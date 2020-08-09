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№ 84 от 7 августа 2020

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Надо успеть

Для кого-то шанс отдохнуть, для кого-то — заработать. Как живет Сочи во время пандемии

Общество1

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Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»

В Сочи все знают, что будет вторая волна и 21 сентября Кондратьев снова введет карантин. Поэтому надо успеть. Успеть заработать. А так как до последнего момента границы были закрыты, то план казался вполне осуществимым. В город приехали даже те, кто раньше его сторонился. Цены поползли вверх. Окрошка на кефире и пюре с рыбой в обычной столовой, но в курортном городке, — 540 рублей. Помню, как ел огромный вкуснейший бургер с картошкой фри в Красной Поляне за те же деньги еще в конце прошлого года. 

Туристов не так уж и много. Но добрались самые богатые. Точнее, те, кто в этом году еще может себе позволить отдых в Сочи. И похоже, приехали в среднем более обеспеченные люди, чем те, что приезжали сюда раньше.

На пляже яблоку явно есть где упасть, кафе не забиты битком, а официанты успевают перекурить. Толп — в обычном понимании этого слова — нигде не найти. Но для ковидного мира видеть поток людей на набережной, скопление публики вечером в Олимпийском парке, занятые столы на 10 персон — более чем непривычно. Масок почти нет. Зато улыбок — море. Одни стараются урвать свою частичку счастья и солнца, другие этим готовы поделиться. За плату. 

Люди переходят дорогу в районе железнодорожного вокзала городаСочи. Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Пустующее днем кафе на центральной набережной. Фото: МихаилМордасов / специально для «Новой»
Туристы и местные жители гуляют по набережной в Имеретинскойнизменности. Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Туристы и местные жители на пляже в Кургородке.Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Туристы и местные жители на пляже в Кургородке.Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Туристы и местные жители на пляже Ривьера.Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Туристы и местные жители на пляже в Кургородке.Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»

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На берегу реки Сочи около водопада Ореховский. Фото: МихаилМордасов / специально для «Новой»
Туристы и местные жители отдыхают на берегу реки Сочи.Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Воркаут на пляже Ривьера. Фото: Михаил Мордасов / специально для«Новой»
Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Туристы и местные жители ожидают посадки на прогулочный теплоход«Дагомыс». Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Кафе Surf Coffee в Имеретинской низменности. Фото: МихаилМордасов / специально для «Новой»
Девушки на пляже Ривьера. Фото: Михаил Мордасов / специально для«Новой»
Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Туристы ужинают под пальмой на центральной набережной.Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Туристы и местные жители гуляют недалеко от олимпийских стадионов. Назаднем плане виден отель Богатырь. Фото: Михаил Мордасов / специальнодля «Новой»
Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Туристы собрались посмотреть шоу фонтанов в Олимпийском парке.Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Шоу фонтанов в Олимпийском парке. Фото: Михаил Мордасов /специально для «Новой»
Ресторан ChiChi Gaga. Здесь снимали одну из сцен фильма«Бриллиантовая рука». Фото: Михаил Мордасов / специально для «Новой»
Черное море. Полнолуние. Фото: Михаил Мордасов / специально для«Новой»

 Михаил Мордасов, специально для «Новой»

Сочи

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Теги:
фоторепортаж, курорты, пандемия, сочи

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