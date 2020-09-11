«Триединое» голосование. Онлайн

В десятках регионов России сегодня стартовало досрочное голосование, которое завершится 13 сентября — в Единый дня голосования. В 20 регионах выберут глав субъектов, еще в 11 регионах будут избирать депутатов местных заксобраний, а в городах проголосуют за муниципальных депутатов.

Эти выборы станут первыми, на которых можно будет проголосовать на избирательном участке досрочно. Они организованы по аналогии с общероссийским опросом по изменению Конституции, когда граждане могли отдать свой голос в течение семи дней. Многодневное голосование стало возможно после того, как парламентарии проголосовали за соответствующие поправки к избирательному законодательству. Помимо прочего, новая процедура голосования теперь позволяет проводить выборы не только на специальных избирательных участках, но и на придомовых территориях и в местах общего пользования.

Эксперты не раз выступали с критикой практики многодневного голосования. По мнению независимого движения в защиту прав избирателей «Голос», принятый закон о трехдневном голосовании нарушает сразу несколько принципов демократических выборов. «Многодневное голосование стимулирует принуждение к участию в голосовании, что противоречит принципу добровольности. Кроме того, многодневное голосование при существующем правовом регулировании и практике не поддается общественному контролю, что противоречит принципу открытости и гласности работы избирательных комиссий», — говорится в заявлении движения.