Госкорпорация киллеров

Глава ведомства госбезопасности Вячеслав Рудольфович Менжинский часто болел и даже на работе принимал посетителей лежа. Из всех хозяев Лубянки Менжинский кажется самой незаметной фигурой, хотя именно он разработал те методы, которыми в полной мере воспользуются его преемники. Менжинский создал Особую группу (в 1934 году ее переименовали в Спецгруппу особого назначения) для ликвидации противников советской власти за границей. Отчеты о «специальных мероприятиях» руководители внешней разведки писали от руки. В одном экземпляре — для самого высокого начальника. Копии в секретариате ведомства госбезопасности не оставлялись.

Вячеслав Менжинский

Ледоруб возмездия

21 ноября 1927 года ЦИК СССР (высший орган государственной власти) постановил: «Лица, отказавшиеся вернуться в Союз ССР, объявляются вне закона. Объявление вне закона влечет за собой: а) конфискацию всего имущества осужденного, б) расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его личности. Настоящий закон имеет обратную силу».

Бегство из страны было самым страшным преступлением. Причем наказанию подлежали и те, кто совершил это «преступление» до принятия закона! Принципиально важно было наказать отступника, чтобы все знали: предательство не прощают.

…Достать Льва Троцкого на другом конце света оказалось трудновато. Но Сталин считал, что ненавидимый им недавний член политбюро, председатель Реввоенсовета и нарком по военным и морским делам Лев Троцкий должен быть уничтожен. Троцкого выслали из СССР в 1929 году. Он нашел приют в Мексике, куда добрался в январе 1937 года.

План, представленный начальником 5-го отдела главного управления госбезопасности НКВД старшим майором Павлом Фитиным, Сталин одобрил в августе 1939 года.

план уничтожения троцкого Цель: ликвидация. Методы: агентурно-оперативная разработка, активная группа. Средства: отравление пищи, воды, взрыв автомашины при помощи тола, прямой удар — удушение, кинжал, удар по голове, выстрел. Возможно вооруженное нападение группы

Ликвидировать изгнанника убедили группу мексиканских коммунистов, среди них был художник Давид Альваро Сикейрос, которого с тех пор особенно полюбили советские руководители. В конце мая 1940 года два десятка человек в полицейской форме забросали гранатами и обстреляли из пулеметов дом Троцкого. Но промахнулись.

Рамон Меркадер. Фото: AP / TASS

Нашли другого исполнителя — испанца Рамона Меркадера. Он работал официантом в отеле «Ритц» в Барселоне. Его мать, Каридад дель Рио Эрнандес, родила пятерых детей, потом оставила мужа и увлеклась анархистскими идеями. Она стала агентом НКВД и предложила советским товарищам обратить внимание на сына.

20 августа 1940 года Меркадер пришел к Троцкому. Несмотря на жару — в плаще и шляпе. И попросил прочитать его статью. Когда Лев Давидович взялся за чтение, стоявший у него за спиной Меркадер вынул ледоруб с укороченной ручкой и, закрыв глаза, со всей силой обрушил его на голову Троцкого. Он надеялся убить Троцкого одним ударом и убежать. Но смертельно раненный Троцкий вступил в борьбу. От растерянности Меркадер даже не сумел воспользоваться пистолетом. Услышав шум, вбежали охранники и схватили убийцу.

Полиция устроила Меркадеру очную ставку с женщиной, которую он использовал, чтобы проникнуть в дом Троцкого. Она сказала:

«Ты — предатель! В любви, в дружбе, во всем. Не лги, предатель!»

На следующий день Троцкий умер в больнице. Проститься с ним пришли 300 тысяч человек — в далекой от России стране, где он прожил всего несколько лет.

Ледоруб, которым убили Троцкого. Фото: AP / TASS

В эти же дни в «Правде» появилась статья без подписи под названием «Смерть международного шпиона», которую Сталин правил собственноручно.

из публикации в «Правде» «По сообщению американских газет, на Троцкого, проживавшего последние годы в Мексике, было совершено покушение. Покушавшийся — один из ближайших людей и последователей Троцкого».

Участников операции отметили орденами. Одна фамилия отсутствовала в списке — непосредственного исполнителя. Меркадер не получил тогда награды, потому что не знали, как он поведет себя на суде и в тюрьме. Нелегалам запрещалось признавать, что они работают на советскую разведку.

Убили Троцкого ровно 80 лет назад, в августе 1940 года.

Троцкий перед смертью. Фото: AP / TASS

Судьба генерала Кутепова

Педантичный, никогда не опаздывавший бывший генерал Белой армии Александр Кутепов вышел из дома ровно в половине одиннадцатого. Короткая встреча, на которую его пригласили накануне, была назначена на трамвайной остановке на улице Севр. Но назначивший встречу не явился.

Кутепов пошел в сторону бульвара Инвалидов. Не представляется возможным установить, что произошло дальше. То ли его уговорили сесть в машину, то ли запихнули в нее силой... Председатель Русского общевоинского союза, объединившего остатки Белой армии, покинувшей родину, был похищен в самом центре Парижа.

Кутепов в 1919 году

Много десятилетий спустя на той же улице я снимал фильм о похищении генерала. Примчался полицейский микроавтобус, вызванный, надо полагать, кем-то из подозрительных соседей. Из машины выскочили пять человек с автоматами, окружили нас и потребовали отчета, кто мы и что здесь делаем. После долгих объяснений они отсмотрели снятые нами кадры, успокоились и уехали.

Если бы в тот январский день 1930 года местные жители проявили такую же бдительность, судьба Кутепова сложилась бы иначе...

В 1989 году я писал о советских разведчиках, которые в 30-е годы работали в Париже. С санкции председателя КГБ СССР Владимира Крючкова мне дали возможность прочитать их личные дела. Я спросил тогда и о судьбе генерала Кутепова. Получил справку, которую могу цитировать.

из справки кгб ссср «В Марселе Кутепов был передан группе чекистов из числа советских моряков, которые обеспечили его «посадку» на советский пароход под видом хорошо загулявшего на берегу старшего механика машинного отделения. Когда на пароходе Кутепов пришел в себя, и до него дошло, где он находится, он впал в состояние глубокой депрессии, отказывался от еды, не отвечал на задаваемые вопросы. Кутепов понял, что от расплаты за преступления против народа, за жестокость, потоки пролитой им крови, виселицы, акты вандализма ему не уйти. Состояние его здоровья резко ухудшилось. Скончался генерал Кутепов примерно в ста милях от Новороссийска от сердечного приступа, избежав таким образом ответственности за совершенные им преступления».

Тогда советская печать дала отповедь клеветникам.

«Известия» писали:

«Таинственное исчезновение Кутепова послужило сигналом для неслыханной по разнузданности кампании, направленной против СССР и советского полпредства. «Исчезновение» Кутепова изображается как дело рук «Чека», агенты которой якобы «похитили» Кутепова среди бела дня на улицах Парижа».

Кореец Ли и другие

7 июля 1932 года советник японского посольства в Москве передал в наркомат иностранных дел СССР ноту, в которой говорилось, что арестованный японскими властями кореец Ли признался: он и еще трое корейцев были завербованы во Владивостоке, их снабдили взрывчаткой и отправили в Японию с заданием взорвать ряд мостов. Москва запросила Владивосток. Руководитель полномочного представительства ОГПУ по Дальневосточному краю Терентий Дерибас самокритично признал, что организованная им операция не удалась:

«Шуму наделали, а мост не взорвали».

Агентов-взрывников поймали, и они во всем признались.

16 июля политбюро приняло решение.

цитата «Обратить внимание ОГПУ на то, что дело было организовано очень плохо; подобранные люди не были должным образом проверены. Указать т. Дерибасу, что он лично не уделил должного внимания этому важнейшему делу, в особенности подбору и проверке людей. Поручить ОГПУ укрепить кадрами военно-оперативный сектор».

26 июля замнаркома иностранных дел Лев Карахан пригласил к себе японского посла в Москве и сделал ему заявление от имени советского правительства:

«Все сообщение корейца Ли с начала до конца является злостным и провокационным вымыслом... Ни Владивостокское ГПУ, ни какое-либо другое советское учреждение во Владивостоке не могло давать и не давало тех поручений, о которых показывает Ли-Хак-Ун».

23 мая 1938 года только начинавший свою карьеру будущий генерал-лейтенант Павел Судоплатов в центре Роттердама преподнес главе украинских националистов — полковнику Евгену Коновальцу — коробку конфет.

Павел Судоплатов. Фотохроника ТАСС

Павел Судоплатов выдавал себя за сторонника независимости Украины. Не так много людей приходило к вождям эмиграции, поэтому Судоплатова представили Коновальцу. Молодой человек понравился полковнику. Они встречались в Париже и Берлине. Судоплатова чекисты устроили радистом на торговое судно «Шипка», и это прикрытие позволяло ему свободно появляться в европейских столицах.

В тот день они встретились в роттердамском ресторане гостиницы «Атланта». Судоплатов торопился, объяснил: нужно возвращаться на судно. Коновалец вышел из кафе вслед за ним. Через несколько минут, когда он проходил мимо кинотеатра, раздался взрыв.

Главу Организации украинских националистов разнесло на куски.

Полиция осматривает место гибели Коновальца в Роттердаме

Полковник Коновалец обожал шоколадные конфеты. Предназначенную для него коробку начинили взрывчаткой. Судоплатов нес ее в вертикальном положении. Вручая полковнику, повернул, как положено, в горизонтальное. И тем самым привел в действие взрыватель.

Во всяком случае, так рассказал сам Павел Судоплатов в воспоминаниях в середине 90-х. Документами на сей счет мы не располагаем.

Смерть Евгена Коновальца открыла дорогу Степану Бандере, который оказался куда более опасным врагом советской власти.

Пачка сигарет убивает

30 июня 1954 года ЦК КПСС принял постановление «О мерах по усилению разведывательной работы органов государственной безопасности за границей». В составе 1-го главного управления (внешняя разведка) КГБ образовали 13-й отдел. В проекте положения о задачах отдела значилось:

«признать целесообразным осуществление актов террора».

В аппарате ЦК «акты террора» заменили на «активные действия».

18 февраля 1954 года капитан Николай Хохлов из 13-го отдела пришел домой к руководителю исполнительного бюро Народно-трудового союза (НТС) в Западной Германии Георгию Околовичу (он жил во Франкфурте-на-Майне):

— ЦК КПСС постановил вас убить. Выполнение убийства поручено моей группе... Я не могу допустить этого убийства.

Николай Хохлов

Эмигрантская организация НТС считалась опасной, ее активисты — злейшими врагами советской власти. Околович руководил оперативным сектором по подготовке и заброске агентуры в Советский Союз. Он позвонил своему куратору в американской разведке. Американцы привезли Хохлова на конспиративную квартиру. Видимо, не сразу ему поверили. Но когда задержали и помощников Хохлова, то найденное у них оружие произвело впечатление. «Средством убийства были пули с цианистым калием, которые выстреливались из замаскированного под пачку сигарет пистолета с электрическим спуском и глушителем. Выстрел был практически бесшумным. На расстоянии в десять футов пуля входила в дерево на три дюйма».

Выстрел из газового пистолета

Главным идеологом Организации украинских националистов считался обосновавшийся в Западной Германии Лев Ребет. Найти его поручили молодому агенту Богдану Сташинскому. Специально для него сконструировали газовый пистолет. Яд находился в герметично запечатанной капсуле. При нажатии кнопки выстреливался тонкой струйкой. Но стрелять следовало практически в упор. Яд вызывал сужение сосудов головного мозга. Смерть наступала в считанные мгновения, а обнаружить следы яда было почти невозможно. Сташинскому вручили и противоядие — в таблетках и ампулах:

«Непосредственно перед акцией надо проглотить одну из этих таблеток, а сразу после выстрела раздавить еще и ампулу и вдохнуть ее содержимое».

Анкета Богдана Сташинского

12 октября 1957 года убийца подстерег Ребета в подъезде. Пистолет он прикрывал газетой. Ребет поднимался по лестнице, Сташинский спускался. Поравнявшись с жертвой, агент поднял правую руку и выпустил смертоносный яд прямо в лицо Ребету. Тот рухнул на ступеньки.

Лев Ребет

Патологоанатом пришел к выводу, что Ребет умер от сердечного приступа. Мюнхенская полиция даже не стала заниматься расследованием причин смерти эмигранта-украинца. И лишь позже будет установлено, что он был убит.

Встреча с Бандерой

Скрывавшегося под чужой фамилией вождя украинских националистов Степана Бандеру нашли в Мюнхене. 15 октября 1959 года Сташинский дежурил возле его дома. Около часа дня Бандера приехал домой обедать, предварительно заглянув со своей секретаршей на рынок.

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Богдан Сташинский забежал в подъезд, выждал минуту и, уже не спеша, двинулся вниз по лестнице навстречу Бандере. Степан Андреевич в одной руке держал бумажный пакет с помидорами, другой пытался вытащить ключ, застрявший в замочной скважине.

Сташинский участливо спросил:

— Что, замок испортился?

Бандера ответил:

— Нет, все в порядке.

Степан Бандера

Сташинский поднял пистолет, завернутый в газету, и выстрелил Бандере в лицо. Вождь ОУН еще сумел подняться на третий этаж, прежде чем яд его свалил. На шум выскочили соседи. Бандера умер по дороге в больницу. Первоначальный диагноз: травма черепа из-за падения на лестнице. Но лицо пошло синими и черными пятнами. Это насторожило полицейских. Более тщательное, чем обычно, вскрытие показало, что его отравили цианистым калием.

На следующий день Сташинский в Восточном Берлине принимал поздравления с удачно выполненным заданием. В Москве его наградили орденом Красного Знамени.

На радостях председатель КГБ Александр Шелепин разрешил ему жениться на восточной немке. А она уговорила мужа бежать на Запад. Сташинский обо всем, что знал, рассказал западногерманской полиции.

Его судил Федеральный суд в Карлсруэ. Приговор — восемь лет тюрьмы: суд учел сотрудничество со следствием. Отсидел четыре года и в 1966-м вышел из тюрьмы. Ему и его жене подготовили новые документы, и они исчезли.

Убиты за границей в XXI веке

22.05.2001. Магомед Кариев, генерал ичкерийской армии. Застрелен в подъезде своего дома в Баку.

генерал ичкерийской армии. Застрелен в подъезде своего дома в Баку. 11.11.2002. Хизир Талхадов, бывший телохранитель Масхадова. Убит в Баку.

бывший телохранитель Масхадова. Убит в Баку. 07.09.2003. Ваха Ибрагимов, в разные годы занимал посты советника президента Ичкерии, министра финансов и посла Ичкерии в талибском Афганистане. Убит в Баку.

в разные годы занимал посты советника президента Ичкерии, министра финансов и посла Ичкерии в талибском Афганистане. Убит в Баку. 13.02.2004. Зелимхан Яндарбиев, после гибели Дудаева — президент Чечни. Взорван в машине. На месте преступления арестованы офицеры ГРУ Анатолий Яблочков и Василий Богачев (так в паспортах), осуждены судом в Катаре на пожизненное заключение. Удалось «для отбытия наказания» вывезти на родину. Дальнейшая судьба обоих неизвестна.

после гибели Дудаева — президент Чечни. Взорван в машине. На месте преступления арестованы офицеры ГРУ Анатолий Яблочков и Василий Богачев (так в паспортах), осуждены судом в Катаре на пожизненное заключение. Удалось «для отбытия наказания» вывезти на родину. Дальнейшая судьба обоих неизвестна. 23.11.2006. Александр Литвиненко , сотрудник Березовского, ранее, до эмиграции, работал в ФСБ. Умер от отравления полонием после встречи с бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Британское следствие тщательно проследило все передвижения подозреваемых по английской столице; оказалось, что везде — от самолета, на котором прилетели в Лондон, до гостиничных номеров — они «наследили» полонием. В Москве ранее никому не известный Луговой стал вторым номером в избирательном списке ЛДПР и депутатом Госдумы.

, сотрудник Березовского, ранее, до эмиграции, работал в ФСБ. Умер от отравления полонием после встречи с бывшими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном. Британское следствие тщательно проследило все передвижения подозреваемых по английской столице; оказалось, что везде — от самолета, на котором прилетели в Лондон, до гостиничных номеров — они «наследили» полонием. В Москве ранее никому не известный Луговой стал вторым номером в избирательном списке ЛДПР и депутатом Госдумы. 16.09.2008. Гаджи Эдильсултанов , бывший боевик. Убит в Стамбуле.

, бывший боевик. Убит в Стамбуле. 09.12.2008. Ислам Джанибеков , бывший боевик. Убит в Стамбуле.

, бывший боевик. Убит в Стамбуле. 13.01.2009. Умар Исраилов , бывший охранник Кадырова. Убит в Вене при попытке похищения.

, бывший охранник Кадырова. Убит в Вене при попытке похищения. 26.02.2009. Али Осаев , «полпред Удугова в Турции». Убит в Стамбуле. Стамбульская прокуратура потребовала пожизненного срока для выходца из Чечни Тимура Махаури (он же Руслан Папацкория, он же Али Дабуев), который, по версии турецких силовиков, принимал участие в убийстве пятерых сторонников чеченских сепаратистов. В подготовке убийства сторонников Ичкерии, как указывается в обвинительном заключении, участвовал некий предполагаемый сотрудник российских спецслужб, въехавший в Турцию по фальшивому паспорту на имя Александра Жаркова. Он успел скрыться из гостиничного номера за несколько минут до прибытия полицейских, оставив в номере оружие. Турецким судом Махаури был оправдан. Впоследствии убит.

, «полпред Удугова в Турции». Убит в Стамбуле. Стамбульская прокуратура потребовала пожизненного срока для выходца из Чечни Тимура Махаури (он же Руслан Папацкория, он же Али Дабуев), который, по версии турецких силовиков, принимал участие в убийстве пятерых сторонников чеченских сепаратистов. В подготовке убийства сторонников Ичкерии, как указывается в обвинительном заключении, участвовал некий предполагаемый сотрудник российских спецслужб, въехавший в Турцию по фальшивому паспорту на имя Александра Жаркова. Он успел скрыться из гостиничного номера за несколько минут до прибытия полицейских, оставив в номере оружие. Турецким судом Махаури был оправдан. Впоследствии убит. 05.03.09. Магомед Очерхаджи , бывший боевик. Убит в Норвегии.

, бывший боевик. Убит в Норвегии. 28.03 09. Сулим Ямадаев , Герой России, бывший командир батальона «Восток». Убит в Дубае.

, Герой России, бывший командир батальона «Восток». Убит в Дубае. 17.11.12. Александр Перепеличный , бизнесмен. Как и Магнитский, разоблачал схему по отмыванию денег. Убит в Вейбридже, Великобритания.

, бизнесмен. Как и Магнитский, разоблачал схему по отмыванию денег. Убит в Вейбридже, Великобритания. 28.04.15. Емельян Гебрев , владелец оружейной компании «Емко», осуществлявшей поставки в Грузию и на Украину. Отравлен в Софии веществом класса «Новичок». Подозреваются сотрудники ГРУ.

, владелец оружейной компании «Емко», осуществлявшей поставки в Грузию и на Украину. Отравлен в Софии веществом класса «Новичок». Подозреваются сотрудники ГРУ. 04.03.16. Сергей Скрипаль , осужденный в России за шпионаж высокопоставленный сотрудник ГРУ, и его дочь Юлия . Зафиксирована попытка отравления обоих «Новичком» в Солсбери, Великобритания. Британской стороной обвиняются Герой России, полковник ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), военный врач Александр Мишкин, сотрудники ГРУ «Александр Петров» и Денис Сергеев («Сергей Федотов»).

, осужденный в России за шпионаж высокопоставленный сотрудник ГРУ, . Зафиксирована попытка отравления обоих «Новичком» в Солсбери, Великобритания. Британской стороной обвиняются Герой России, полковник ГРУ Анатолий Чепига («Руслан Боширов»), военный врач Александр Мишкин, сотрудники ГРУ «Александр Петров» и Денис Сергеев («Сергей Федотов»). 01.06.17. Адам Осмаев и Амина Окуева . Покушавшийся Артур Куркмаев (Денисултанов) представился французским журналистом, назначил встречу Осмаеву, в машине выстрелил в него и сам был ранен Окуевой. 30.10.17 на машину, где находились Окуева и Осмаев, в районе поселка Глеваха в Киевской области было совершено еще одно нападение. Осмаев был ранен, а его жена — убита.

. Покушавшийся Артур Куркмаев (Денисултанов) представился французским журналистом, назначил встречу Осмаеву, в машине выстрелил в него и сам был ранен Окуевой. 30.10.17 на машину, где находились Окуева и Осмаев, в районе поселка Глеваха в Киевской области было совершено еще одно нападение. Осмаев был ранен, а его жена — убита. 23.08.19. Зелимхан Хангошвили, бывший полевой командир в Чечне. Убит в Берлине двумя выстрелами в голову. Подозревается рецидивист Вадим Красиков. Немецкая сторона утверждает, что он был подготовлен ФСБ.

При участии Анны Титовой