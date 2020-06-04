Агитация, которую провластные СМИ ведут перед голосованием по поправкам в Конституцию, наделала много шума. 1 июня в Сети был опубликован видеоролик, созданный агентством «РИА ФАН» и медиагруппой «Патриот».

Действие видеоролика происходит в 2035 году в одном из российских детских домов. Работница детдома снимает на камеру мальчика, которому предстоит познакомиться с усыновившими его мамой и папой. Но оказывается, что за ребенком приехали двое мужчин, один из которых представлен как карикатурный гей.

Новоиспеченный родитель вручает сыну платье, работница детдома зло плюет на землю, двое мужчин целуются, ролик заканчивается словами: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».

Скриншот из ролика агентства «РИА ФАН» и медиагруппы «Патриот»

Любовь к подобному жанру власть продемонстрировала еще перед президентскими выборами два года назад. Если в 2018 году голосовать за Путина было необходимо, чтобы в вашем доме не оказался «гей на передержке», то в 2020-м голосовать за поправки в Конституцию нужно для того, чтобы представители ЛГБТ-сообщества не могли усыновлять детей из российских детдомов.

Политолог Александр Кынев считает, что в этот раз спекуляция на теме нетрадиционных отношений связана с желанием властей отвести внимание от темы коронавируса.

«Все, что делала власть в ситуации с коронавирусом, является контрагитацией. Любое воспоминание о том, что власть бросила людей в условиях кризиса и отказалась им помогать, — лучшая агитация голосовать против нее. Они сейчас пытаются перевести дискурс на другие скандальные темы. Говорят обо всем, что угодно, чтобы отвести внимание: об Америке, геях и традиционной семье», — говорит политолог.

Александр Кынев. Фото: соцсети

В первом видеоролике «РИА ФАН» решило сыграть на «скрепных» чувствах граждан, а второй, очевидно, ориентирован на оппозиционных в представлении властей россиян.

Действие опять происходит в России 2035 года. По сюжету ролика девушка снимает на камеру своего младшего брата, который усердно учится. В комнату к детям заходит мама и зовет их пообедать. «Нет, мам. Данька есть не будет, он, видишь, решает что‑то. Наверное, министром стать хочет», — говорит девушка. «Не стану я министром. Вы же с папой не ходили за поправки к Конституции голосовать. Так что министры теперь, пока не помрут, будут на своих постах сидеть. Нет у меня шанса», — грустно отвечает мальчик.

Ролик опять заканчивается словами: «Такую Россию ты выберешь? Реши будущее страны — голосуй за поправки в Конституцию».

Помимо «РИА ФАН» видео с призывом проголосовать за поправки снял канал RT. В их ролике российские общественные деятели и артисты зачитывают преамбулу Конституции. В конце ролика показывают логотип «1 июля 2020 года принимаем Конституцию РФ вместе».

Несмотря на то что некоторые СМИ явно призывают голосовать за поправки, секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что закон о голосовании по Конституции не предусматривает агитацию «за» или «против».

Гришина отмечает, что материалы на билбордах и телевизионные ролики — это не агитация, а «информирование» граждан.

Александр Кынев называет высказывание Гришиной демагогией: «В большинстве стран мира избирательные комиссии никаких кампаний по пиару не проводят вообще. Агитацией занимаются те, кто выборы инициирует: общественные организации, партии и т.д.

Это чисто российское ноу-хау, с какой стати избирком вообще должен заниматься агитацией или подобным «информированием»? Тем более что агитация никогда не бывает нейтральной, она всегда имеет связь с содержанием тех или иных политических позиций.

На мой взгляд, «информирование» избиркома России всегда было похоже по контенту на агитацию партии власти, поэтому оно не является нейтральным».

Если сравнивать агитацию, которая велась на президентских или на выборах мэра Москвы, с агитацией перед голосованием по поправкам в Конституцию, сильно заметно, насколько разные были масштабы тогда и сейчас.

Перед президентскими выборами российские знаменитости соревновались, кто напишет лучший пост с призывом прийти голосовать.

В эстафете тогда отметились, например, Николай Басков, Дмитрий Маликов и Михаил Галустян. Кампания в соцсетях прошла под лозунгом «Выборы там, где ты».

Сейчас власть тоже обратилась к знаменитостям, но меньшего калибра и в меньших масштабах. Прийти на голосование по поправкам в Конституцию призвали солистка группы A’Studio Кети Топурия и участница «Дома-2» Наталья Варвина.

Кети Топурия в посте в Instagram отмечает, что никогда раньше не ходила на голосования, но в этот раз пойдет. «Конституция затрагивает все сферы нашей жизни. Не нужно отказываться от голосования в силу своей аполитичности, это не политика, это просто жизнь», — пишет певица.

Наталья Варвина же заявляет, что она с 18 лет не пропустила ни одного голосования: «Всегда отдаю свой голос так, как хочу и за то, что хочу».

Варвина пишет, что права граждан страны на труд, пенсии и социальную защиту должны быть гарантированы вне зависимости от смены власти. Как и Кети Топурия, она заканчивает пост информацией о том, что с 25 по 30 июня можно будет проголосовать онлайн.

То, что на этот раз в агитации задействовано гораздо меньше известных личностей, политтехнолог Владимир Перевозчиков связывает с тем, что для российских властей голосование подобного рода в новинку. По его словам, они не до конца понимают, какие методы лучше использовать.

Владимир Перевозчиков. Фото: соцсети

«Нельзя сравнивать 2018 год и голосование по Конституции. В тот раз были различные партийные кандидаты со своими интересами, было разрешено агитировать "за" или "против".

Сейчас такого нет, сам принцип вообще другой. В России подобного еще не было. Да, ЦИК частично будет использовать те же инструменты агитации: будут видеоролики, информирование через избирком, трансляция на билбордах. Соответственно, это голосование с предыдущими выборами можно сравнивать разве что методами агитации, но во всем остальном это абсолютно разные вещи», — объясняет Перевозчиков.

По его словам, новых способов агитации ЦИК в этот раз не изобретет, более того, он не сможет воспользоваться всеми имеющимися в арсенале инструментами в полной мере, т.к. это совершенно другой вид голосования.

«Потому что тут нет как такого одного оппонента. Оппонент — это те жители и избиратели, которые принципиально против поправок. Но теперь даже их призывают прийти, чтобы создать легитимность. Подход очень разный», — говорит политтехнолог.

С ним соглашается и Александр Кынев. Политолог считает, что подход власти и тех пиар-контор, которые традиционно обеспечивают крупные кампании, стандартный и неизменный: «Рекламные щиты, ролики с некими известными личностями. Это все шаблонно, банально и не менялось последние лет тридцать. С другой стороны, сейчас совсем другая общественная среда, даже если сравнивать с 2018 годом».

Кынев также добавил, что считает пиар-кампании, которые организовываются перед выборами в России, не оказывающими никакого воздействия на общественное мнение. Он заявляет, что их эффективность никем не измерялась и что они делаются для галочки.

«Я не видел ни одного исследования, которое бы показывало, что какая-то из этих кампаний повысила процент хоть чего-нибудь. Это просто история про присвоение бюджета близкими к власти пиар-структурами. Одна из сторон за счет бюджета злоупотребляет правом на агитацию», — говорит политолог.