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№ 84 от 7 августа 2020Читать номер
Надо успеть
Для кого-то шанс отдохнуть, для кого-то — заработать. Как живет Сочи во время пандемии
В Сочи все знают, что будет вторая волна и 21 сентября Кондратьев снова введет карантин. Поэтому надо успеть. Успеть заработать. А так как до последнего момента границы были закрыты, то план казался вполне осуществимым. В город приехали даже те, кто раньше его сторонился. Цены поползли вверх. Окрошка на кефире и пюре с рыбой в обычной столовой, но в курортном городке, — 540 рублей. Помню, как ел огромный вкуснейший бургер с картошкой фри в Красной Поляне за те же деньги еще в конце прошлого года.
Туристов не так уж и много. Но добрались самые богатые. Точнее, те, кто в этом году еще может себе позволить отдых в Сочи. И похоже, приехали в среднем более обеспеченные люди, чем те, что приезжали сюда раньше.
На пляже яблоку явно есть где упасть, кафе не забиты битком, а официанты успевают перекурить. Толп — в обычном понимании этого слова — нигде не найти. Но для ковидного мира видеть поток людей на набережной, скопление публики вечером в Олимпийском парке, занятые столы на 10 персон — более чем непривычно. Масок почти нет. Зато улыбок — море. Одни стараются урвать свою частичку счастья и солнца, другие этим готовы поделиться. За плату.
Михаил Мордасов, специально для «Новой»
Сочи
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