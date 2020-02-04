Убийство чеченца Имрана Алиева во Франции

Имран Алиев, он же блогер Мансур Старый, имел репутацию «критика режима Кадырова», и, по некоторым данным, имел политическое убежище в Бельгии. Кадр Youtube

44-летний чеченец Имран Алиев, блогер, известный как Мансур Старый, был найден убитым в номере отеля в Лилле в четверг, 30 января. Об убийстве неизвестного мужчины (без указания на его возраст, национальность и т.д.) первым написала тем же вечером местная газета La Voix du Nord, но о том, что убит именно Алиев 1 февраля первым написал Telegram-канал «Чеченские новости».

«На севере Франции на границе с Бельгией в отеле города Лилль найдем мертвым чеченец Имран Алиев, больше известный под псевдонимом «Мансур Старый». По предварительным данным, его тело со следами насильственной смерти обнаружено в одной из гостиниц города Лилль (Франция). Процедура опознания уже проведена. Родные опознали в убитом Имрана Алиева. Он был известен своими неоднозначными (скандальными) обращениями на ютуб канале и на фейсбуке».

Затем это сообщение подхватила «Лента.ру».

Во Франции первые сведения о жертве преступления появились в открытом доступе только 3 февраля, когда источник из следственной группы рассказал AFP, что тело 44-летнего Алиева было найдено в четверг 30 января в 11.30 в номере отеля Coq Hardi, расположенного рядом с двумя ж/д вокзалами Лилля.

Как сообщило местное издание La Voix du Nord, рядом с телом обнаружили холодное оружие, Имран Алиев получил «многочисленные ранения грудной клетки». При этом, по данным издания, вскрытие тела было проведено только в понедельник.

Алиев снял номер в ночь со среды на четверг вместе с другим мужчиной, «предположительно той же национальности»,

сообщил анонимный представитель следствия, указавший также, что оба приехали из Бельгии. (По данным La Voix duNord, Алиеву предоставили в этой стране политическое убежище).

Это убийство «имеет все характеристики политического», — также заявил источник AFP, призвав на всякий случай пока не торопиться с окончательными выводами. Источник телеканала BFMTV также подтвердил, что политический мотив убийства является приоритетным для следствия.

Расследование ведет уголовная полиция Лилля. Прокуратура Лилля заявила AFP, что пока дело об убийстве открыто «по обвинению в адрес X», а человек, который снимал отель вместе с Алиевым, пока — «основной подозреваемый», его объявили в розыск.

«Кавказский узел», со ссылкой на другого «чеченского блогера», Тумсо Абдурахманова, написал, что этот человек уже находится на территории Чечни.

Абдурахманов утверждает, что предполагаемый убийца — житель Гудермесского района Чечни, который 18 января прилетел из Москвы (через Испанию) в Берлин, а затем отправился поездом в Бельгию, где неделю жил у Алиева. А затем они вместе поехали в Лилль.

«В отеле убийца «усыпил Имрана, подсыпав снотворное, затем убил, нанеся несколько ударов ножом», — говорит Абдурахманов.

Все французские СМИ подчеркивают, что убитый был резким критиком режима Кадырова и что в одном из своих видео, размещенных на YouTube, Алиев заявлял, что его пытались убить минувшим летом.

В связи с этим преступлением почти все СМИ также вспоминают о другом случае: произошедшем 23 августа в Берлине убийстве другого «выходца из Чечни» Зелимхана Хангошвили. (Основным подозреваемым в убийстве является некто Вадим Красиков, связанный с российскими спецслужбами.