«Законодательной базы на нас нет!»

Андрей Секрий с обращением к новому премьеру. Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

Андрей Секрий,

протоирей



Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»



— Деньги были внесены в казну в 2004-м году, около двух миллионов, на тот момент 75 тысяч долларов. За 16 лет, никакого движения. Моим родителям уже 85 лет, я за них стою. Родители копили деньги, чтобы приехать к нам поближе. Они продали свое имущество во Владимирской области и до сих пор живут с нами. Мы все живем в «однушке» — уже четыре поколения. Родители — дети войны, родились в 30-ые, потом мы, 60-ые, потом 90-е годы, потом 2000-е годы — четыре поколения. Старики веруют во власть, а молодежь не верует.

Юрьева Елена,

коммерческий директор



Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Я в 2004-м году вложила 33 тысячи долларов. У нас строительство и не начиналось. Мы пошли в суды. Деньги прямым платежом по договору соинвестирования поступили в бюджет правительства Москвы, платежные документы имеются. Департамент финансов данный факт подтверждает, в судах люди признаны потерпевшими в рамках уголовного дела. В суде положительного решения нет. На встречах с чиновниками минстроя нам говорят: никаких реестров тогда не было и дольщиков обманутых тогда не было и обманутых граждан тогда тоже не было. А у меня дети на съемных квартирах платят по 40 тысяч. 16 лет мы боремся.

Андрей,

30 лет



Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Дважды или трижды нам переносили сроки строительства. В июле будет три года как у нас просрочка. В 2016-м году я взял ипотеку, вложил чуть меньше трех миллионов. Сейчас я живу в съемной квартире, плачу в районе 25 тысяч. Плюс плачу ипотеку 30 тысяч каждый месяц. Жду от новой власти, что решат проблему в ближайшие год — два, чтобы хотя бы урегулировали все это на законодательном уровне, чтобы люди больше так не попадали и по 15 лет — 17 лет не ждали. Это грабеж собственного населения.

Людмила,

49 лет



Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Я вложила по тем временам 35 тысяч долларов. Наш объект не начали строить. Собирались, а потом сказали — нет, это точечная застройка. Мы три раза заявления писали. Пошли в суды и проиграли. Но два человека с нашего объекта получили квартиры, и это дало основания не считать его проблемным. Я жду решения с 2004 года, кто-то с 2003 года ждет. Квартиру я не снимаю, слава богу, у меня есть, где жить, но, скажем так, своего личного жилья нет. Деньги в бюджет были перечислены и они остались в бюджете города, никуда не ушли. От новой власти ждем решения вопроса. Хотим свои квадратные метры оплаченные. А уж за столько лет индексации наверно эти квартиры стали золотыми.

Бутенко Валерий,

49 лет



Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Я вложил семь миллионов. Сроки постоянно переносятся, еще в 2016-м году должны были достроить. Как обещал Собянин — я жду три года полных. Мне не приходится снимать жилье, у меня есть квартира. Но одну квартиру я продал. От новой власти ждем и надеемся, что новые обещания будут выполнятся.

Хордина Надежда,

пенсионерка, 70 лет



Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

— Квартиру мы купили в 2011 году, я вложила 1 миллион сто тридцать семь тысяч рублей. В 2014-м году должны были уже отдать ключи. Получается, в общей сложности ждем уже 9 лет. Застройщика нашего посадили. А нам-то ни жарко, ни холодно. У меня есть, где жить, но пришлось работать на трех работах. Нам обещают либо выплаты по договору долевого участия, либо квартире в Балашихе. Но по договору не очень справедливо и не понятно, когда, нет точной схемы и сроков. Квартиры предложили 114 дольщикам, но пока зарегистрированы только три. И предоставляться это жилье будет до 2023 года. Но пока и тут мы не видим никаких договоров.