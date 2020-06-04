Информируйте нас полностью

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№ 57 от 3 июня 2020

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Колумнисты

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Может ли ЦИК запрещать агитацию против «обнуления»?

Политика575

Борис Вишневскийобозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

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За месяц до «общероссийского голосования» Центральная избирательная комиссия порадовала сограждан заявлением о том, что, оказывается, агитация как за, так и против поправок к Конституции в соответствующем законе (где описан порядок голосования по этим поправкам) «не предусмотрена».

Фото: РИА Новости

Слегка офигевшие сограждане резонно поинтересовались: почему, в таком случае, в кутузке сидят те, кто проводит одиночные пикеты? 

А не те, кто развесил на улицах гигантские постеры «Конституция 2020» с трогательными рассказами о том, что только после принятия поправок у нас будут защищены русский язык и историческая память, человека труда будут уважать, о животных — заботиться, и родной земли мы не отдадим ни пяди? 

И не мастера культуры по вызову, которые с хорошо отрепетированным волнением объясняют с телеэкрана, как важно принять поправки к Конституции?

Им ответили: это не агитация, а лишь «информирование». А агитировать — ни-ни.

И не мечтайте, например, о выделении времени на телевидении для убеждения сограждан в том, что эти поправки принимать нельзя ни в коем случае...

Неудобно напоминать выдающимся юристам из Центризбиркома некоторые правовые основы, но придется. 

В написанном явно «на коленке» (судя по скорости внесения) законе о поправках к Конституции действительно не написано, как агитировать за поправки или против них. Но раз ничего не написано — значит, ничего и не запрещено. 

В соответствии с конституционной нормой о свободе выражения мнений, любой гражданин может любым — прямо не запрещенным законом — способом выражать свое мнение об этих поправках. И его никак нельзя за это наказать. Почему? Все просто. 

Ограничить конституционные права и свободы граждан — в том числе свободу выражения мнений — можно только федеральным законом. 

При проведении выборов или референдумов такие ограничения — установленные ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав» и другими федеральными законами о выборах — существуют.

Установлено, что такое предвыборная агитация (или агитация по вопросам референдума), кто и каким образом, и в какие сроки имеет право ее проводить, как она оплачивается, в каких случаях проводится бесплатно, кому можно агитировать, а кому нельзя, и так далее. 

Что касается «общероссийского голосования», то оно находится за пределами российского избирательного права. Оно не подпадает под ФЗ «Об основных гарантиях...», потому что это не выборы и не референдум.

Агитация за поправки к Конституции или против них — не предвыборная агитация в смысле указанного закона и не может быть им ограничена. Но она не ограничена и законом о поправках к Конституции. 

Фото: РИА Новости

Следовательно, федеральным законом не установлено НИКАКИХ ограничений на право граждан свободно высказываться по поводу поправок. За исключением тех, которые прямо вытекают из Конституции: нельзя при этом разжигать социальную, расовую, религиозную или национальную ненависть и вражду. 

В общем, по закону — так. А по понятиям — конечно, иначе. В соответствии со старым советским принципом «Право имеете, но не можете». 

Очевидно, противникам поправок не удастся — разве что по чьему-то недосмотру — повесить на улице постер «Конституция-2020: не хотим вечного Путина». Или «Мы против «обнуления!». А если и удастся, то провисит он недолго. 

Очевидно, что ни один из государственных или окологосударственных телеканалов не даст ни секунды для агитации против поправок — а тем паче в таком же объеме, как агитируют за их принятие. И откажет в прямой и честной (не так, как у Соловьева или Скабеевой) дискуссии сторонников и противников поправок. 

Почему? Да потому, что инициаторы поправок до икоты боятся их свободного обсуждения. При котором немедленно будет развеян миф о якобы судьбоносном значении и чрезвычайной полезности этих поправок. 

Анализ (в том числе — проведенный юристами «Яблока») показывает, что ни одна из этих поправок не решает проблем граждан России. 
Они четко делятся на три группы. 

Первая группа — поправки, которые пусты, декларативны и юридически ничтожны: об «унаследованной от предков вере в Бога», «защите исторической памяти», «уважении к труду» или «русском языке как языке государствообразующего народа». 

Вторая группа — поправки, которые явно избыточны, потому что соответствующие нормы и так присутствуют в законодательстве или даже в самой Конституции: об индексации пенсий, установлении МРОТ не ниже прожиточного минимума, запрете на двойное гражданство чиновников, недопустимости отчуждения российской территории. 

И третья группа — «политические» поправки, которые откровенно вредны: изоляция России от международного права, еще большее усиление бесконтрольной власти президента, ослабление правительства, усиление зависимости судов и прокуроров от президента, ослабление местного самоуправления. 

Примечательно, что «политические» поправки игнорируются в государственной и окологосударственной агитации: ни на одном плакате, ни в одном телевыступлении почему-то не объясняется, как важно и нужно еще больше усилить власть президента или не выполнять решения ЕСПЧ.

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И наконец, почему-то совершенно забыта в этой агитации ключевая поправка — та самая, для которой все прочие служат не более чем дымовой завесой: об обнулении сроков президента, о несменяемом Путине до 2036 года. 

Ни придворные актеры, ни придворные дизайнеры, ни придворные спортсмены о ней не говорят ни слова.

Не заявляют с придыханием о том, как важно считать как бы несуществующими все предшествующие сроки президента Путина. 

Казалось бы, если Владимир Владимирович так любим народом и популярен, где же агитация за «обнуление» его сроков? Нет ее. И не будет. 

Потому что в Кремле прекрасно знают, что именно эту поправку граждане — которых оставили без денег и работы, которым отказали в помощи и обложили полицейскими запретами и штрафами — сегодня воспринимают просто с яростью. 

Теги:
обнуление сроков, голосование, агитация, путин, поправки в конституцию, конституция

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