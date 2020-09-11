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В десятках регионов России стартовало досрочное голосование. Что нужно о нем знать

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№ 99 от 11 сентября 2020

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ОНЛАЙНОбновлено час назад

«Триединое» голосование. Онлайн

Политика277

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Что нужно знать про предстоящие выборы

В десятках регионов России сегодня стартовало досрочное голосование, которое завершится 13 сентября — в Единый дня голосования. В 20 регионах выберут глав субъектов, еще в 11 регионах будут избирать депутатов местных заксобраний, а в городах проголосуют за муниципальных депутатов.

Эти выборы станут первыми, на которых можно будет проголосовать на избирательном участке досрочно. Они организованы по аналогии с общероссийским опросом по изменению Конституции, когда граждане могли отдать свой голос в течение семи дней. Многодневное голосование стало возможно после того, как парламентарии проголосовали за соответствующие поправки к избирательному законодательству. Помимо прочего, новая процедура голосования теперь позволяет проводить выборы не только на специальных избирательных участках, но и на придомовых территориях и в местах общего пользования.

Эксперты не раз выступали с критикой практики многодневного голосования. По мнению независимого движения в защиту прав избирателей «Голос», принятый закон о трехдневном голосовании нарушает сразу несколько принципов демократических выборов. «Многодневное голосование стимулирует принуждение к участию в голосовании, что противоречит принципу добровольности. Кроме того, многодневное голосование при существующем правовом регулировании и практике не поддается общественному контролю, что противоречит принципу открытости и гласности работы избирательных комиссий», — говорится в заявлении движения.

Теги:
2020, панфилова, цик, регионы, коронавирус, единый день голосования, выборы
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