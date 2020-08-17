После отъезда Лукашенко с территории МЗКТ, где рабочие проводили его криками «Уходи!», по всей Беларуси начались перебои с интернетом. Как пишет «Наша Нива», мессенджер Telegram работал только через прокси-сервер, а соцсети и сайты не открываются.
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№ 88 от 17 августа 2020Читать номер
Протесты в Беларуси, день девятый. Онлайн
«Новая газета»редакция
У офиса Белтелерадиокомпании сейчас так
Председатель НГТРК Иван Эйсмонт к протестующим так и не вышел, передает Tut.by. Он передал, что если работникам что-то не нравится, то они могут уволиться, и предложил сотрудникам в течение часа принять решение. Собравшиеся у здания люди кричат: «Выходи!».
Встреча Лукашенко с рабочими завода колесных тягачей завершилась
Напоследок Лукашенко сказал: «Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет». И улетел на своем вертолете. С рабочими других заводов он общаться не стал.
Колонна рабочих МЭТЗ и МТЗ подошла к Минскому заводу колесных тягачей
Работники МЗКТ, которых собрали на площадке на предприятии, рассказали Tut.by, что Александр Лукашенко не вышел к ним. «Всех согнали на площадку, а он в цехе вещает перед группой людей. Выбрали утром, я так понимаю», — сообщил один из работников.
Лукашенко начал выступление на МЗКТ
«Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 (человек — ред.) погоду не делают, во-первых. Во-вторых, надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что ж, мы их не заставим», — заявил он (цитата по БелТА).
Утро понедельника в Беларуси: остановка производства на предприятиях и забастовки в СМИ
— Работники «Беларуськалия» проголосовали за забастовку и планируют в ближайшее время уведомить руководство об остановке производства. Как передает Tut.by, на встрече с начальством, которое просило сотрудников не прекращать работу, люди объяснили, что другого выхода у них нет. «Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа!», — кричали они.
— Рабочие БелАЗа пришли на территорию своего завода и начали переговоры с руководителями, передает Sputnik Беларусь. Тем временем колонна сотрудников Минского электротехнического завода и Минского тракторного завода двинулась в сторону Минского завода колесных тягачей, куда сегодня планирует приехать Александр Лукашенко.
— К зданию Белтелерадиокомпании пришли бастующие сотрудники, сообщили в «Белорусской ассоциации журналистов». Они требуют встречи с председателем НГТРК Иваном Эйсмонтом. Как отмечает «Наша Нива», с утра на канале «Беларусь 1» пропала картинка, и на экране некоторое время показывали пустой диван под песню Димы Билана. Впрочем, вскоре в студии погас свет и начался документальный фильм из архива.
— На государственном канале ОНТ сегодня не вышло шоу «Наше утро». Вместо него в 7.20 в эфире транслировали «Модный приговор»
— К забастовке присоединились и ведущие радиостанции «Столица». В эфир никто сегодня не вышел, вместо него включили музыку, пишет «Наша Нива».
Лукашенко прилетел на вертолете на Минский завод колесных тягачей
Об этом пишет РИА Новости. Туда стянули силовиков, рассказывало «Еврорадио». На предприятие также приехал автозак. Напомним, в субботу директор завода сказал, что сам проголосовал за Александра Лукашенко, однако признал его поражение на выборах.
— Вчера в Минске прошел провластный митинг в поддержку Александра Лукашенко, в котором, утверждает МВД Беларуси, участвовали более 65 тысяч человек, СМИ сообщили, что в нем приняли участие от семи до 30 тысяч человек. Бюджетники рассказывали, что их принуждали к участию. Однако митинг против результатов выборов стала намного более массовой: издания рассказывали, что только в Минске на нее вышли более 100 тысяч человек.
— Ряд предприятий объявили о забастовках. Например, работники «Белтелерадиокомпании» собрались у здания по адресу улица Макеенка,9 в Минске.Вчера о присоединяются«Беларуськалий» и «Нафтан» объявили, что присоединяются к забастовке. Пресс-служба «БелАЗа» утверждает, что переговоры с руководством ведут лишь сотни рабочих, остальные — на производстве. Всего там работают около 10 тысяч человек. Onliner пишет, что производство остановлено.
— Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером. «Вы отдали мне свои голоса, и я очень это ценю, и я абсолютно точно знаю, почему вы это сделали: мы все хотим выйти из этого бесконечного круга, в котором оказались 26 лет назад. Я готова принять на себя ответственность ивыступить в этот период в качестве национального лидера», — обратилась она к жителям Беларуси.
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