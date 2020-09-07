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№ 97 от 7 сентября 2020Читать номер
«Доктор, как хорошо, что вы появились»
«Гоголь-центр» открыл театральный сезон концертом для врачей, спасавших нас от ковида
Ян Шенкманспецкор
Бывают спектакли, где зрители важнее, чем то, что происходит на сцене. «Концерт врачам» был как раз такой. На сцене: Шевчук, Кортнев, «Би-2», Хаматова, Исакова, Спиваков, Филиппенко… Золотой состав, звезды. Но, мне кажется, даже они чуть робели. Да и зал поначалу реагировал тепло, но спокойно. И только когда в паузе женский голос у меня за спиной произнес: «Девочки, красота-то какая!», стало ясно, что концерт получился.
В зале — врачи, которые спасают нас от ковида. Я не оговорился — не спасали, а продолжают спасать: Первая Градская, Коммунарка, Бурденко, Сеченова и много других больниц, маленьких, нестоличных. Я всех спрашивал: «Когда вы в последний раз были в театре?» Самый распространенный ответ — год назад. Некогда. Расходясь после концерта, говорили друг другу: «Когда еще такое увидишь».
Когда я спросил Серебренникова, почему он решил начать театральный сезон именно так, он даже не понял вопроса:
— А как иначе? Мы это давно решили.
В разгар пандемии «ГЦ» вместе с другими театрами собирал деньги на закупку средств защиты для медиков. Собрали около полутора миллионов. Один из тех, кому пошла помощь, — Алексей Кокунин, рентгенолог из Нижнего. Говоря с ним, я ждал, что будет реально страшно. Много пациентов погибло, много врачей, только по официальным данным — около 700. Их память на концерте почтили вставанием и минутой молчания. Но Кокунин сказал другое: у них в отделении никто из врачей не только не умер, но даже не заболел. Помощь пришла вовремя, их спасли.
— С середины мая у нас была острая ситуация, средств защиты не хватало. Я написал об этом в интернет, и моментально откликнулся фонд «Живой». Была такая акция «Помоги врачам!», которую делали театры. Нас взял тогда под крыло «Гоголь-центр», и буквально через неделю все уже привезли. А потом и Минздрав подключился, тоже стал помогать.
— То есть проблема решена?
— На тот момент была решена. Но средства защиты нужны ежедневно в больших количествах. Мы каждый день сталкиваемся с ковидными пациентами.
— Выходит, ничего еще не закончилось?
— И закончится нескоро. Из того, что я вижу: темп прироста стабилизировался, но не падает, к сожалению.
О том же — Шавкат Кадыров, центр Бурденко, нейрохирург. Тема другая, не ковидная, но и он с коронавирусом сталкивался. Сталкивался? Нет, сталкивается. «Раньше чаще, сейчас чуть реже». Хорошо, конечно, что реже, но это «чуть» не дает расслабиться.
Я просил Шавката встретиться после концерта и поделиться впечатлениями.
— А зачем? Я и так знаю, что мне понравится. Я вам и сейчас могу сказать, что очень хороший концерт.
Врачи — благодарная публика.
А Кокунин после концерта вышел сияющий и слегка ошарашенный.
— Понравилось?
— Очень! Когда пел Шевчук, показывали наши фотографии на экране — там я, там все отделение.
И он поет в это время: «Ты не один!», представляете? Это сильно, не ожидал.
Так и было: врачи в зале и врачи на экране, а между ними концерт. Строгая, камерная постановка с редкими вспышками экспрессии. И хорошо, что редкими. Этого зрителя не удивишь ни истерикой, ни надрывом. Он видел такое, что никакой режиссер не поставит.
Серебренников понимает это, поэтому сделал теплый концерт, по-настоящему добрый, немного грустный.
Началось с Полозковой, с вот таких вот ее стихов:
Доктор, как хорошо, что вы появились.
Доктор, а я волнуюсь, куда ж вы делись.
Доктор, такое чувство, что кто-то вылез
И по лицу сползает из слезных желез.
Был Кортнев с «Каширским танго» — грустной песней, может быть, самой тяжелой у «Несчастного случая», про онкоцентр на Каширке:
Дежурный доктор в кошельке считает медь
Среди теней.
По коридорам отделенья бродит смерть.
И черт бы с ней.
Кортнев коронавирус воспринял как личный вызов. Всю весну он как заведенный играл благотворительные онлайны. Играл в основном веселое, пытался развлечь, поддержать. А тут его прорвало…
Но было и веселое. Никита Кукушкин носился по залу под пугачевского «Арлекино». Филиппенко читал Зощенко, «Операцию». Аплодировали минуты три. Я давно не видел столько улыбающихся врачей. И как хорошо, что они без масок: какие красивые у них лица…
Был момент, когда о том, ради чего мы здесь собрались, напоминала только коронавирусная рассадка. И это правильно. Как говорил Лао-Цзы, нельзя все время стоять на цыпочках — упадешь. Надо время от времени расслабляться.
Арбенина с Хаматовой спели «Держи меня за руку». «Би-2» — «Если ты в пекло, я за тобой!» Так завели зал, что врачи аж затанцевали на стульях.
А потом все кланялись под «Этот мир придуман не нами». И Серебренников в конце пошутил:
«Всё, теперь по палатам!»
Это было вечером в воскресенье, а в понедельник с утра я прочитал в телеграме свежую статистику по ковиду. Снова куча заболевших, и наверняка у кого-то из них в отделении. Это только кажется, что все кончилось, — не кончилось, к сожалению. И пойдут они с утра по палатам.
«Я за режим любви!»
Кирилл Серебренников — об отце, уважении к врачам и мире после ковида
— Я, честно говоря, был потрясен, что вы решили именно так открыть театральный сезон.
— А как иначе? Я предложил, все со мной согласились. Это главное событие года, тут и особых вариантов не было. Мы жили несколько месяцев с ощущением: заболеем или нет? умрем или выживем? что с нами вообще будет? И сейчас, когда стало чуть-чуть полегче, важно, чтобы внимание к врачам и вообще уровню медицины не ушло, не сошло на нет. Это есть в одном из монологов врачей, который мы читали на вечере: будет чудовищно несправедливо, неправильно, если после того как предложат вакцину и мы победим заразу, все выдохнут и снова забудут об этих людях. А у нас есть шанс сделать фантастическую медицину. Люди, которые в ней работают, уже показали, на какие высокие поступки они способны.
— Все так, но мне казалось, что это не ваша тема.
— Как раз моя. У меня папа врач, хирург-уролог. Он сделал за свою жизнь около 10 тысяч операций, занимался тяжелыми случаями. Я знаю, что такое родной человек, приходящий домой с трясущимися руками. Больному становится плохо, и врач не ест, не спит, не может жить вообще. И я понимаю, насколько это важно — уважать врача.
Уважение к врачу, врачу и учителю — это базовое в культуре.
— Уже очевидно, что ковид сильно изменил нашу жизнь. В какую сторону, как вам кажется?
— Это будет понятно позже, но мир явно изменился, он закрылся, вот что меня тревожит. Меня тревожат закрывшиеся границы, тревожит атмосфера подозрительности, которая проникла в жизнь каждого. Я смотрю на человека не с открытой душой, а сразу начинаю думать, заражен он или не заражен, опасен для меня или нет. Режим подозрительности — это ужасно, я за режим любви.
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