Протесты в Беларуси, день девятый. Онлайн

— Работники «Беларуськалия» проголосовали за забастовку и планируют в ближайшее время уведомить руководство об остановке производства. Как передает Tut.by, на встрече с начальством, которое просило сотрудников не прекращать работу, люди объяснили, что другого выхода у них нет. «Нас лишили голоса, выборов, а потом стали убивать наших детей! Наша зарплата — это пули ОМОНа!», — кричали они.

— Рабочие БелАЗа пришли на территорию своего завода и начали переговоры с руководителями, передает Sputnik Беларусь. Тем временем колонна сотрудников Минского электротехнического завода и Минского тракторного завода двинулась в сторону Минского завода колесных тягачей, куда сегодня планирует приехать Александр Лукашенко.

— К зданию Белтелерадиокомпании пришли бастующие сотрудники, сообщили в «Белорусской ассоциации журналистов». Они требуют встречи с председателем НГТРК Иваном Эйсмонтом. Как отмечает «Наша Нива», с утра на канале «Беларусь 1» пропала картинка, и на экране некоторое время показывали пустой диван под песню Димы Билана. Впрочем, вскоре в студии погас свет и начался документальный фильм из архива.

— На государственном канале ОНТ сегодня не вышло шоу «Наше утро». Вместо него в 7.20 в эфире транслировали «Модный приговор»

— К забастовке присоединились и ведущие радиостанции «Столица». В эфир никто сегодня не вышел, вместо него включили музыку, пишет «Наша Нива».