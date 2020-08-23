Обездоленные

В Челябинске более ста семей, вложившихся в долевое строительство двух десятиэтажных домов на улице Кулибина, могут остаться без квартир и без денег. Дома № 10 и № 12 неподалеку от Парка Дружбы и озера Первое позиционировались как жилье комфорт-класса: огороженная территория, Wi-Fi во дворе, спортивный корт. Но в июне этого года застройщик ООО «Социальный сервис» объявил о банкротстве, возведя лишь «коробку» первого дома. Классическая история об обманутых дольщиках (таких в России только по официальным данным — 130 000 человек) осложняется тем, что указанный в документах учредитель застройщика — лицо номинальное, а настоящий бенефициар имеет обширные связи с чиновниками.

ЖК «Дом на Кулибина» в процессе строительства

Пострадавшие

Продажа квартир по договорам долевого строительства в ЖК «Дом на Кулибина» началась в 2017 году. Пенсионерка Валентина Бикимова с супругом собиралась переехать из деревни в Челябинск — поближе к детям.

— Несколько лет мы экономили, хотели продать свой домик и купить квартиру-студию на Кулибина, 10. На тот момент она стоила 900 000 рублей, — говорит Валентина. — Представитель застройщика, менеджер отдела продаж Елена Аврамчук, уверяла, что дом будет сдан даже раньше срока — летом 2018-го. Говорила, что остались только отделочные работы.

Чтобы успеть купить жилье подешевле, до ввода дома в эксплуатацию, пенсионеры взяли ипотеку.

— 20 апреля 2018 года мы с мужем приехали в Челябинск на оформление сделки. И только в банке узнали, что квартиру покупаем не по договору долевого участия, а по договору уступки прав требования от другой дольщицы — Юлии Третьяченко. Юлия говорила, что сама заплатила за квартиру 1 100 000 рублей, но сейчас готова скинуть 200 000, потому что деньги ей нужны срочно.

Бикимовы заключили договор и стали ждать новоселья. Но ни летом («раньше срока»), ни зимой 2018-го (по плану) застройщик не смог ввести дом в эксплуатацию. В декабре пенсионерам пришло уведомление:

срок сдачи дома переносится на II квартал 2019 года «в связи с разработкой документации для размещения газопровода».

В отделе продаж Бикимовых сначала успокаивали: работы ведутся. Затем менеджеры начали говорить, что не могут встретиться, потому что переезжают в другой офис. Затем просто перестали отвечать на звонки.

— Охрана на стройке сказала мне, что работы не ведутся и что они сами скоро перестанут охранять наш дом.

Пенсионерка пошла в прокуратуру.

— В ноябре 2019 года прокуратура Тракторозаводского района сообщила мне, что гендиректору ООО «Социальный сервис» Ольге Куренковой внесено представление об устранении нарушений закона «О долевом строительстве». И что полиция возбудила уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Но лишь в мае следователь Боровинская признала нас с мужем потерпевшими по этому делу. Других подвижек по делу пока нет

Леся и Владимир Марченко купили квартиру на Кулибина, 10, весной 2017 года. Евродвушка, 1 650 000 рублей.

— Мы работаем рядом, поэтому остановились на этом варианте. Взяли ипотеку — 240 000 рублей. До сих пор ее платим, — рассказывает Леся. — Что-то неладное я почувствовала в ноябре 2017 года, когда появились сообщения об обманутых дольщиках ЖК «Яркая жизнь» (жилой комплекс строили несколько компаний, среди которых — «Архитект-Про», ее гендиректор Светлана Куцеконь была также совладельцем «Социального сервиса»). Я позвонила застройщику с вопросом: «Все ли хорошо на нашей стройке?»

Мне сказали: «Все по плану, скоро получите ключи». А потом... вы сами знаете.

Долгострой в Челябинске. Фото из архива

Квартира семьи Марченко оформлена на мужа. По уголовному делу он признан потерпевшим. Пока потерпевших — 26 человек.

Интересный момент: в своих заявлениях в полицию дольщики долгостроев на Кулибина указывают, что владельцем компании-застройщика является известный в городе девелопер Григорий Чурбаков, имеющий к ООО «Социальный сервис» лишь косвенное отношение: в 2015–2016 годах принадлежащая ему «Архитект-Про» была соучредителем застройщика ЖК «На Кулибина». Затем он передал свою долю уже упомянутой Светлане Куцеконь (бизнес-партнеру по двум строительным компаниям).

— Все дольщики понимают, что наш застройщик — это Чурбаков. Есть даже фото, где он «инспектирует» стройку с нашим прорабом, — говорит Леся Марченко.

Начальник замминистра

Григорий Чурбаков — известный в Челябинске девелопер. Правда, известность эта печальная. 29 ноября 2017 года полиция задержала его по подозрению в махинациях с деньгами дольщиков ЖК «Яркая жизнь»: жилой комплекс застройщик обещал сдать еще к декабрю 2016 года, но стройка встала. Дольщики пожаловались в прокуратуру, а сотрудники надзорного ведомства, проведя проверку, пришли к выводу, что деньги были просто присвоены руководством строительных компаний. МВД возбудило против Чурбакова уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Григорий Чурбаков. Фото: znak.com

При этом ущерб оценили неконкретно — «более 1 миллиона рублей».

Несмотря на тяжесть обвинения, Чурбаков остался на свободе: Курчатовский районный суд Челябинска отклонил ходатайство следствия о его аресте. Не отправлять девелопера в СИЗО просили и дольщики, которые надеялись, что он достроит дома.

У этих надежд были основания, если учитывать связи Чурбакова. С 2009 по 2013 годы он был соучредителем (50%) компании «Техстроймонтаж». В это же время в компании работал нынешний замминистра строительства области Евгений Курилов — главным инженером. В пресс-службе регионального минстроя «Новой газете» заявили, что замминистра не сможет дать комментарий, потому что находится в отпуске.

Примечательно, что Курилов после вступления в должность тоже попадал в поле зрения прокуратуры: он отдал контракт на разработку проекта хирургического комплекса детской больницы компании «Регионпроект», в которой ранее работал гендиректором. При этом выяснилось, что замминистра оставался соучредителем этой компании, даже перейдя на госслужбу. Тендер после вмешательства прокуратуры был отменен.

В деле о долгостроях на Кулибина минстрой Челябинской области занял пассивную позицию, не став давать никаких оценок причинам, по которым дома не удалось сдать в срок. Ведомство лишь констатировало степень готовности объекта:

«Выполнена коробка, произведено остекление, установлена котельная».

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С самим Григорием Чурбаковым связаться ни дольщикам, ни «Новой газете» не удалось. Телефоны его компаний, указанные при регистрации, не работают. По одному из номеров «Новой» ответили, что и сами не знают, как его найти.

Сегодня дольщики обоих долгостроев на Кулибина ждут решения государственного фонда «Дом.РФ»: помогут ли им достроить дома, выплатят ли компенсацию, или вовсе откажут в поддержке? Без квартир и денег рискует остаться 121 человек. Уголовное дело в отношении застройщика, длящееся уже третий год, тоже превращается в «долгострой».

Челябинск