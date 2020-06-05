Делили два товарища

Когда в Москве и других регионах страны начали вводить режим тотальной самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин дал тревожный прогноз: число обманутых дольщиков в России может увеличиться в связи с остановкой строек.

Отраслевые ограничения в Москве сняли уже в конце мая. Но работа закипела не на всех стройплощадках. ЖК «ВернадSKY» на проспекте Вернадского, ЖК «Пироговская Ривьера» в Мытищинском районе, ЖК «Аккорд. Smart-квартал» в Одинцовском районе превратились в долгострои еще до всякого коронавируса. Работы там не возобновились и после снятия локаута.

Кстати, дольщики этих жилых комплексов никакой поддержки не получают.

Яна Пылаева вместе с мужем и двумя детьми оформила ипотеку и оплатила трехкомнатную квартиру в ЖК «Пироговская Ривьера» еще в 2018 году. В первом квартале 2020-го рассчитывала справить новоселье.

Но, увы, перспективы въехать в свою квартиру — туманные. Семья по-прежнему ежемесячно выплачивает 30 тыс. рублей за съемную квартиру и 43 тыс. рублей по ипотеке.

Тогда же в 2018 году приобрела квартиру в той же «Пироговской Ривьере» и Диана Валимова. И тоже — оформив ипотеку. Под 12% годовых. Еще год назад должна была переехать в свою квартиру, но по-прежнему живет в съемной, за которую платит 37 тыс. рублей в месяц. И 32 — за ипотеку. Попытка оформить кредитные каникулы обернулись тем, что

в банке ей заявили: «Кто обещал каникулы по ТВ, к нему и обращайтесь…».

Веронике Локоть повезло больше. Ей хотя бы не приходится оплачивать съемное жилье, самоизолировалась она в квартире в одном из достроенных корпусов «Пироговской Ривьеры», в которую успела въехать.

Но вот оформить право собственности на квартиру ей так и не удалось, потому что Росреестр приостановил оформление документов. Не говоря уже о том, что в жилом комплексе нет обещанных инфраструктурных объектов, и нет ясности, когда они появятся.

Понятно, что таких историй дольщиков по всей России — тысячи и тысячи. Но проблема нескольких сотен дольщиков ЖК «Пироговская Ривьера» уже давно могла бы быть разрешена безо всякого участия государства, а дома — сданы в эксплуатацию.

Обе стороны корпоративного конфликта вокруг строительной компании SDI Group — люди не бедные. Они вполне могли бы вложиться в стройку, выполнить обязательства перед клиентами и продолжить разбираться друг с другом в судах, отстаивая каждый свою правоту.

Речь идет про земляков председателя совета директоров компании «Киевская площадь» Года Нисанова и еще одного уроженца Азербайджана, девелопера Ильгара Гаджиева. Его имя в России мало кто знал, пока компаньоны не поссорились.

Гаджиев строил в Азербайджане, Казахстане, Турции и Узбекистане, а в 2013 году пришел на российский рынок. Его номинальным партнером стал Герман Захарьяев, зять Года Нисанова. Хотя, как утверждает Гаджиев, все серьезные вопросы ему приходилось решать с самим Нисановым. И делить с его структурами прибыль пропорционально инвестированию, то есть 70 на 30.

Ильгар Гаджиев. Фото: SDI Group

Первый конфликт между партнерами возник, когда гаджиевская SDI Group начала возводить ЖК «ВернадSKY» в Западном административном округе Москвы — 25-этажный жилой комплекс бизнес-класса с торговым центром.

«Новая» рассказывала о том, как охрана Нисанова захватила контроль над стройплощадками и как потом были выведены деньги дольщиков.

Если коротко, то Фирма Гаджиева вступила в проект в качестве генподрядчика, а земля под новостройкой была оформлена на ООО «Илион-Трейд», учредители которого связаны с многолетним партнером и другом Года Нисанова Зарахом Илиевым.

— В сентябре 2018 года начались продажи жилой недвижимости в этом комплексе, — рассказывает Ильгар Гаджиев. — Уже в ноябре мы продали более 40% только жилой площади.

Ажиотажный спрос на недвижимость в ЖК «ВернадSKY» привел к тому, что мои партнеры решили пересмотреть условия распределения прибыли проекта, которая прогнозировалась на уровне 200 миллионов долларов.

Партнеры не договорились. Конфликт перешел в активную фазу.

21 января 2019 года крепкие парни в форме с символикой ЧОП «Витязь» появились на стройплощадках ЖК «Пироговская Ривьера», «ВернадSKY» и «Аккорд. Smart-квартал». А 24 января в головной офис SDI Group на Кутузовском проспекте ворвались два десятка крепких мужчин, которые отключили систему видеонаблюдения и запретили всем находившимся в помещении использовать мобильные телефоны.

Стройплощадка ЖК «Пироговская Ривьера». Фото: pirogovo-riviera.ru

Как и при захвате строительных площадок, большинство визитеров были облачены в черную униформу с эмблемами ЧОП «Витязь». Кстати, ЧОП с таким названием охраняет рынки «Москва», «Садовод», «Фуд-сити», контролируемые Годом Нисановым и его давним партнером Зарахом Илиевым.

Вслед за группой силового сопровождения в офисе появился человек, похожий на Владислава Юсупова, двоюродного брата Года Нисанова, который представил менеджерам SDI Group нового руководителя компании.

Вскоре со счетов компаний, входящих в SDI Group, начался вывод денег застройщиков под видом договоров займа, хотя закон прямо запрещает одалживать деньги с ссудного счета застройщика.

Тем не менее 28 марта 2019 года со счета ООО «Специализированный застройщик «КомфортИнвест», аккумулировавшего деньги дольщиков ЖК «Пироговская Ривьера», было выведено 200 миллионов рублей. 90 миллионов рублей ушли со счета ООО «Аккорд Спецстрой» (застройщик ЖК «Аккорд. Smart-квартал»).

Тогда об Ильгаре Гаджиеве в России узнали многие. Ведь сайты «с компроматом» и схожие телеграм-каналы взахлеб принялись рассказывать, что в отношении него возбуждено несколько уголовных дел в России и Азербайджане.

Один из приближенных Года Нисанова распространил информацию, что он лично передал Гаджиеву для инвестиций в России три миллиона долларов наличными в аэропорту Баку и что по этому факту в Азербайджане возбуждено уголовное дело.

Следов уголовного дела в отношении Ильгара Гаджиева в Азербайджане найти не удалось. Но трудно представить незаметную передачу 30 килограммов наличных (а именно столько весят 3 миллиона долларов) и последующую тайную транспортировку этого груза через две границы под носом пограничников и таможенников России и Азербайджана.

Стройплощадка ЖК «Пироговская Ривьера». Фото: pirogovo-riviera.ru

При этом Гаджиев действительно фигурант уголовного дела по статье 115 УК России («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»).

Дело было возбуждено «в отношении неустановленных лиц» 24 мая 2018 года ОВД по району Дорогомилово Москвы по факту избиения потерпевшего «из хулиганских побуждений».

Через год, 13 июня 2019 года, была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая установила сотрясение мозга у потерпевшего, вдруг вспомнившего, что избил его именно Гаджиев. А 1 июля 2019 года экс-компаньона Нисанова объявили в розыск.

За несколько дней до объявления в розыск, 26 июня 2019 года, Гаджиев обратился в правоохранительные органы России с заявлениями о рейдерском захвате строительной компании SDI Group и выводе ее активов.

Впрочем, все эти междуусобные разборки едва ли были бы кому-то интересны, если бы не люди, оставшиеся без денег и без недвижимости.

Многие дольщики уверены, что раз они платили деньги Гаджиеву, компании-застройщики принадлежат Гаджиеву, то и деньги их украл Гаджиев. И он же должен достроить жилые комплексы.

Звучит логично, вот только свой бизнес он сейчас не контролирует. И не потому, что находится в Лондоне, а в России проходит по уголовному делу. В конце концов — где «хулиганка», а где большая стройка.

Ведь с тех пор, как в офисах компании и на стройплощадках появились люди в форме ЧОП «Витязь», Гаджиев оказался владельцем компаний только на бумаге. Операционная деятельность с тех пор контролируется другими людьми. Более того, на их стороне оказываются и государственные структуры. Сначала Одинцовский городской суд, а потом и 46-я московская налоговая запретили владельцу, то есть Гаджиеву, менять менеджмент.

В результате он не может завершить стройку, независимо от того, хочет ли он это сделать или нет. А пока бывшие партнеры не могут договориться и уладить корпоративный конфликт — страдают дольщики.