Резиновое изделие «Избиратель»

Во время выборов муниципальных депутатов в Барвихе в 2016 году избиратели массово начали прописываться по месту жительства прямо накануне голосования. Тогда этот феномен заставил многих усомниться в честности процесса, впрочем, сами выборы впоследствии отменили. Баллотировались тогда сотрудники ФБК Алексея Навального — Иван Жданов и Георгий Албуров. Кажется, что-то похожее происходит на нынешних выборах в Чебоксарах.

Фото: Олег Дьяченко / ТАСС

Чебоксарские избиратели массово получали постоянную регистрацию по месту жительства (то есть штамп в паспорте, в быту известный как «прописка», хотя такой термин в законе отсутствует) незадолго (иногда и за день) до того, как шли голосовать. При этом в одной квартире могли прописывать десяток человек, не являющихся родственниками. Некоторых из жильцов резиновых квартир удалось идентифицировать как сотрудников муниципальных организаций или коммерческих фирм, ассоциированных с городским менеджментом.

Я наблюдаю за ходом выборов в Чебоксарах в качестве члена территориальной избирательной комиссии (ТИК) Московского района с правом совещательного голоса от кандидата в Городское собрание Чебоксар руководителя штаба Навального Семена Кочкина. В округе 17, где баллотируется Кочкин, 14 участков. Практически все они (кроме специальных участков при больницах) укомплектованы наблюдателями и членами комиссии с правом совещательного голоса от кандидата.

Удивление наблюдателей вдруг стали вызывать записи в дополнительных списках избирателей. В эти списки вносятся те, кто получил постоянную прописку на избирательном участке совсем недавно и не мог быть внесен в «постоянные» списки, которые заблаговременно направляются из ТИКов в нижестоящие участковые избирательные комиссии (УИК). В округе, где избирается Кочкин, в дополнительных списках оказались квартиры, в которых проживает большое число людей с разными фамилиями, которые, как кажется, ни при каких обстоятельствах не могли быть членами одной семьи. По состоянию на 15:00 13 сентября обнаружено не менее 10 таких резиновых квартир.

Так, по ул. Пирогова, 18 в одной квартире оказались прописаны бывшая исполняющая обязанности директора Центра организации закупок, которая была на этих выборах и наблюдателем от «Единой России» на УИК 2025, а также известная в Чебоксарах спортсменка С. и еще одна женщина с отличной от них фамилией (имена и точный адрес известны редакции).

На участке 2040 в доме №3 по улице Крылова, по сообщению члена комиссии с правом совещательного голоса, всего в одной квартире оказались прописаны 10 человек с различными фамилиями, из них восемь прописались непосредственно перед выборами. Список, к счастью, удалось скопировать. Одна из жительниц квартиры оказалась начальником отдела сбыта ООО «Строительная компания «Старатель». Была награждена грамотой «За добросовестный плодотворный труд, достигнутые успехи в профессиональной деятельности» администрации города Чебоксары. ООО «Старатель» — компания одного из топ-менеджеров администрации Чебоксар, которую он в свое время переписал на тещу (имя известно редакции).

Другой грамотоносец всплыл в резиновой квартире на участке 2036 (улица Спиридона Михайлова, 1). В квартире, по сообщению члена комиссии с правом совещательного голоса, прописаны шесть человек с разными фамилиями.

Среди них — награжденная грамотой городской администрации экономист по аренде ООО «Инкрит», еще одного предприятия вышеупомянутого городского топ-менеджера.

На участке 2035 (улица 500-летия Чебоксар, д. 16) обнаружилась резиновая квартира с пятью жителями с четырьмя различными фамилиями. В их числе — еще один грамотоносец: награжденный в 2004 году почетной грамотой администрации города Чебоксары оператор общества с ограниченной ответственностью дочернего предприятия ОАО «Стройтрест № 1» «Завод «Железобетонных изделий-1»».

В настоящее время 100% акций ООО «Завод ЖБИ №1» принадлежит той же фирме «Инкрит».

На улице 500-летия Чебоксар в доме 16 — не менее восьми человек с шестью разными фамилиями; из жильцов пятеро — свежепрописанных. Среди «нормальных» жильцов кватиры — директор одной из школ Чебоксар (имя есть в распоряжении редакции).

Другие резиновые квартиры, по сообщениям членов соответствующих участковых комиссий с правом совещательного голоса, нашлись по адресам: проспект Максима Горького, 10, к. 1 (шесть человек с разными фамилиями), улица Пирогова, 2, (пять человек с разными фамилиями), Московский проспект, 50/1 (пять человек, явно не принадлежащих к одной семье), улица Мичмана Павлова, 13 (девять человек с восьмью разными фамилиями), ул. Пирогова, 1, к. 5 (по сообщению члена участковой комиссии Марины Евдокимовой — семь человек с пятью разными фамилиями).

На участке 2040 с одним из жителей резиновой квартиры поговорил под запись член комиссии с совещательным голосом Александр Парамонов.

Некий В. И. (имя известно редакции) в этой квартире уже десятый постоялец, но с постоянным штампом в паспорте. Он отказался сколь-нибудь подробно пояснить обстоятельства своего появления в резиновой квартире, сославшись на то, что ему это было нужно по работе.

В субботу, 12 сентября членами избирательных комиссий Павлом Андреевым (УИК 2033), Андреем Федоровым (УИК 2030, член муниципальной комиссии с правом совещательного голоса) и Игорем Яковлевым (УИК 2031) были поданы заявления в полицию по статье 322.2 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за фиктивную регистрацию. Напомним, что эта статья предусматривает санкцию до 3 лет лишения свободы.