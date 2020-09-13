На участочках все спокойненько…

Фото: Максим Леонов / для «Новой»

В апреле по Гатчине беспрестанно колесили автомобили с громкоговорителями: гражданам объясняли, как надо вести себя во время карантина — сидеть по домам, носить маски и мыть руки. За лето от принудительного просвещения народ почти отвык, и вдруг 13 сентября машины с мегафонами снова появились на улицах. Люди прислушивались к внезапному шуму и отмахивались.

— Думала, что полезное скажут, а тут опять про выборы,

— посетовала в разговоре с «Новой» Мария Андреевна, 82 года. — Да сходила я уже, проголосовала как надо, за Дрозденко, чего в матюгальник орать-то.

Мы разговариваем у входа на 345-й избирательный участок, расположенный в школе № 9 в Гатчине. Рядом на лавочке скучает женщина в форме Росгвардии. Она прислушивается к нам, но не вмешивается. На входе в участок стоит сотрудница полиции в бронежилете. Интересуюсь, были ли происшествия.

— Все спокойно. Народу нет, только пенсионеры и приходят. А какое от них беспокойство?

— А я вообще не ходила, — включается в беседу Наталья М., 22 года. — Бабушки уже всех выбрали, нам и голосовать не надо. Вот и довыбирались — пенсии мизерные, пенсионный возраст повысили.

— Да! Путина поддерживаю, потому что не хочу как в 90-е! — заводится Мария Андреевна. — Когда пенсию по полгода не получала! Не знаешь ты, как тогда трудно жить было!

— Не хотите как в 90-е, будете жить как в 30-е, — пожимает плечами Наталья. — Вам бы лишь сильная рука была, а что эта рука творит, без разницы. Вот когда вашего внука в тюрьму посадят, наркотики подбросив, по-другому запоете.

— А почему сами не голосовали? — спрашиваю Наталью.

— Не вижу смысла, — опять пожимает плечами девушка. — Явку нам бабушки обеспечат, а голоса никто считать не будет.

Во время референдума по Конституции наиболее активным в Гатчине был микрорайон Аэродром. На нынешних выборах и там тишина. Такая же тишина и в микрорайоне Мариенбург. Стоит сказать, что в этом районе компактно проживают цыгане, которые обычно голосуют массово. Но не в этот раз.

— Зачем я пойду голосовать за тех, кого ни разу не видела? — недоумевает Светлана, 57 лет. — Раньше хоть приезжали, что-то говорили, мы на них смотрели. Кто понравился, за того и голосовали. А теперь только бумажки раздают, которые непонятно кто пишет.

Ты приди, покажи себя, мы на тебя посмотрим, а потом уже и решим: голосовать или нет.

В ста метрах от школы № 2 муниципальная поликлиника. Анна С. работает там фармацевтом. На вопрос, ходила ли голосовать, отвечает четко:

— Нас еще вчера на участки отправили, в принудительном порядке. Заведующей из администрации позвонили, а она нас напрягла. За кого голосовать, не говорили, мол, сами выбирайте. Но на избирательный участок сходить должны. А из кого там выбирать-то? При Дрозденко хоть детские садики строить стали. Да в школах питание для детей организовали. Ну и вообще, вроде как спокойно в области. Так что от добра добра не ищут, за него и проголосовала.

Фото: Максим Леонов / для «Новой»

Возле школы № 5 на улице Генерала Кныша встретил нескольких молодых людей. Интересуюсь: голосовали?

— А чего, сегодня выборы, что ли? А кого выбирают?

За неделю до дня голосования Гатчина была облеплена плакатами о выборах губернатора, а за три дня до голосования на подъездах появились объявления о досрочном голосовании, не заметить которые было невозможно. Оказалось, возможно.

Узнав, что происходит какая-то движуха, парни быстренько допили пиво и побежали по домам за паспортами.