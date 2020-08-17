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№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
Борис Вишневскийобозреватель, депутат ЗакСа Петербурга
Глядя на то, как по всей Беларуси сотни тысяч людей на улицах требуют его ухода, Александр Лукашенко мог бы повторить известный вопрос Людовика XVI: «Это бунт?» И услышать известный ответ: «Нет, это революция!»
«Уроки белорусского» бесценны для России — где власть точно так же, как белорусская, уверена, что можно годами подделывать итоги выборов, не допуская оппонентов, давить при помощи жандармов недовольных, обманывать при помощи телевизора легковерных, и продолжать править дальше. Внушая обществу чувство выученной беспомощности: с сильным не борись, против лома нет приема, все равно ничего не поделаешь...
Первый и главный урок белорусского: «поделать» — можно.
«А что, так можно было?» — этот вопрос задают себе сейчас в России очень многие. Оказывается — можно.
И это необычайно важно в преддверии 2024 года: то, что мы сейчас наблюдаем в Беларуси — это, вполне возможно, проекция того, что мы будем наблюдать в России на следующих президентских выборах, когда правящая группировка постарается опять не допустить смены власти, будучи уверенной, что опять «прокатит».
А возможно, и раньше — на думских выборах в 2021 году, или даже еще раньше, в локальных масштабах — на региональных выборах 13 сентября 2020 года.
Если народу Беларуси сейчас удастся победить — резко повышается вероятность того, что перемены произойдут и в России.
Много лет теоретики писали в учебниках политологии о необходимых условиях падения авторитарных режимов: нужен раскол элит и силовиков, сильная парламентская оппозиция, популярные в народе оппозиционные лидеры, влиятельные независимые СМИ. И вот когда все эти факторы соединяются с народным недовольством — появляется шанс.
Судя по тому, что мы видели на минувшей неделе в Беларуси, учебники придется серьезно переписывать.
Потому что когда, как в известном стихотворении Булата Окуджавы, «люди царства своего не уважают больше» — оно обречено.
Потому что когда появляется множество людей, не собирающихся мириться с подлым обманом и терпеть диктатора и готовых выходить под дубинки, водометы и резиновые пули, — это оказывается куда более важным, чем описанные выше условия.
Это — второй важнейший урок белорусского.
Заметим: деяния белорусских карателей, их запредельная, нечеловеческая, звериная жестокость, которую увидел весь мир, полностью укладываются в Римский статут Международного уголовного суда, с его определением, что такое преступления против человечности.
Это справедливо напомнило белорусам времена фашистской оккупации. Кровавые избиения на улицах и пытки и угрозы изнасилований в тюрьмах — и это в XXI веке в центре Европы? И потому бесполезны теперь и попытки извинений министра МВД за якобы «случайно» пострадавших (а остальные, значит, пострадали заслуженно?), и лицемерные поручения Лукашенко о «проверке», и разговоры о «перегибах на местах» (очень знакомая лексика). И критически важно, что в соответствии с международным правом эти преступления не являются внутренним делом белорусского государства: они выходят за пределы его территориальности.
Третий урок белорусского: люди понимают, что бороться надо с причинами, а не со следствиями, и выдвигают политические лозунги: уход диктатора, немедленное освобождение всех задержанных и политзаключенных, суд над виновными в убийствах и пытках, и новые, честные выборы (собственно, это и есть вся программа Светланы Тихановской, и эту программу очевидно поддерживает подавляющее большинство).
Этот урок уже усвоен в Хабаровске — где требовали не повышения зарплат и пособий, а уважения к своему выбору, ухода путинского наместника Дегтярева и отставки самого Путина.
Он уже усвоен в Куштау — где граждане, которых жестоко разгоняли, добились того, что к ним приехал глава Башкирии и обещал остановить работы.
Он усвоен в Архангельске — где требовали не просто остановить проект гигантской свалки московского мусора в Шиесе, но и перестать относиться к регионам, как к колониям, которые можно беспрепятственно грабить. И недаром все чаще во время региональных протестов появляются местные флаги:
граждане хотят реальной федерации, записанной в Конституции, а не «гибридной империи», где наверху сосредоточены деньги и полномочия, а вниз переброшены обязанности и ответственность.
Что важно: Россия — не Беларусь, она куда больше и разнороднее. И реальные перемены могут произойти только тогда, когда протест начнется в самых разных регионах, а не ограничится двумя столицами и парой-тройкой крупных городов. Потому что если он, как в 1989‒91-м, останется большей частью столичным — могут смениться персоналии у власти, но во многом сохранится прежняя Система. Или постепенно вернутся к прежней — что мы видели в своей недавней истории...
«Вот когда на улицы в России выйдет миллион человек — режим рухнет!» — любят рассуждать отечественные пикейные жилеты.
Но миллионы граждан появляются на улицах не сразу.
Сперва выходит сто человек. Их могут разогнать и арестовать. Потом — тысяча. Потом — десять тысяч с тем же результатом.
Но потом — и, как правило, внезапно — появляются сотни тысяч и миллионы.
И с ними режим уже ничего не может поделать.
Это — еще один урок белорусского.
Почему это важно
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