Ужас и праворадикальный террор

В ночь на четверг небольшой германский Ханау в 20 км от Франкфурта-на-Майне потрясли известия о стрельбе в центре города. Неизвестный сначала открыл огонь по посетителям кальянной в районе Хоймаркт, затем проехал на автомобиле 2 километра и расстрелял несколько человек в таком же заведении на площади Курта Шумахера. В результате погибли девять человек, по меньшей мере пятеро тяжело ранены. Власти говорят о возможном террористическом мотиве преступления. Точнее — о праворадикальном.

Криминалисты работают в одной из кальянных, где произошла стрельба. Фото: EPA

Сам стрелок скрылся с места преступления, для его поимки в стотысячный Ханау вызвали вооруженную полицию со всей федеральной земли Гессен и даже из Баварии. Однако подразделения не справились с задачей — сначала отвлеклись на ложный вызов о стрельбе в другом районе города, затем задержали не того. В итоге нападавшего нашли уже мертвым в собственной квартире. Рядом — еще одно тело. Власти сообщают, что он убил собственную 72-летнюю мать.

Кто стрелял?

По данным газеты Frankfurter Allgemeine, нападавшего звали Тобиас Р. Глава гессенского МВД Петер Бойт уже раскрыл некоторые факты о Тобиасе:

стрелку 43 года, он родом из Ханау, долгое время администрировал собственный сайт ксенофобской направленности;

Р. занимался спортивной стрельбой и имел зарегистрированное оружие;

после окончания школы гессенец выбрал альтернативную гражданскую службу вместо обязательной в то время военной, а затем обучался банковскому делу;

за несколько дней до инцидента он опубликовал видео на YouTube (на момент написания материала оно все еще доступно на хостинге);

ролик представляет собой «личное обращение» Тобиаса к гражданам США. Немец утверждает, что в Америке существуют некие «подпольные военизированные организации», в которых пытают и убивают детей. Он призывал жителей Штатов «проснуться и бороться» с этим явлением;

в записке, найденной полицейскими в квартире стрелка, выражаются человеконенавистнические идеи — стрелок пишет о народах, которые, по его мнению, подлежат уничтожению в Германии, потому что их нельзя депортировать.

Теория заговора им. Дональда Трампа

Тобиас Р. Скриншот из ролика

В своих видео стрелок рассказывал, что за ним следят спецслужбы, которые «подключаются» к его сознанию. При этом он не называл конкретных разведывательных служб, а утверждал, что существует «организация на базе известных органов, которая никогда официально не упоминалась».

Однако сами спецслужбы — например контрразведывательное ведомство по защите Конституции ФРГ — открыто заявили: Тобиас Р. не был известен ни полиции, ни спецслужбам как праворадикал, за ним никогда не наблюдали.

И это притом, что в декабре в ведомстве отчитались о 1475 экстремистах, взятых «на карандаш», в одном только Гессене, 670 из них считаются «готовыми к насилию».

Нападавший был убежден — в результате агентской работы у него украли все идеи, и теперь этими идеями пользуется Дональд Трамп.

Помимо идей ненависти к другим расам, Р. проповедовал женоненавистничество и рассказывал, что никогда не вступал ни с кем в интимную связь, а последние 18 лет воздерживался по личным убеждениям.

Эксперты отмечают, что идеология Тобиаса Р. была выстроена из обрывков разных экстремистских учений. «Преступник, очевидно, построил собственную идеологию из разных составных частей. <...> Он пассивно потреблял содержимое Сети, вероятно, ночами напролет смотрел чужие видео, а затем стал выкладывать свои с надеждой донести послание», — такое мнение высказал изданию Focus эксперт по терроризму Петер Нойман.

На каком этапе находится следствие?

Полиция в Ханау. Фото: EPA

Утром в четверг стало известно, что к делу подключилась Генеральная прокуратура в Карлсруэ. В Германии это особый орган — генпрокурор при Верховном суде занимается исключительно преступлениями, представляющими угрозу госбезопасности, как правило, это теракты или шпионаж. О версии теракта также говорил глава МВД земли Гессен.

Кроме того, германские СМИ сообщают со ссылкой на источники в контрразведке, что среди погибших есть несколько мигрантов. На данный момент неизвестно, погибли ли иностранные граждане. Пресс-секретарь президента Турции Реджепа Тайпиа Эрдогана назвал трагедию в Ханау «расистской атакой на наших граждан».

Реакция властей

Соболезнования родственникам погибших уже выразили канцлер Ангела Меркель, президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, вице-канцлер Олаф Шольц, министр иностранных дел Хайко Маас, а также глава Еврокомиссии и экс-министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен.

Практически все политики осудили «отравляющий» Германию расизм и призвали усилить борьбу с радикалами.

Меркель отменила запланированные на сегодня мероприятия, изменил график и министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер.

Пять месяцев без расистских атак

Меркель выступает с заявлением по поводу трагедии. Фото: EPA

Сегодня Меркель должна была посетить город Галле в земле Саксония-Анхальт. Там в октябре 2019 года — всего пять месяцев назад — произошел схожий со случившимся в Гессене инцидент.

Тогда 27-летний неонацист и экс-служащий бундесвера Штефан Баллиет открыл огонь возле синагоги и в турецкой закусочной в Галле. Он расстрелял двоих человек и попытался напасть на девятерых других прохожих. Нападавший вел онлайн-трансляцию шутинга, в его машине также было обнаружено 4 кг взрывчатки.

Многие германские политики отмечают рост праворадикальных настроений в стране, особенно на территории бывшей ГДР, к которой принадлежит Саксония-Анхальт. Представители демократических объединений в бундестаге связывают это с деятельностью третьей по величине партии в парламенте ФРГ — правопопулистской «Альтернативы для Германии».

После атаки в Ханау глава Христианско-демократического союза — ведущей парламентской партии — Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала парламентариев не сотрудничать с «Альтернативой», которая, по ее словам, «терпит праворадикалов, а если говорить открыто —нацистов, в своих же рядах».