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№ 100 от 14 сентября 2020

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Колумнисты

Поход болонок к урнам

Для тех, кто забыл или не заметил — у нас прошло очередное голосование

Политика1

Дмитрий Травинруководитель Центра исследований модернизации Европейского университета

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Выборами, правда, это вбрасывание бумажек в урну уже не является. Было время, когда даже подобные «недовыборы» вызывали в обществе интерес. Однако никакого интереса обнаружить не удалось. И это неудивительно. Беда в том, что нынешнее голосование никому в общем-то не нужно.

Глава ЦИК Элла Памфилова в единый день голосования. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Во-первых, голосование уже не может быть использовано для легитимации путинского режима, а потому оно не слишком интересно для властей. Масштабы манипулирования избирателями становятся столь значительными, что это уже воспринимается не манипулированием, а откровенной имитацией. Примерно как в популярном во время белорусских протестов анекдоте:

Идет мужик по улице, милиция его хватает и начинает лупить. Он кричит: «Не бейте, я за Лукашенко голосовал». А ему отвечают: «Не ври. Никто за него не голосовал».

В итоге Лукашенко уже сегодня держится лишь на голом насилии, а Путин в таком положении окажется завтра. Мнение народа теперь не так уж важно, а нужных бумажек всегда в урну накидают, чтобы соблюсти формальности.

Во-вторых, подобное голосование в отличие от реальных выборов не может быть использовано оппозицией для смены власти, а потому интерес к походу на избирательные участки теряют и те, кто выступает против путинского режима. Как говорили в советские годы: голосуй — не голосуй, все равно получишь «Единую Россию» или в крайнем случае КПРФ или ЛДПР. Даже недавние сторонники «умного голосования» сегодня теряют к нему интерес. Ведь идеология «умного голосования» основывается на том, что капля точит камень. Но подобная идеология медленного разрушения режима подходит лишь для небольшого числа людей, полагающих, что нельзя в день выборов сидеть на диване и следует делать любое, даже самое безнадежное дело. Большинство же хочет результатов здесь и сейчас.

«Умное голосование» слишком мало дает здесь и сейчас, чтобы удержать интерес хоть сколько-нибудь широких масс.

В-третьих, голосование перестает быть интересно для тех, кого к этому процессу привлекает динамика политической борьбы. Трудно найти сегодня что-либо более скучное, чем поход на избирательный участок. Никто ни с кем не борется, никто ничего нового не обещает, никто не задает интригу, никто не говорит, будто судьба страны решается именно в этот день. Убеждать людей участвовать в подобном голосовании — все равно что любителей английской премьер-лиги вытаскивать на футбольный матч дворовых команд да к тому же еще с подкупленным судьей.

Лучше «посмотреть в записи» выборы тридцатилетней давности, чем вживую участвовать в нынешней тягомотине.

Конечно, когда дело дойдет до «выборов Путина» в 2024 году, нам станет повеселее. Не то что конкуренция появится, но хотя бы тележурналисты лениво сварганят какое-нибудь шоу под названием «Отечество в опасности!» или «ЦРУ против Путина!». Однако даже такая движуха, скорее всего, уже не повысит качественно интерес избирателя к личному вбрасыванию бумажек в урну.

В-четвертых, голосование неудачно устроено даже для пожилых людей, которым совсем скучно и для которых возможность вбросить бумажку является порой важнейшим событием года и ритуалом, напоминающим об их молодости. Для значительной части такого электората еще не завершился дачный сезон. Собирать с полей урожай важнее, чем сеять в урну бюллетени. Более того, именно этот пожилой электорат находится в зоне риска из-за коронавируса. Поскольку эпидемия опять идет на подъем, люди стараются избегать ненужной опасности. А поход на избирательный участок и даже раннее возвращение в переполненный людьми город с уединенной дачи точно является лишним риском.

Помимо избирателей, голосование не нужно практически никому из тех, кто профессионально следит за политическими процессами.

 

  1. Голосование не нужно журналистам, поскольку они должны подавать новости, а кидание бумажек с заранее известным результатом новостью не является.
  2. Голосование не нужно социологам, поскольку оно ничего уже не говорит о тех, кто голосует, а лишь о тех, кто считает.
  3. Голосование не нужно политологам, поскольку их, конечно, интересуют те, кто считает, но о них узнаешь, анализируя борьбу бульдогов под кремлевским ковром, а не поход болонок на поводке к урнам.
  4. Голосование не нужно и экономистам, поскольку предположение, будто его результаты могут как-то повлиять на экономическую политику, вызывает лишь смех.
  5. Голосование нельзя отменить. Нынешние автократии так не поступают. Поэтому оно будет сопровождать нас до тех пор, пока режим не рухнет. И потом на его развалинах придется весь институт выборов выстраивать заново.

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Теги:
умное голосование, выборы, единый день голосования, голосование

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