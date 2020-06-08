«Кто-то подзавел Геннадия Андреевича»

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова исключена из КПРФ, в которой состояла с 1993 года, — такое решение принял пленум Московского горкома партии. По словам Шуваловой, ей предъявили обвинение в том, что она не подчинялась «партийной дисциплине». В частности, депутат выступала против внесения поправок в Конституцию, голосовала против принятия предложенного проекта бюджета города и пригласила на круглый стол в Мосгордуму Алексея Навального. Корреспондент «Новой» узнала у Шуваловой, чем недовольны в КПРФ и как она намерена строить свою дальнейшую деятельность.

Елена Шувалова на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы. Фото: РИА Новости

Еще 29 ноября в Мосгордуме должен был пройти круглый стол «Конфискация без приговора. Изощренность методов борьбы с неугодными», куда были приглашены Алексей Навальный, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие сотрудники Фонда борьбы с коррупцией. Однако на входе в здание московского парламента выяснилось, что глава фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин без предупреждения отозвал заявку на проведение мероприятия.

В Московском горкоме партии заявили о недопустимости «провокационных действий» Шуваловой, которая «в очередной раз злостно нарушила принципы партийной дисциплины, партийной этики и партийного товарищества». В декабре 2019 года Шувалова снялась с партийного учета в московском отделении. Но на этом вопрос не был закрыт — 7 июня пленум Московского горкома исключил Шувалову из рядов КПРФ.

Член фракции Леонид Зюганов сообщил, что 10 человек проголосовали против исключения Шуваловой, двое воздержались, а за исключение якобы проголосовало большинство присутствующих.

Сколько людей входит в «большинство», Зюганов-младший не уточнил — Шувалова уверена, что кворума не было.

Сама она отказалась присутствовать в зале из солидарности со своими коллегами по Мосгордуме, которых не пустили внутрь, а именно — с Екатериной Енгалычевой, Дмитрием Локтевым, Евгением Ступиным и Олегом Шереметьевым. Представителей СМИ внутрь также не пустили.

Оспаривать это решение партии Шувалова не планирует. Хотя Леонид Зюганов предложил ей это сделать: «Принять решение по тем замечаниям, которые к ней были, и признать их. Мы не исключаем, что со временем она может быть восстановлена».

Елена Шувалова на торжественной церемонии принесения присяги депутатами Московской городской думы. Фото: РИА Новости

— Елена Анатольевна, вы назвали в числе причин, по которым вас исключили из КПРФ, приглашение Алексея Навального к участию в круглом столе. Официально в документах это так и прописано?

— У меня на руках пока нет официального документа на исключение, я сейчас пытаюсь его получить. Это они на словах говорят про приход Навального. [...] Это очень давняя история, ноябрьская. Круглый стол, на который пришли сотрудники Фонда борьбы с коррупцией, так и не состоялся, его сорвали — там [при входе в здание] была куча провокаторов, которые чуть не побили Лешу. Так что все это тянется с той поры.

— Вы еще тогда узнали, что в партии были недовольны приглашением Навального на круглый стол?

— Круглых столов я провожу очень много. Откуда партийному руководству стало известно, что я провожу круглый стол? По-моему, его эта тема не интересовала. Просто кто-то, питая, видимо, ко мне какие-то отрицательные эмоции, пошел и завел, наверное, Геннадия Андреевича (Зюганова — председателя ЦК КПРФ. — Ред.). Но я не могу это точно сказать, только предполагаю. Потому что Геннадий Андреевич сроду не интересовался моими круглыми столами. Их проходит очень много, и туда приходит самая разная публика, в том числе представители «Единой России». На то это и круглый стол. Просто кто-то использовал эту ситуацию, пошел его подзавел, вот и все.

— Есть ли еще какие-то вещи, которые не нравились руководству КПРФ с вашей стороны? Возможно, какие-то моменты, в которых вы не сходились.

— Конечно, есть. С некоторыми моментами, которые нас заставляют делать, я действительно не согласна. Но не согласна не одна я.

Вот, например, по вопросу внесения изменений в Конституцию: против изменений проголосовали 13 человек в Мосгордуме, большая часть — из нашей фракции.

А в партии нас призывали воздержаться. Но мы проголосовали против.

— Лично вы по какой причине выступили против внесения поправок в Конституцию?

— Ну а как же их можно поддерживать-то? Я вообще считаю, что это антиконституционный переворот. Сейчас очень часто говорят: обнуление — это самое плохое. Я считаю, что не только обнуление. Да, это плохо, но граждане чисто теоретически могут и не избрать президента. Там есть гораздо хуже: например, то, что президент наделяется еще большими полномочиями под видом согласования [решений] с Советом Федерации и Государственной Думой. Но решать-то все равно он будет. Он таким образом делит ответственность, а все полномочия все равно остаются в его руках. Мне не нравится предложение о пожизненном сенаторстве. Почему-то говорят, что только Путин будет на долгий срок, а про пожизненное сенаторство ничего не говорят.

Это кто у нас будет — Жириновский с Зюгановым станут пожизненными сенаторами? Что это вообще за должность такая — «пожизненный сенатор»?

Да, я понимаю, что людей старшего поколения надо очень уважать, это правильно. И если человек в 80 лет обладает светлым умом и большой энергией — ради бога. Но не надо для этого вводить пожизненное сенаторство. А вдруг он не сможет, если у него разовьется, не дай бог, болезнь, — что он там напринимает в этом состоянии? Там очень много вещей, от которых просто волосы дыбом. Поэтому, конечно, я никак не могла это поддержать.

— Вы сказали, что в партии вас просили воздержаться при голосовании по поправкам. Но на прошлой неделе представители КПРФ призвали голосовать против поправок и заявили, что намерены агитировать. Как объяснить смену их позиции?

— Я не хочу призывать, идти или не идти на избирательные участки, потому что каждый человек решает за себя. Я лично в этом представлении участвовать не хочу, уже все решено, уже подпись президента стоит. Но что сказал президент, когда выступал? Он сказал: уважаемые граждане, придите и выразите свою точку зрения. То есть он призвал всех прийти и выразить свою точку зрения. К чему призывают сейчас господа из руководства КПРФ? К тому же самому. Прийти и выразить свою точку зрения. Опять же: я не навязываю свою позицию.

Но уже подпись президента стоит, и у меня складывается впечатление, что сейчас главная задача властей предержащих — это заставить людей проголосовать. Чтобы участки не были пустыми, чтобы хоть какая-то легитимность была. Так вот поэтому сейчас руководство КПРФ к этому и призывает.

— То есть вы думаете, из-за выступления президента сначала в КПРФ воздерживались от оценки поправок, а теперь выступают против?

— Ну, я логики не вижу в том, что сейчас они всех агитируют голосовать против, когда сами этого не делали. У них была возможность в Госдуме это сделать. Да, нужно смотреть, кто как голосовал в каком чтении, но в решительный момент, когда решалась судьба этого документа в первом чтении, у них позиции «против» не было.

— На сегодняшний день вы рассматриваете возможность присоединиться к какой-то другой партии?

— Я вообще человек не партийного строительства. Я, может быть, если бы не события 93-го года, и сюда бы не вступила. Я человек просто конкретного дела. Но, в принципе, никогда не говори никогда, предложений очень много.