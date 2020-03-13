Боже, храни Конституцию!

В четверг по всей России в экстренном темпе прошли голосования в региональных парламентах за президентские поправки в Конституцию. По идее эта процедура могла дать возможность не дойти законопроекту до Конституционного суда и президента, но уже днем стало известно, что необходимые две трети заксобраний по стране документ одобряют. К вечеру появились цифры более конкретные: против поправок выступили всего 65 из 3848 региональных политиков. 17% из них составляют независимые депутаты Мосгордумы, которые потратили на обсуждение документа вчера весь день. Обсуждение «обнуления» в Госдуме во вторник многие восприняли как трагикомедию, однако столичные политики смогли превратить ее в фарс.

«Коллеги, что вообще происходит, что за истерика? Гонка какая-то. Вчера [законопроект] рассмотрела Госдума, тут же Федеральное собрание. Сегодня мы. Это напоминает мне анекдот «давайте-давайте быстрее, а то сейчас начнется». А что начнется?», — задает вопрос депутат от КПРФ Олега Шереметьева через полчаса после начала обсуждения.

Заседать по поправкам депутаты начали вчера внепланово в полдень. Чуть раньше, в девять утра, была создана соответствующая комиссия. Как рассказывает депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Тимонов, о проведении этих мероприятий стало известно только в семь часов вечера в среду.

Все материалы к заседанию были разосланы депутатам менее чем за 16 часов до его начала, что фактически давало всего ночь на обдумывание предложений.

Радости у оппозиционных политиков это не вызвало.

— Закон поступил вчера, [по регламенту] у нас есть еще десять дней на выдачу предложений. В противном случае права депутатов и регламент будут грубо нарушены. Это означает, что решение Мосгордумы будет нелегитимным, — заявил Тимонов на заседании.

Депутат от фракции «Яблоко» Дарья Беседина добавила к его словам, что регламент Думы предусматривает вынесение постановления в течение тридцати дней со дня поступления закона из Совета Федерации. В целом, региональные заксобрания могут рассматривать поправки к Конституции до года. Поэтому первое время в Мосгордуме думают не о самих изменениях, а о том, стоит ли вообще сегодня их обсуждать?

У системных кандидатов аргументы есть: конституционную реформу объявили аж два месяца назад, а у Мосгордумы все равно возможности повлиять на документ сейчас нет. Вопрос ставится на голосование: сегодняшнюю дату поддерживают 25 человек. Депутаты переходят к выступлениям.

— Российским чиновникам и руководителям страны позволено любое решение, несмотря на критические замечания и протесты оппозиционных партий и общественных движений, — начинает критическое выступление руководитель фракции КПРФ Николай Зубрилин. — Власть сейчас вносит поправки для укрепления себя самой.

— Главная проблема в том, что принимаемый закон [о поправке к Конституции] незаконен и нелегитимен, потому что на каждом этапе реализации данного проекта, от внесения и обсуждения до голосования нарушался закон Российской Федерации, — поддерживает его председатель фракции «Яблоко» Максим Круглов.

Представители других объединений, однако, придерживаются иного мнения: руководитель системного депутатского объединения «Моя Москва» Елена Николаева хвалит поправки за укрепление суверенитета России (параллельно цитируя Франца Кафку), руководитель фракции «Справедливая Россия» Магомет Яндиев отмечает, что хоть и обнуление сроков Путина вызывает негатив, но в реальности оно спасет от «подковерной борьбы» элит.

После руководителей фракций свою позицию высказывают остальные депутаты. Всего их двадцать восемь человек. В очереди много «единороссов», даже тех, кто раньше на заседаниях в МГД практически не выступал (к примеру, член фракции «Моя Москва» Роман Бабаян или депутат «ЕР» Елена Самышина). В большинстве своем системные политики путинские поправки хвалят:

— Когда принималась Конституция 1993-го года, мы свято верили, что наши зарубежные коллеги помогают нам строить демократию бескорыстно. Спустя тридцать лет, [что можно сказать?].

[Пример] приоритета международного права: хулиганки Pussy Riot устроили безобразие в Храме Христа Спасителя и были по нашим законам за это наказаны. А ЕСПЧ потребовал с России 37 тысяч евро.

Оказывается, мы не правы, оказывается это нарушение, которое несоизмеримо ни с нашими традициями, ни с нашими ценностями. Сейчас это целый миллиардный бизнес, там решальщики уже появились, — заявляет депутат от «Едра» Людмила Стебенкова.

Оппозиционные политики говорят о госперевороте и захвате власти. К примеру, депутат от фракции КПРФ Сергей Савостьянов, вытаскивает из кармана пиджака церковную свечку и призывает поставить такие же в храм «за здравие» Владимира Путина. После коммунист жалеет, что нельзя обнулить еще и «пенсионный возраст, приватизацию, Аляску, полеты Валентины Терешковой [в космос]», да и вообще «начать все сначала».

В центре внимания оказывается, правда, не он, а Дарья Беседина: политик пришла в Мосгордуму в футболке с надписью «обнуляй» с диэрезисом (знак над гласной в виде двух точек — Ред.) над «о». Системные депутаты увидели в надписи нецензурную брань и нарушение этики (последняя претензия, к слову, не помешала впоследствии депутатам требовать от девушки сменить одежду прямо в зале). Вопрос об анализе выступления Бесединой на предмет оскорблений был даже поставлен на голосование, но не прошел. Ближе к концу первого чтения девушке подарили футболку со словами «Господь вразумит».

В итоге обсуждение путинских поправок в Основной закон продлились больше пяти часов. В первом чтении «за» проголосовали 26 человек, «против» — 13. Четыре депутата воздержались. Среди проголосовавших в «против»: депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов, депутаты от КПРФ Екатерина Енаглычева, Елена Шувалова, Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также депутаты от фракции «Яблоко» Дарья Беседина, Сергей Митрохин, Евгений Бунимович и Максим Круглов.

Депутат Дарья Беседина на церемонии принесения присяги избранными депутатами Мосгордумы. Фото: Александр Щербак / ТАСС

Второе чтение постановления проходило в этот же день с перерывом в пару часов. Сделать процедуру формальной не удалось — за перерыв в Думу успели прийти 50 поправок к постановлению от Дарьи Бесединой, которые на заседании необходимо было рассмотреть. Все они касаются добавления постановления той или иной фразы, к примеру, указания на то, что «В.В. Путин – Его Превосходительство Пожизненный Президент», что «Президентом Российской Федерации сможет стать только человек с рейтингом не ниже 4,9 баллов в Яндекс.Такси,». Также в документ предлагалось добавить уже крылатые выражения «денег нет, но вы держитесь» и «времени на раскачку нет», а также строчку «Боже, Царя храни».

Выходка оказалась даже более дерзкой чем футболка с иллюзорной бранью: в течение считанных минут после перерыва Беседину лишили путем голосования слова до конца заседания.

Юмор оценили далеко не все: депутат от «Единой России» Кирилл Щитов после ознакомления с поправками предложил создать комиссию по глупости, потому что счел их неуважением к личному времени.

— Их поправками нельзя назвать. В уголовном кодексе преступлением не является деяние формально отвечающим признакам состава преступления, если оно совершено человеком в невменяемом состоянии. Мы все специалисты по троллингу. Это довольно жесткая форма издевательства над коллегами, — добавил к его словам «единоросс» Александр Семенников.

— Человек на полном серьезе хочет включить в Конституцию «гриль, специальный соус, сыр, огурцы салат и лук, все на булочке с кунжутом». Я проходила практику в психиатрической клинике, и могу вам с точностью сказать, что это явные симптомы неадекватности, — возмутилась депутат «ЕР» Маргарита Русецкая.

Оппозиция МГД шутку оценила, хоть и не все поддержали способ ее выражения. По задумке все поправки должны были на заседании озвучить и обсудить. Инструмент действительно превращал происходящее в абсурд и ставил депутатов «Единой России» в «зеркальное положение». Как заметила депутат от КПРФ Екатерина Енгалычева, сама партия постоянно выступает с аналогичными предложениями. Только не в шутку.

В итоге поправки Бесединой отклонили пакетом, а за президентские поправки проголосовали во втором чтении. В итоге в поддержку законопроекта выступили 26 депутатов МГД, против — 11 человек. Воздержались от голосования 3 человека.