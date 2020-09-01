«Граждане рейха» штурмуют Рейхстаг

Миннеаполис, Портленд, Париж, вот еще и Берлин… Вы хотите, чтобы как там у них? — Да нет, не хотим. — То-то же. Слушайтесь нас. Пусть они лучше разберутся со своими «черными жизнями» и «желтыми жилетами», а не указывают нашим гвардейцам и омоновцам. — Знакомая мантра, которую нам повторят по телевизору…

Представитель правительства ФРГ в понедельник назвал «постыдным зрелищем» для Германии попытку демонстрантов-«антимасочников» штурмовать историческое здание Рейхстага. То, что произошло в субботу в Берлине, есть не что иное, как «злоупотребление правом на демонстрации», подчеркнул пресс-секретарь.

В субботу тридцать с лишним тысяч человек вышли на улицы столицы выразить недовольство требованиями профилактики коронавируса. 300 или 400 участников демонстрации преодолели заграждения перед Рейхстагом и угрожающе встали перед застекленным входом для посетителей. Явная аллюзия на штурм того же здания Красной армией в 1945-м.

Флаги Германской империи на демонстрации ковид-дисседентов. Фото: EPA

Только на этот раз на ступенях дворца демократии ФРГ развевались черно-бело-красные флаги Германской империи. Были стычки с полицией перед посольством России на Унтер-ден-Линден. Полиция применила спецсредства, 300 демонстрантов задержаны.

Демонстрации бывают разные, как и разные цели, которые ставят их участники. Как бы это ни было обременительно и беспокойно для властей, уличные шествия — это конституционное право граждан. Идея марша по самому центру столицы изначально не понравилась берлинским властям, но в конце концов его не запретили.

Участник «шутрма Рейхстага» после столкновения с полицией. Фото: democ

Опросы показывают, что только один из десяти немцев отвергает установленные меры профилактики против COVID-19, в том числе требование носить маски в общественном транспорте, в магазинах и в некоторых общественных зданиях. На фоне других в Западной Европе Германия сравнительно легко переживает пандемию. Но перед угрозой «второй волны» даже 10 процентов «ковидиотов» могут испортить общую картину. Власти ввели штраф 50 евро за появление в общественном месте без маски и намерены запретить до конца года массовые мероприятия.

«Конечно, меры власти всегда нужно обсуждать и аргументировать, особенно по такой беспрецедентной проблеме, как пандемия, когда мы постоянно учимся»,

— сказал официальный представитель правительства Штеффен Зайберт. Но в Германии, напомнил он, есть возможности демократических дебатов, свободная пресса, критическое общественное мнение или те же демонстрации, если участники придерживаются правил.

В субботу вышли на улицы те, кто действительно истосковался по свободной жизни, кому хочется сорвать ненавистную маску, танцевать, путешествовать. Потом над толпой появились лозунги об отставке правительства Меркель. Логично: всегда спрос с правительства и лидера.

После «штурма Рейхстага». Фото: democ

Костяк демонстрации составляли Reichsbürger. Это реликт. Те, кто, насколько я помню, не сходили со страниц советских газет 50-х и 60-х как «немецкие реваншисты». Движение «Граждане рейха» призывает вернуть Германию в границы 1937 года.

Но над людским морем, заполнившим Тиргартен и подступы к Рейхстагу, развевались также и флаги современной ФРГ, даже звездно-полосатые американские и триколоры России, даже радужные ЛГБТ. Перед толпой у Зигезойле («Колонны Победы») выступал представитель «зеленых» из Шлезвиг-Гольштейна Давид Зибер, который резко критиковал антиковидные меры федерального правительства.

На «штурм Рейхстага» пошли все же маргиналы из «Граждан рейха», члены НДПГ (Национал-демократическая партия Германии, считается преемницей НСДАП — ред.) и прочие правые экстремисты (тот случай, когда это слово наполнено реальным содержанием. — А. М.).

Сопредседатель популистской «Альтернативы для Германии» (симпатий к которой не скрывает российский политический бомонд) Алис Вайдель назвала штурмовавших «кучкой вандалов». Члены ее партии активно участвовали в шествии против коронавирусных ограничений и требованиями отставки Меркель. Но, ныне парламентская партия, АдГ не могла не осудить насилия со стороны бунтарей.

Сидячая акция и беспорядки у российского посольства, российские флаги и скандирование «Путин! Путин!» не остались без внимания. Так же, как американские «старз-энд-страйпс» и плакат с гербами США и России: «Владимир и Дональд! Дайте нам свободу!» Вряд ли это восхищение американскими и российскими порядками.

Просто штурмовавшие Рейхстаг испытывают тоску по «сильной руке» и безоговорочную любовь к «национальному суверенитету».

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер поблагодарил полицию. Он принял в понедельник в президентском дворце Бельвю шестерых полицейских, которые первыми преградили путь толпе на ступенях Рейхстага, и призвал всех граждан твердо стоять за демократию.