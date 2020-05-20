«Море на дом не привезешь»

Туризм в условиях пандемии оказался в числе отраслей, которые остановились полностью. Как рассказывают работники турфирм, их сравнивают сейчас с теми, кто работал в кафе, ресторанах, но они отвечают: если сегодня доставку еды на дом еще можно организовать — то «море не привезешь». Однако уже с 1 июня отрасль начнет постепенный выход из карантина. По данным Российского союза туриндустрии, за время тяжелой эпидемиологической ситуации в России обанкротилась только одна туристическая компания. Но это не значит, что остальные фирмы находятся в хорошем финансовом положении: представители некоторых из них рассказали корреспонденту «Новой», что выживают на пределе возможностей. На помощь приходят в том числе арендодатели, которые отменяют плату за аренду, и постоянные клиенты, предлагающие поддержать деньгами.

«Я первая прибегу, ты еще офис не успеешь открыть»

— Начиная с февраля мы фактически три месяца без прибыли. А при этом выплачиваем заработную плату, аренду и налоги, — рассказывает «Новой» Лилия Капцова, хозяйка своего туристического агентства под франчайзингом Coral Travel. — Если клиент будет требовать вернуть денежные средства за путевку, скажет «ну не поеду я никуда, так решил: хочу деньги» — он свои деньги получит. Но турпродукт складывается из основной стоимости тура и той части комиссионного вознаграждения, которую получает турагент (мы как посредники реализуем турпродукт, имея за это свое вознаграждение). Теперь получается так: возвращая стоимость тура, мы должны вернуть свое комиссионное вознаграждение, которое зачастую уже было потрачено на оплату аренды, заработную плату. То есть мы не просто без работы, мы еще и в минусе.

Капцова рассказывает, что сейчас занимается подачей документов на выплаты сотрудникам, и 18 мая компании уже поступили первые деньги. 15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним компаниям пострадавших отраслей выплаты в размере 12 130 рублей на работника, при условии, что организация сохранила на 1 апреля этого года 90% штатных сотрудников. По словам Капцовой, в их фирме уволилась только одна сотрудница, которая уже встала на биржу труда.

Очистка пляжа «Чайка-1» в Сочи. Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

— Мы уже два месяца без копейки денег, — рассказывает «Новой» директор туристического агентства «Хит сезона» Ирина Хакимова. — Чтобы получить минимальную оплату на апрель и май, нужно заплатить налоги за первый квартал и не иметь долгов за предыдущий год. А я плачу налоги, которые гораздо больше положенных выплат.

По словам Хакимовой, с ней на контакт с предложением финансовой помощи даже выходили люди из ее постоянной клиентской базы: «Просто предлагают деньги на жизнь, потому что понимают, что мы остались без денег». Арендодатели также идут навстречу и значительно снижают плату за аренду помещения офиса. Лилия Капцова рассказывает, что за апрель аренду им даже «обнулили», поскольку арендодатель вошел в положение, понимая, что сотрудники сейчас не сидят в офисе.

— В начале майских праздников я делала рассылку своим постоянным клиентам, потому что в основном работаю только на постоянных клиентах, — продолжает Капцова. — И люди откликнулись. Говорят: мы с нетерпением ждем, когда все откроется и закончится, очень за вас переживаем. Вчера я получила первый запрос рассчитать тур на ноябрь. А одна моя клиентка написала: «Я первая прибегу, ты еще офис не успеешь открыть».

Помощь только для своих

1,5 триллиона рублей за первое полугодие потерял турбизнес в России — это были данные середины апреля. Под угрозой увольнения или отправки в неоплачиваемый отпуск оказались 1,6 миллиона человек, сообщили в Ростуризме. Спустя месяц руководитель ведомства Зарина Догузова заявила: российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина с 1 июня. На первом этапе заработают санатории с медицинской лицензией, отели с коттеджным размещением и апарт-отели. По словам Догузовой, ведомство сейчас прорабатывает этот вопрос с губернаторами и Роспотребнадзором. Тем временем туроператоры «Библио-Глобус» и Pegas Touristik уже даже опубликовали на первых страницах своих сайтов доступные туры на начало июня в Алушту, Коктебель, Сочи и Туапсе.

Очевидно, что внутренний туризм начнет первым восстанавливаться после временной «заморозки».

Однако, как оказалось, депутаты Государственной думы даже хотят ему законодательно в этом помочь. 12 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому в случае ограничения въезда в какую-либо страну правительство вправе приостановить обязательство туроператоров по возврату туристам уплаченных ими средств за перенесенный тур, если клиент согласился на предоставление равнозначного тура на более позднее время (например, спустя несколько месяцев). То есть при условии выдачи «ваучера».

Российские туристы во время посадки на рейс Анталья – Москва. Фото: РИА Новости

— Ваучер — это, скажем так, не на конкретную услугу бумажка, а на то, сколько вы заплатили деньгами, — поясняет Ирина Хакимова, директор агентства «Хит сезона». — Например, на июнь ваш тур стоил тысячу евро и на эту тысячу евро вам выдадут ваучер на такой же тур, но позже. Сейчас, правда, мы столкнулись с тем, что при переносе тура в Турцию с мая на октябрь цена выходит гораздо дороже. Добросовестные туроператоры выдают ваучер без доплаты, недобросовестные переносят с доплатами — конечно, в ответ идет возмущение клиентов.

В соответствии с законопроектом туроператоры могли бы получить отсрочку по выплате денежных средств клиентам (если те захотели сделать возврат) и получить возможность не выплачивать деньги сиюминутно, а выдавать «ваучеры» на поездку в ближайшие месяцы, когда снимут ограничения. Законопроект получил поддержку со стороны представителей туротрасли, но ближе ко второму чтению участников рынка ждало разочарование: депутатами были предложены поправки, согласно которым отсрочить выполнение обязательств по проданным турам смогут только те туроператоры, кто занимается внутренним туризмом.

«Если все потребуют деньги у банка — банк рухнет. Здесь так же»

Второе чтение еще впереди, но представители туриндустрии уже написали обращение к правительству и президенту с просьбой не допустить краха туриндустрии: «Компании, отправляющие туристов за рубеж, должны будут одномоментно вернуть деньги 1,7–2 миллионам туристов, что практически нереально: основная часть этих средств была получена в рамках акций раннего бронирования и уже переведена поставщикам услуг — авиакомпаниям, отелям, принимающим компаниям в разных странах. То есть эти средства не находятся на счетах туроператоров. Получить их обратно не представляется возможным — в туристической отрасли по всему миру полностью остановлены продажи, сейчас никто никому ничего не возвращает», — сказано в обращении. Под письмом поставили подписи более восьми тысяч представителей туриндустрии. В том числе вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

— Это нужно потребителю прежде всего. И рынку, и правительству, чтобы оно, как говорится, само себе в ногу не выстрелило, — рассказывает Юрий Барзыкин «Новой». — Выездной и внутренний туризм абсолютно интегрированы. Вывоз на наши курорты организуют те же крупнейшие туроператоры, которые работают на выездном рынке: это и «Библио-Глобус», и Coral Travel, и Pegas. Если одновременно им всем предъявить на возврат средств — это будут банкротства, у них этих средств нет. Они переведены контрагентам. Довольно абсурдной выглядит попытка вдруг исключить или, не знаю зачем, наказать выездных.

Пляж в Турции. Фото: EPA-EFE

— Уже не знают, чем протолкнуть наш внутренний туризм, вместо того чтобы вложить туда денег и развивать сервис (который не всегда соответствует запросам наших туристов), вместо этого пытаются заглушить выездной туризм, — говорит сотрудничающая с Coral Travel Лилия Капцова. — Многие наши коллеги сравнивают ситуацию туроператоров с банками: если все вкладчики потребуют деньги у банка — банк рухнет. Здесь так же.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович пояснил «Новой», что у туроператоров есть вариант выдать клиентам ваучеры, а больше фактически нет никакого варианта: «Люди, которые заплатили за услуги и их не получили, имеют право на получение обратных денег, но они их не получат, потому что их нет».

— Да, будут случаи, когда туроператор, у которого мощные учредители, может за счет учредителей вернуть эти деньги, но это уникальный случай, — продолжает Канторович. — Туристы могут обратиться в суд и обанкротить туристическую компанию, хотя сейчас банкротства запрещены. Но он даже в этом случае не получит деньги, потому что возвращать туроператору нечего.

Туроператор не будет существовать через год, когда бы турист мог воспользоваться оплаченными услугами.

То есть хуже станет всем: и туристам, и туроператору — а прежде всего людям, которые там работают и останутся без работы. Никому от этого легче не станет.

По словам Юрия Барзыкина, еще есть шанс, что деление на помощь внутреннему и выездному туризму проводиться не будет, рассмотрение поправок впереди.

«Хотите за границу — платите деньги»

На фоне новости о поэтапном выходе туротрасли из карантина пришло и другое сообщение, от Роспотребнадзора: ведомство рекомендовало загружать самолеты не более чем на 50%. А при регистрации людей на борту нужно рассаживать так, чтобы они соблюдали социальную дистанцию. Исключена рассадка пассажиров на посадочные места, «расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места». В Минтрансе в ответ предупредили, что введение подобных мер приведет к росту цен на авиабилеты.

— Это простая арифметика. Есть экономика полета, стоимость самолета, и все это делится на количество пассажиров. Если их будет в два раза меньше, значит, цены будут в два раза выше, — подтверждает вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович, — Но у нас путешествует за границу ничтожная доля населения. Теперь путешествовать будет еще меньше людей. Хотите за границу — платите деньги.

— Конечно, стоимость на билеты будет повышаться, и для многих это будет неприемлемо, — отмечает Юрий Барзыкин. — Но немало и тех, для кого будет невозможно лететь как раньше друг с другом. Провести два с половиной месяца на самоизоляции и потом подхватить что-то от соседа не хотелось бы. Может, это полностью и не убережет, но значительно снизит риски. Авиаперевозчикам, конечно, нужно, чтобы это было рентабельно. Но просто некому будет летать, если снова введут карантин.