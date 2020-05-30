Окей, угол!

Санатории и пансионаты, гостиницы, детские оздоровительные лагеря — на время эпидемии все эти учреждения превратились в обсерваторы. Сюда заселяют прилетевших из-за границы, вернувшихся с работы вахтовиков, контактных, у которых нет возможности жить отдельно от родственников, не контактировавших с коронавирусными больными. По данным Роспотребнадзора, в России к 29 мая было создано 532 обсерватора на 50 123 места. Сейчас задействовано 321 учреждение. Под наблюдением в обсерваторах — 14 090 человек. Как живут эти люди, и как вообще выглядит обсервация в российских регионах?

Петр Саруханов / «Новая газета»

Кубань «Очень уж хорошо устроились»

26 мая «Новая газета» рассказала две истории людей, побывавших в обсерваторах Крыма и Севастополя. Прибывающих отдохнуть на полуостров встречают в аэропорту и на вокзалах и обязывают лечь на две недели под наблюдение. С 24 мая обсервация в Крыму стала платной — порядка 25 000 рублей с человека. Для тех, кто предпочтет Крыму курорты Краснодарского края, условия несколько мягче: две недели под наблюдением провести все-таки придется, но — бесплатно. Уральский блогер Жанна Богатая с семьей оказалась в обсерваторе в станице Кущевской неделю назад. В своем Instagram она рассказала, что прибывающих в Краснодарский край на авто встречают прямо на границе с Ростовской областью. «На посту вежливо представились и спросили: есть ли хотя бы у одного из нас временная регистрация либо недвижимость у близких родственников? Когда сказали, что нет и у нас лишь договор аренды, пригласили сотрудников Роспотребнадзора. На посту их не было <...>. Мы рассказали цель своего визита, нам предложили два варианта: принудительную обсервацию либо покинуть границы Краснодарского края. Муж согласился на обсервацию <...>. Через два часа приехала женщина в «защитном костюме» из РПН, не представилась, сунула мне в спешке уже заполненные постановления на подпись. Сфотографировали все наши документы, и мы поехали по месту назначения — в ближайший от этого поста обсерватор». Обсерватором оказалась гостиница. На условия блогер не жалуется, свой номер оценивает в «четыре звезды». «День начинается, как проснешься сам, в 9–10 утра, когда стучат в дверь и приносят завтрак. Медсотрудники измеряют всем температуру. На завтрак всегда молочная каша, омлет или творожная запеканка, блинчики с яблоком и корицей, вишневым джемом, хлеб, яйцо, пакетик чая. На обед всегда суп, за 7 дней всегда были разные: гороховый с копченостями, щи, рассольник и так далее. Второе блюдо — что-то мясное: тефтели, котлеты, печень, жареная курица, рис с овощами, гречка, макароны. Компот. Ужин: салат и второе блюдо: плов с мясом, куриное отбивное филе в кляре, рожки с тушенкой». Судя по отзывам людей, находящихся в других обсерваторах Краснодарского края, условия там тоже вполне приемлемые. Правда, и кубанские обсерваторы, вслед за крымскими, рискуют стать платными: с соответствующим предложением уже выступил вице-губернатор края Андрей Алексеенко. Чиновник это так и объяснил: «Очень уж хорошо устроились». Пока законодательно его инициатива не закреплена. Иван Жилин

Челябинск «Сидели бы в своей Америке…»

Вывозной рейс из Нью-Йорка прилетел в Уфу 23 мая. Часть пассажиров увезли в Свердловскую область, другую часть — в Челябинскую. Мария Г., жительница Уфы, необъяснимым образом оказалась в санатории на озере Смолино в Челябинской области (хотя у девушки есть квартира в Уфе, где она проживает одна). — После прохождения пограничного контроля я оказалась в роли заключенной, — говорит она. — Везде под конвоем. Мне сломали чемодан, я не смогла даже зафиксировать это в аэропорту, мне просто не дали. А «Аэрофлот» теперь говорит — раз в аэропорту не оформили, значит, мы ни при чем. На чемодан Мария махнула рукой. В санатории ее заселили в домик еще с семью незнакомыми женщинами. Душа в номере два, но один не работает — В номере два душа, но один не работает, — говорит она. — Страшный унитаз. Все грязное и ржавое. Комары и мухи. Нам поставили трехлитровую банку кипяченой воды из-под крана, наполовину полную. Вода с осадком и воняет. Сказали пейте. — Это на восемь человек. Два дня мы ругались. На третьи сутки нас переселили в другой домик. Здесь мы живем втроем, и условия получше. На четвертый день мы с горем пополам добились, чтобы у нас убрались. Пришла уборщица, пол помыла, а насекомые на подоконнике как валялись, так и валяются. Ну ладно, это мы салфетками сами протираем. Тряпок нам никаких не давали. Мы бы и сами мыли, но чем? Постоянно слышим: «Зачем вы вернулись из Америки? Сидели бы там. Вы же в Россию приехали. Чего вы хотите?» Мы же не просим ничего сверхъестественного. Все, что мы хотим — ежедневную уборку и чистую питьевую воду. Воду иногда привозят родственники. Но в Челябинске они есть не у всех, да и каждый день не наездишься. По словам Марии, добиться хоть какого-то внятного ответа на свои вопросы невозможно. Куда ни позвонишь, все ответственность перекладывают на других. Роспотребнадзор, Минздрав, «горячие линии» по ковиду — все глухо. — Об оплате проживания в обсерваторе нам ничего не говорили. Вроде как это бесплатно. Одно непонятно: если на это выделены государственные деньги, почему настолько отличаются условия в разных регионах? Еду принесли почему-то в мусорных пакетах и на двоих в одном контейнере — Утром после заселения я дозвонилась на «горячую линию» Роспотребнадзора, там очень удивились, почему меня увезли в соседний регион, — возмущается девушка. — Вообще-то я хотела у них это выяснить. По словам Марии, к еде вопросов нет. Вся в одноразовых контейнерах. Правда, приносят ее мусорных мешках и иногда в одном контейнере лежит одна порция на двоих… — Охранники и персонал относятся к нам, как к заключенным, словно мы в чем-то виноваты. Главврач говорит, мол, что вы сюда приперлись. Охранник приносит передачи от родственников и бросает на крыльцо. Мы тут с девчонками наревелись. Изольда Дробина

Екатеринбург «Позаботились о нас сразу»

Совершенно другое настроение у екатеринбурженки Анастасии, прилетевшей в Уфу тем же рейсом, что и Мария Г., но отправленной на обсервацию в санаторий «Гранатовая бухта» в Свердловской области. — В аэропорту нас сразу разделили по областям, — рассказывает Анастасия. — Свердловчан, 16 человек, собрали в группу и сразу провели в автобус. Там для каждого из нас на сиденье стоял пакет с едой. Позаботились о нас сразу. Контактов минимум. Все делали четко. Условия в санатории Анастасии нравятся. Интерьеры санатория «Гранатовая бухта» в Свердловской области — Удобные кровати, новое постельное белье, в комнате чисто. Персонал вежливый. Всегда принесут воду, если закончилась. Я после перенесенного стресса не могла уснуть, мне принесли валерьянку. Трехразовое питание, кормят вкусно и много. При заселении все приехавшие оставили чемоданы на входе в корпус. Им выдали одежду, пижаму, носки, трусы, зубную пасту и щетку, шампунь, гель для душа, мочалки… Вплоть до гигиенических прокладок. Зайдя в номер, каждый снял всю свою одежду, сложил в подготовленный для этого пакет и выставил за дверь. На четвертый день всем постояльцам вернули багаж и вещи. Выдали даже пижаму с градусником — В номере мы убираем сами, нам выдают дезинфицирующие средства, — говорит Настя. — У нас швабра отдельно для номера и отдельно для ванной комнаты. Выходить нельзя даже на балкон, но окна открывать можно. Перед входом стоит специальный столик, на котором оставляют еду и все, что нам необходимо. Напрямую мы с персоналом не контактируем. По словам Анастасии, при заселении учитывались пожелания постояльцев. Кто хотел жить один или со знакомыми или родными, тот так и живет. — Я не против побыть в обсерваторе, чтобы быть уверенной, что здорова, — заключает девушка. — Если в Америке я не контактировала ни с кем, кроме сестры, то потом был перелет и контакты с чужими людьми в аэропорту. Лучше не рисковать. Вегетарианцев чуть не уморили голодом

Россиян, прилетевших 22 мая из Индии в Екатеринбург и заселившихся в обсерватор на базе AVS-отеля, едва не заморили голодом. Но не специально, а от недопонимания. В группе прибывших оказалось 15 вегетарианцев, которые не едят молочные продукты, рыбу, мясо и яйца. Несмотря на предварительно оставленное предупреждение об этом, для них было организовано обычное питание. — В первый день нам принесли еду с рыбой, мы позвонили на рецепшен, объяснили, чем питаются вегетарианцы, — вспоминает Константин. — Но ситуация периодически повторялась. Но это, скорее, от незнания, чем намеренно. При этом принимать передачи с едой от наших знакомых было запрещено. Нам повезло, что мы привезли с собой из Индии кое-какие продукты, которые сами варили в номере. После нескольких дней непонимания нам разрешили передавать еду. С каждого взяли расписку, что в случае пищевого расстройства или отравления мы сами несем за себя ответственность. У туристов из Индии в обсервации начались проблемы с питанием По словам Константина, в период вынужденного голода постояльцам предлагали купить фрукты в самом отеле. Бананы стоили 20 рублей за 100 грамм, а яблоки — 15. — Оперативный штаб писал, что всех будут кормить по потребностям, поэтому мы не переживали за своих друзей, летящих из Индии, — рассказала Полина Мудрова, сотрудница фонда «Люблю и благодарю». — После заселения в обсерватор вегетарианцы стали писать, что среди выдаваемой им еды нет ничего, что они могут есть. Приезжали родственники, привозили им питание, но охрана не принимала передачи, мотивируя распоряжением Роспотребнадзора. Хотя юристы говорили, что это абсолютно незаконно. Позже эту проблему утрясли, и сегодня наши друзья не голодают. Мы заручились разрешением Роспотребнадзора, а также представили администрации отеля разные документы, в том числе сертификаты качества на привозимые из кафе блюда. Не считая проблем с едой, Константину в гостинице нравится. В номере есть все удобства. Есть балкончик, можно выйти, посмотреть на деревья, подышать воздухом. Им с супругой выдали ведро и тряпку, поэтому они ежедневно делают влажную уборку. В номере есть балкончик — можно выйти, посмотреть на деревья, подышать воздухом Как сообщили «Новой газете» в Свердловском оперативном штабе, сегодня в области открыто «10 обсервационных площадок для 14-дневной изоляции людей, прибывающих вывозными рейсами из-за рубежа. В обсерваторы прямо от трапа самолета с соблюдением всех норм безопасности отправляются люди без симптомов ОРВИ. В том случае если по прибытии у пассажира выявлены признаки инфекционного заболевания, его немедленно госпитализируют. Среди госпитализированных из обсерватора оказалась и одна беременная женщина. Она не заболела коронавирусом, а просто начала рожать. Ее доставили в роддом, где малыш и появился на свет. «За все время в Свердловской области выявлено около десятка случаев заболевания COVID-19 среди лиц, направленных на обсервацию», — отметили в оперштабе. Изольда Дробина

Омск Побег вахтовиков

Большинство находящихся в омских обсерваторах — вахтовики, вернувшиеся с Чаяндинского нефтегазового месторождения, где в конце апреля был обнаружен очаг эпидемии. Правительство области эвакуировало их из Якутии после настойчивых просьб родственников и пикета: прямо в день проведения протестной акции губернатор Бурков заявил, что с якутской вахты будут эвакуированы полторы тысячи омичей: «К их принятию готовы больницы, есть запас и мест в обсерваторах». Вахтовики попали в санаторий «Металлург» — условия карантина оказались более чем спартанские. Фото: «Вконтакте» Вахтовиков расселили в совершенно разные условия проживания. Те, кто оказался в санатории «Коммунальник» и гостинице «Турист» (весьма комфортабельной, здесь останавливались команды КХЛ), — на жизнь не жалуются. А кто попал в центр «Металлург» — уже через пару дней начали ругаться. «Размещают в каких то помещениях со шведской стенкой, это уж точно не для жилья, — написал в «ВКонтакте» один из постояльцев. — На 40 человек один душ и два туалета. В комнатах живут по 4 человека. Окна запенены, не открываются: комнату невозможно проветрить. Условия антисанитарные…» Вахтовики жалуются на запах пыли, на то, что спальные места не позволяют соблюсти социальную дистанцию в 1,5 метра. «Комнату пришлось отмывать самим, питьевую воду принесли на третий день, а стаканов нет». Областное минспорта, сославшись на директора центра Валерия Салтука, свело на нет все претензии: «Номера обеспечены всеми необходимыми средствами. Регулярно производятся уборка и дезинфекция помещений… В сложившейся ситуации не все, кто вынужден соблюдать карантин, довольны самим фактом режима. Но в целях безопасности и предотвращения распространения вируса все необходимые условия пребывания нами создаются, а сотрудниками областного минздрава и Роспотребнадзора — контролируются». Ответ этот убедил не всех жильцов обсерватора: двое сбежали. Полиция их нашла, дело передано в районный суд: за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» (ст. 6.3 КоАП) им грозит штраф в размере от 15 до 40 тысяч рублей. По данным сайта NGS55.RU, у 19 вахтовиков, проживающих в «Металлурге», повторный тест на коронавирус оказался положительным. 21 мая их перевели в госпиталь для ветеранов войн. Но там условия проживания показались вахтовикам еще унылее, чем в обсерваторе. Видеосюжет на YouTube, снятый молодым человеком, помещенным сюда с подозрением на COVID-19, впечатляет.

«Чай принесли нам в общем ведре, бросили пластиковые стаканчики: типа вот, черпайте, все отказались, вода в кране — черная, сколько ее ни сливай. Как буду чистить зубы, не знаю, в туалет сходить сложно: вокруг унитаза груды кирпича, нет туалетной бумаги, бетон осыпается, пепел — тут же и курят, тут же и душ — он тоже не работает. Наволочек не хватает, тараканы, антисанитария». Пятеро вахтовиков в итоге попытались сбежать. Областной власти было бы, вероятно, проще и менее затратно контролировать ситуацию, если б всех вахтовиков можно было поселить в одном месте. И такое место в Омске есть — санаторий «Рассвет». На берегу Иртыша, в живописном парке: там карантин для них стал бы праздником. Главврач «Рассвета» Натела Полежаева уже заявила о готовности принять вахтовиков, но власти отказались. Все бы хорошо, да только место это — политически неблагонадежное: собираются здесь правозащитники и навальновцы иногда, съезды разные гражданского общества… Да и рейдеры, довольно влиятельные, на него положили глаз, о чем «Новая» рассказывала не раз. Рисковать их интересами страшновато: куда проще рискнуть здоровьем вахтовиков. Георгий Бородянский