несмотря на прогнозируемые рядом политологов трудности для оппозиционного кандидата, связанные с тем, что его главный соперник — заместитель председателя совета депутатов Новосибирска Ренат Сулейманов (ЕР), Бойко уверенно лидирует на большинстве участков.

Также, как сообщил на брифинге глава штаба, по итогам обработки 25% голосов минимум пять кандидатов от коалиции проходят в горсовет, а еще 12 кандидатов занимают второе место. На данный момент среди тех, кто уже точно выиграл выборы, сам Бойко, Антон Картавин и Хельга Пирогова, а также поддерживаемые «Умным голосованием» независимые кандидаты Ростислав Антонов и Наталья Пинус.

По мнению Сергея Бойко, в тех округах, где оппозиционные кандидаты лидировали или шли впритык со своими соперниками, комиссии считали голоса очень медленно, так как ждали «какой-то разнарядки сверху».

«Никогда так долго с КОИБами участки в Новосибирске не считали результаты. Совершенное безумие происходит»,

— жалуется Бойко.

Одним из избирательных округов, на котором результаты стали довольно неожиданными для всех, стал округ №35, где основная борьба велась между 19-летним кандидатом от несистемной оппозиции Вячеславом Якименко и вице-спикером совета депутатов Новосибирска Евгением Яковенко. По большинству участков лидирует студент Якименко, однако окончательных результатов также пока нет.

На выборах же в заксобрание после обработки 23,65% протоколов из УИКов стало известно, что лидирует «Единая Россия» (34,52%), затем идет КПРФ (19,98%), ЛДПР (11,54%), «Новые люди» (8,19%), «Справедливая Россия» (6,08%), Партия пенсионеров (5,55%). Эти данные были собраны системой альтернативного подсчета голосов КПРФ. Важно отметить, что в этом году ЕР получила на 10% меньше голосова, чем на предыдущих выборах, что сокращает ее представительство в региональном парламенте.

«Исторически в Новосибирске не фальсифицируют»

Сергей Бойко. Фото из соцсетей

В штабе коалиции с самого утра настоящая суета. Порядка 15 человек, которые находятся в зоне видимости, сидят за ноутбуками, помогают Бойко вести онлайн эфир об основном дне выборов и параллельно отвечают на звонки наблюдателей, которые стали свидетелями нарушений.

Повсеместно слышатся вопросы журналистов о том, как кандидаты оценивают свои шансы. И на них звучит один и тот же ответ:

«Шансы у нас высоки».

Звонки в штаб поступали не так часто: по сравнению со многими другими регионами страны, в Новосибирске было зафиксировано довольно мало нарушений.

Как заявила менеджер кандидатов от коалиции Елена Носковец, в Новосибирске в принципе редко фальсифицируют на избирательных участках.

«Исторически в Новосибирске так сложилось, что не фальсифицируют на избирательных участках. Комиссии работают довольно честно. Все нарушения происходят именно за территорией избирательных участков: это подвозы, скупка голосов, незаконная агитация, расклеивание листовок на избирательных участках», — рассказывает Носковец.

Свою роль в относительно честных выборах сыграли и независимые наблюдатели. Всего на 31 избирательном округе, где выдвигались кандидаты от коалиции, было 398 избирательных участков, почти каждый из которых смогли охватить наблюдатели от штаба.

Если в штаб поступали сообщения о нарушениях из округов, где имелись кандидаты от «Новосибирска 2020», то их вместе со съемочными группами отправляли на участки, чтобы зафиксировать попытки вбросов, скупок и т.д.

Например, в 2 часа дня по местному времени в штаб поступил звонок от наблюдателей из УИКа по округу №35. Там зампредседателя наблюдательной комиссии сорвал печати и пытался добавить листы в книгу избирателей. В участковую избирательную комиссию сразу выехал кандидат от коалиции Вячеслав Якименко, который проходит по данному округу.

«Нам бы кого угодно, лишь бы не ЕдРо и не КПРФ»

«Я живу в этом городе всю свою жизнь. Сколько можно на нас так наживаться? Вы где-нибудь еще видели, чтобы ЕдРо и коммунисты вступали в альянс?

А у нас в Новосибирске они очень даже дружат между собой и радостно нас совместно обворовывают»,

— жалуется на политическую обстановку в городе 50-летний преподаватель истории Александр.

Он только что вышел из избирательного участка вместе с женой и 18-летним сыном. На вопрос о том, за кого они отдали свой голос, все трое хором отвечают: «Нам бы кого угодно, лишь бы не ЕдРо и не КПРФ».

Александр сетует на аполитичность своих земляков. По его словам, не ходить на выборы — подписывать приговор Новосибирску.

Каждый, кто выходит за семьей Александра из избирательного участка, отвечает так же: «Ну, не за «Единую Россию» и не за КПРФ, а там как получится».

Марине 24 года, она работает в пиар-компании. В ее список тех, за кого «голосовать не надо», добавилась и партия «Новые люди».

«Считаю, что только жулики решат нажиться на уже имеющейся кампании. Тут в городе на каждом шагу их агитационные и баннеры. И они подозрительно похожи на агитацию коалиции. Зачем наживаться на коалиции? Почему нельзя сделать что-то свое? Почему нельзя работать на благо города?», — вопрошает Марина.

По словам девушки, она проголосовала за кандидата от ЛДПР с надеждой на то, что он будет похож на бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала.

«У коалиции и «Новых людей» похожая агитация бирюзового цвета, их часто путают. Поэтому не исключено, что агитация коалиции, возможно, косвенно поможет партии «Новые люди», а агитация «Новых людей», возможно, косвенно поможет коалиции. По причине схожести визуальной составляющей», — подтверждает ее слова о схожести агитационных баннеров «Новых людей» и коалиции политолог Александр Кынев.

Примечательно, что при этом каждый опрошенный уверен — ничего на этих выборах кардинально не изменится.

Из УИКа, расположенного в местной школе, выходит 75-летняя Евгения Геннадьевна. Ее под руку ведет сын Андрей. Она очень удивляется, услышав вопрос от журналистки.

«Я впервые разговариваю с журналистами. В Советском союзе было страшно, сейчас тоже. Вдруг я скажу что-то лишнее, а меня за это посадят.

Я недавно начала читать разные новости, сейчас часто пенсионеров сажают. Хочется дожить свой век спокойно»,

— говорит она.

По словам Евгении Геннадьевны, будь она помоложе, проголосовала бы иначе, а сейчас отдала голос за стабильность. На вопрос, какую стабильность она имеет в виду, женщина лишь улыбнулась и попросила «догадаться самой».

Уже попрощавшись, Евгения Геннадьевна вернулась обратно и, опустив глаза, сказала, что ей стыдно за свою «трусливость перед детьми и внуками», но перебороть она себя не может.

«Я-то старая, глупая, многого не понимаю. Может, мне вообще не стоило приходить сегодня, а дать решать свою судьбу молодежи…» — говорит она больше сама себе и уходит.