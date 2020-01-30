Дом, который достроит Мутко

Экс-министр спорта, обладатель безупречного британского акцента («лет ми спик фром май харт»), бывший вице-премьер по вопросам спорта, туризма и молодежной политики, а затем по вопросам строительства в правительстве Медведева Виталий Мутко перешел на новую работу. Теперь он возглавит ДОМ.РФ — государственный «институт развития» ипотечного кредитования, городской инфраструктуры и рынка арендного жилья, который в том числе контролирует застройщиков и решает проблемы обманутых дольщиков.

На этом посту бывший зампред правительства сменил Александра Плутника, который возглавлял госкомпанию с 2015 года. Тогда она еще называлась Агентством ипотечного жилищного кредитования. Чем занимается ДОМ.РФ, что означает переход Мутко и как изменится строительная отрасль, «Новой газете» рассказали эксперты.

«Сытная должность с красивым названием»

По словам политолога и вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, хотя после должности вице-премьера Мутко и пошел на понижение, оно будет для него весьма комфортным. У госкомпании есть свой бюджет, которым можно распоряжаться, а нагрузка на ее руководителя несравнима с той, что была у Мутко на предыдущем посту.

«Мутко не отправили на покой, его же не назначили, например, в Совет Федерации. В ДОМ.РФ будет меньше отчетности, чем в правительстве, но зато есть свой финансовый ресурс», — рассказал Макаркин.

Должность гендиректора ДОМ.РФ действительно можно назвать хлебной: согласно исследованиям аналитического агентства Frank RG, госкомпания оказалась абсолютным лидером в списке финансовых компаний с самыми высокими зарплатами работников.

В среднем ее сотрудники получают 293 тысячи рублей в месяц, и это только по официальным данным.

По словам Макаркина, о повышении Мутко должен был забыть еще давно из-за допингового скандала, после которого вице-премьер уже не мог курировать спорт. Однако практически никаких санкций для него не последовало, Мутко остался в высших эшелонах власти и сохранил свой пост, но уже с других функционалом. Все по старому российскому принципу «своих не сдаем».

Евгений Минченко вообще не считает переход в ДОМ.РФ понижением. «Это довольно серьезное место. Должность вице-премьера — административный статус, однако реальные полномочия и финансы сконцентрированы у нас в госкорпорациях. Это можно назвать своеобразным знаком благоволения к Мутко, тем более он будет работать в плотной связке с новым вице-премьером по строительству и инфраструктуре Маратом Хуснуллиным», — заявил он.

С другой стороны, реальных полномочий у руководителя такой госкомпании мало.

«Если бы сюда назначили менее колоритного персонажа, чем Виталий Леонтьевич, то, скорее всего, никто бы этим не интересовался, — считает главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. — В США и Европе это чаще всего синекуры, посты для крупных отставников. Это почетная, сытная должность с красивым названием и возможностью быть на публике».

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Прорывов не ждать

Кадровые перестановки, скорее всего, не связаны с результатами работы бывшего гендиректора ДОМ.РФ Александра Плутника. Просто новый премьер-министр Михаил Мишустин получил возможность назначить своих кандидатов на посты вице-премьеров, и Мутко, принадлежащего к так называемому «питерскому землячеству», необходимо было трудоустроить.

При этом эксперты сдержанно отзываются о результатах работы госкорпорации, в задачи которой также входят снижение ставок по ипотеке и реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Того, чего ожидали от ДОМ.РФ, не произошло в силу разных причин. Например, проблема обманутых дольщиков так и не решена, дома достраиваются долго, — объясняет генеральный директор «НДВ Групп» Александр Хрусталев. — Возможно, этого не случилось в силу слабости правительства, которое не смогло поставить на рельсы деятельность ДОМ.РФ».

Есть и отдельные успехи, но о них нужно говорить с оговорками. Так, например, компании удалось создать банк, в котором россияне охотно берут кредиты, в том числе и на приобретение жилья. Однако достичь уровня передовых кредитных организаций ему так и не удалось.

Самым важным достижением корпорации Хрусталев считает разработку закона о введении эскроу-счетов. Согласно этому документу, принятому этим летом, вместо договоров долевого участия застройщики будут использовать механизм проектного финансирования. Это значит, что граждане, решившие приобрести жилье на этапе строительства, должны будут перечислять деньги не напрямую застройщику, а на специальный счет, где они будут заморожены до сдачи дома в эксплуатацию. Такая мера значительно снизит риски банкротства застройщиков и обеспечит защиту будущих собственников.

Что касается решения вопросов проблемного жилья, то о серьезном прорыве пока говорить не приходится. В основном регионы вынуждены сами справляться со своими проблемами. То же самое касается и обманутых дольщиков. Вывод — что-то, конечно, делается, но не так быстро, как нужно.

И приход Виталия Мутко вряд ли сильно изменит ситуацию. «У него хорошие отношения с президентом, он все-таки что-то достраивал. Но, например, когда Путин поставил задачу ликвидировать последствия паводка в Иркутской области (ликвидацию курировал Мутко. — Ред.), ее просто провалили», — считает Хрусталев.

Тогда правительство выделило деньги на то, чтобы граждане получили компенсации и новое жилье.

Но в заявленные сроки эти задачи не были выполнены, и люди, которые потеряли все, вынуждены были ходить по кругу.

Большие надежды Хрусталев связывает с другим назначением: председателем наблюдательного совета ДОМ.РФ стал бывший заммэра Москвы, а ныне вице-премьер Марат Хуснуллин. «Для строительной отрасли это важное приобретение. Он сможет усилить ДОМ.РФ, и, возможно, корпорация ускорится в своем развитии».

Главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах утверждает, что полномочия госкомпании ограничены — об экономической эффективности организации говорить не приходится ни при старом, ни при новом руководстве.

«Институты, которые обеспечивают развитие ипотечного рынка, есть практически во всех странах. В общем и целом ДОМ.РФ работает по международным лекалам и функционирует в рамках госкорпорации развития ВЭБ.РФ. Эта госкомпания довольно инертна и не проводит какой-то самостоятельной политики», — считает он.