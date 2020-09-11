Оппозиция по-сибирски

Новосибирск — единственный город России, в котором оппозиционные кандидаты накануне единого дня голосования объединились в коалицию, чтобы выступить против действующей власти. Коалиция «Новосибирск 2020» создана в феврале этого года, одним из ее лидеров стал глава штаба Навального Сергей Бойко, довольно известный в городе политик. На выборах мэра Новосибирска в 2019 году Бойко занял второе место, уступив кандидату от КПРФ Анатолию Локтю.

Как заявляют сами участники коалиции, она была создана, чтобы на выборах депутатов городского совета противостоять «сложившемуся в Новосибирской области альянсу «Единой России» и КПРФ».

«Самый динамично развивавшийся в ХХ веке мегаполис рискует стать рядовой провинциальной дырой. Мы, представители независимых общественных движений и организаций, призываем к созданию широкой общественной коалиции для борьбы за процветание нашего города», — говорится в меморандуме «Новосибирска 2020».

По словам политолога Александра Кынева, главная особенность Новосибирска в том, что там две партии власти:

«Единая Россия» во главе с губернатором Травниковым и КПРФ во главе с мэром города Анатолием Локтем.

«Они заключили соглашение несколько лет назад. В рамках этого соглашения КПРФ не участвовала в выборах губернатора, поддержав кандидата от «Единой России», а «Единая Россия» не участвовала в выборах мэра, поддержав кандидата от КПРФ. То есть партии власти две, и есть запрос на какую-то третью силу. В городе в качестве третьей силы выступает коалиция «Новосибирск 2020», хотя и не только она. На статус третьей силы претендует и ЛДПР, и есть еще другие игроки, как, например, партия «Новые люди», — рассказывает о том, как в Новосибирске выстраивался «альянс» двух партий, Александр Кынев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Фото: РИА Новости

Всего в коалицию на данный момент вступил 31 оппозиционный кандидат. Однако за восемь месяцев существования ее состав неоднократно менялся. Так, из нее вышел известный новосибирский общественник и руководитель организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

«Вопросы накапливались давно и у меня, и у коллег, а потому было принято выверенное совместное решение — держать социальную дистанцию», — прокомментировал свой выход из коалиции Антонов.

Коалиция «Новосибирск 2020» идет только по округам, поэтому ее члены будут представлены в одном из трех бюллетеней, которые получат жители Новосибирска. Политолог объясняет, что из-за этого коалиция как третья сила станет выступать только на городских выборах, а на выборах в масштабах области роль третьей силы будет выполнять либо ЛДПР, либо «Новые люди».

«ЛДПР ведет свою сильную кампанию, она самостоятельный игрок. Это происходит именно потому, что если в других регионах главным аккумулятором протестных голосов является КПРФ, то в Новосибирске КПРФ не может быть аккумулятором протестных голосов, так как она и есть сама власть. Поэтому эту роль выполняет ЛДПР», — объясняет политолог расклад политических сил в городе.

На вопрос о том, повлияет ли отравление Навального на то, как будут голосовать жители Новосибирска, Александр Кынев ответил, что это можно только предположить: «Возможно, как информационный повод это будет способствовать мобилизации протестного электората. Возможно, это будет дополнительным стимулом проявить активность. То есть, может, человек занялся бы чем-нибудь своим, а [отравление Навального] станет дополнительном фактором, напоминающим, что личное стоит отложить и пойти голосовать, совершить символический поступок. Но это только гипотеза».

Предвыборный Новосибирск — это сплошные агитационные кубы и билборды. Если ехать из местного аэропорта Толмачево в центр города, то можно заметить, что через каждые 500 метров стоят рекламные щиты с информацией о партиях и кандидатах. Свое место под солнцем нашли почти все: от «Единой России» до Партии пенсионеров. А наружной агитации партии «Новые люди», зарегистрированной в марте 2020 года, чуть ли не больше, чем агитации «ЕР». Примечательно, что в таком разнообразии сложно найти билборды коалиции «Новосибирск 2020».

Как рассказал «Новой» кандидат в депутаты по 7-му округу Петр Маняхин, отсутствие рекламных щитов с агитацией коалиции связано с тем, что рекламные агентства отказываются продавать ей места на билбордах. Так, 7 сентября стало известно, что агитацию Сергея Бойко, которую выставили на одном из крупнейших экранов города, перестали показывать через два дня после заключения договора. Рекламное агентство отказалось далее сотрудничать с Бойко. Сам лидер коалиции связывает это с давлением со стороны руководства города.

«Ролик мой на экране возле часовни продержался ровно двое суток, и агентство теперь возвращает все деньги, грустит и крутит свой телефон. Анатолий Локоть в истерике. Городской начальник по рекламе Дмитрий Лобыня в истерике. Если они такие утонченные натуры, может, попроще работу стоило найти?

А то как тырить деньги чемоданами на городской рекламе, так нервы позволяют, а как мордашка Бойко на 30-метровом экране — так сразу истерика», —

прокомментировал Сергей Бойко эту ситуацию.

Это не единственный случай, когда коалиции не давали вести агитационную деятельность. За установку агитационных кубов и за встречу с потенциальными избирателями новосибирский суд дважды оштрафовал Бойко на 20 тысяч рублей.

Также трое кандидатов от коалиции были сняты с выборов. Одним из тех, кого не допустили к участию в них, является Даниил Маркелов, который проходил по 36-му избирательному округу, где его главным оппонентом должен был стать депутат горсовета и один из крупнейших застройщиков Новосибирска Алексей Джулай. По словам Маркелова, ему старались помешать все то время, что он вел избирательную кампанию.

«Вся избирательная кампания сопровождалась нападениями на кубы.

C ножами люди приходили, резали реально куб и убегали. На каждое мы оставили семь или восемь заявлений [в полиции]», —

рассказал «Новой» бывший кандидат в муниципальные депутаты Новосибирска.

Ко всем нападениям и к препятствию в ведении избирательной кампании, по мнению Даниила Маркелова, имеет непосредственное отношение депутат-единоросс Алексей Джулай.

Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть (слева направо). Фото: РИА Новости

Неизвестные нападали и на сам штаб «Новосибирска 2020», который находится в центре города. Как сообщила 8 сентября сотрудница ФБК Ольга Гусева, человек в маске забежал в офис коалиции и разбил в нем бутылку с химической жидкостью. В это время там проходила лекция, на которой присутствовало около 50 человек. Сергей Бойко затем рассказал, что нападавших было двое: один держал дверь, другой забежал в офис и разбил бутылку с неизвестной химической жидкостью. Тогда троих членов штаба увезли на скорой с отравлением.

«Когда их привезли, врачи уже знали, что они из штаба Навального, и написали, что у них переутомление.

То есть трое так сразу переутомились и попали в больницу. Полиция возбудила административное дело по статье «мелкое хулиганство». Сведения о нападавших нам не предоставляют. Недавно приходили оперативники, опрашивали, как выглядели нападавшие», — рассказывает член коалиции Петр Маняхин.

Напомним, что 13 сентября в 20 регионах страны пройдут выборы глав субъектов, в 11 регионах назначены выборы депутатов законодательных органов государственной власти. В Новосибирске же пройдут выборы депутатов горсовета и регионального парламента. На данный момент в городском совете 33 мандата у «Единой России», 12 мандатов — у КПРФ, два — у ЛДПР, один — у «Справедливой России», и два мандата — у независимых депутатов.