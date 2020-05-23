Коронавирусные частушки

Алексей Кортнев лидер группы «Несчастный случай», инициатор проекта

— Я отдавал себе отчет в том, что частушечный проект может вызвать раздражение у людей, которые профессионально лишены чувства юмора и стараются докопаться до всего, что выбивается из унылых будней. Но до частушек докопаться трудно, это народное творчество. Частушки, пирожки, порошки пишут все кому не лень и публикуют на просторах интернета. А мы лишь их музыкально оформили.

В первом выпуске приняли участие Андрей Макаревич, Алена Свиридова, Владимир Шахрин, поэт Сергей Плотов, лидер группы «Конец фильма» Евгений Феклистов, поэты, кавээнщики, музыканты, просто мои друзья. Мы много лет подряд устраиваем частушечные марафоны. Несколько раз проводили у меня дома фестивали срамной частушки, в которых приняло участие 20-30 человек. Надеюсь, что и этот частушечный марафон переживет пандемию. Российский народ, разбросанный по всему миру, пишет частушки не только по поводу COVID-19, но по другим поводам. Вообще по всем поводам.

Я предлагаю вам принять в этом участие. Мы хотим создать отдельный канал в телеграмме и в ютубе. Можно будет прислать туда собственную частушку, напетую на нашу минусовку, или просто стихи, а мы уже исполним их сами. Присоединяйтесь, друзья! Зараза уйдет, а частушки останутся.