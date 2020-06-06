Маски приспущены

Общероссийское голосование о поправках в Конституцию — «не выборы, это эксклюзивная, действительно уникальная вещь». Такое заявление сделала в ходе заседания о процедуре голосования глава Центризбиркома Элла Памфилова. Реплика была адресована экспертам, которые высказывали свои замечания по мерам, которые принимаются в дни голосования, формально для того, чтобы обеспечить безопасность людей в условиях распространения коронавируса. По словам председателя ЦИК, «у некоторых, особенно наших матерых экспертов, голова забита стереотипами, связанными с процедурами, которые применяются на выборах». Поэтому голосовать за поправки жителям России будет предложено без «стереотипов»: надомное голосование без обязательного наличия уважительных на то причин, пакетик с бланком на дверной ручке и данные паспорта, которые будут рассматривать на расстоянии двух метров.

карточка эксперта

Главные проблемы предстояшего голосования обсуждаем с сопредседателем «Голоса», юристом и правозащитником Григорием Мельконьянцем.

Меры на избирательных участках

При подходе к избирательному участку пришедшему проголосовать бесконтактно измеряют температуру, выдают медицинскую маску, перчатки, индивидуальную ручку. При входе в участок человек ступит на дезинфицирующий коврик.

Однако даже если у «очень активного» человека, как сказала Элла Памфилова, выявят повышенную температуру — его пустят проголосовать.

Правда, еще вызовут скорую помощь, но тем не менее для него будет предусмотрено отдельное изолированное помещение.

На участке для голосования ежечасно будут находиться не более 8–12 человек. Эксперты высказывали опасения, что ограничения на вход в участок могут повлечь за собой очереди еще на улице, где контролировать соблюдение социальной дистанции труднее.

Элла Памфилова презентует новые формы голосования за поправки в Конституцию. Фото: РИА Новости

Среди новых мер также следующее условие: показывать паспорта членам комиссии можно будет только на расстоянии двух метров. Для идентификации личности попросят приспустить маску. Кабинка для голосования будет стоять таким образом, чтобы не понадобились шторки, которых в этот раз не будет.

комментарий эксперта

— Я не эпидемиолог, но я практик и знаю, как не исполняются предписания, которые делаются избирательными комиссиями. Это все красивые слова на презентации, — рассказывает «Новой» сопредседатель движения в защиту прав избирателей «Голос» Григорий Мельконьянц. — В любом случае голосующему гражданину будет необходимо приблизиться к члену комиссии и поставить подпись, а на расстоянии двух метров это невозможно. Опасение также вызывает скопление людей до помещения для голосования (то есть фактически очередь к пункту, где будут выдавать маски и санитайзеры). Или санитарная ежечасная обработка помещений, когда всех оттуда будут выпроваживать. С трудом верится, что каждый час на десять минут голосование будет останавливаться, все будут выходить, а председателю комиссии будет поручено оберегать ящики для голосования. Тут еще появляется риск того, что этот момент будет использован для фальсификаций, когда всех выгонят и останется один председатель с людьми, которые будут проводить дезинфекцию.

Вопрос хранения документации в течение всех семи дней голосования вызывает довольно много опасений, поскольку, как заявила Элла Памфилова, по окончании каждого дня все ящики будут опечатываться в присутствии членов комиссий и наблюдателей. А вот что потом с ними будет происходить, будут ли наблюдатели и ночью следить за сохранностью ящиков — пока неизвестно. Глава ЦИК заявила, что процедура будет «жестко предусмотрена».

Голосование на дому, «придомовых территориях» и в интернете

Сборщик в халате и защитном щитке на лице — и его набор с пакетом, одноразовой ручкой и несколькими дезинфицирющими салфетками. Фото: РИА Новости

До основного дня, 1 июля, на протяжении шести дней голосование будет проходить в том числе на придомовых территориях. «Например, это большой многоквартирный дом, — поясняет Элла Памфилова. — Ну не могут [избиратели] оставить маленьких детей. На основе обзвона нашей комиссии подаются заявки. Если видят [члены комиссии], что набирается достаточно количество заявок, — по договоренности во дворе могут организовать такое голосование. Или сельская местность: много пожилых людей, активные граждане хотят голосовать, но нет поблизости избирательного участка. Тогда подъезжает специально оборудованный автобус. [...] Это все обязательно сопровождается наблюдателями».

В обычных, докарантинных, условиях голосование на дому было возможно только при наличии уважительной причины: например, если человек не может прийти на участок по состоянию здоровья.

Теперь же проголосовать дома можно будет просто так, «по тем или иным причинам», при этом даже не понадобится писать специальное заявление.

Комиссия проводит обзвон избирателей и договаривается с человеком, который просит, чтобы к нему пришли в удобный для него день. Члены избирательной комиссии и наблюдатель (как отмечается, все — «в легких халатах») звонят в дверь голосующему, затем дезинфицируют дверь, ручку двери, звонок, ставят возле двери ящик для голосования и отходят на два метра. На ручку вешается полиэтиленовый пакет, внутри которого: бюллетень, бумага о том, что голосующий получил этот бюллетень, маска, перчатки и средство для дезинфекции. Человек открывает дверь, с порога на расстоянии двух метров показывает паспорт, забирает пакетик и уходит к себе. После этого дверь снова открывается, и бюллетень кладется в ящик для голосования.

Мельконьянц отмечает, что уже изначально нарушена процедура голосования, так как голосующий сразу же получает два документа: бюллетень и подтверждение того, что этот бюллетень выдан. В обычных условиях получение бюллетеня невозможно без подписанной вначале бумаги о том, что бюллетень выдан.

комментарий эксперта

— Кроме того, непонятно, сам ли гражданин будет голосовать, поскольку отсутствует тайна голосования. — Мельконьянц отмечает, что наблюдатель и члены комиссии не видят, что в этот момент происходит в квартире. — А если из квартиры поступило три-четыре заявки на надомное голосование? «Соответственно, есть риск того, что глава семейства будет заполнять все эти бюллетени за своих родственников».

То, что происходит в квартире, оказывает ли кто-то на человека давление — достоверно невозможно проконтролировать и во время электронного голосования. Опыт нескольких районов Москвы на выборах в Мосгордуму было решено распространить в этот раз на всю Москву и Нижегородскую область. Остальным регионам, подавшим заявки на проведение такого типа голосования, было отказано из-за отсутствия технических возможностей. Министр цифрового развития Максуд Шадаев заявил, что электронное голосование будет организовано на базе тех же технологий, что и на выборах в Мосгордуму.

Напомним, что эти выборы были отмечены неоднократными сбоями в день голосования — некоторым избирателям пришлось по несколько часов дожидаться выдачи электронного бюллетеня, система не работала в общей сложности на протяжении трех часов. При этом на онлайн-участках с большим отрывом победу одерживали провластные кандидаты. В том числе в округе самовыдвиженца Романа Юнемана: на обычных избирательных участках он заметно опережал ближайшего оппонента, а на электронных получил результат практически в два раза меньше. Юнеман даже требовал через суд отменить результаты голосования на электронных участках из-за сбоев в работе системы, но получил отказ от Чертановского районного суда.

На официальном сайте мэрии приведены данные, что к утру 6 июня на участие в электронном голосовании подали заявки более 65 тысяч человек.

Без агитации «против»

2 июня организаторы кампании «НЕТ», которые выступают против внесения поправок в Конституцию, направили письмо в Центризбирком с просьбой предоставить им эфирное время и место в СМИ для проведения агитации «против» внесения поправок. Однако член ЦИК Майя Гришина категорично заявила, что такой агитации быть не может, а возможно только информирование о голосовании, чем ЦИК и так занимается: «Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — заявила Гришина.

5 июня представители партии КПРФ выступили с заявлением, что будут агитировать голосовать против поправок в Конституцию, в том числе через свои средства массовой информации. Зампред партии Дмитрий Новиков в интервью Insider рассказал о том, что в понедельник, 8 июня, региональные партийные организации будут обсуждать способы агитации: «Решения, которые принял президиум, согласовываются с регионами, и теперь мы посоветуемся с ними, как вести политическую и пропагандистскую работу. [...] У нас своя сеть средств массовой информации: печатные СМИ, партийное телевидение, социальные сети, официальные сайты. Весь этот механизм мы будем использовать для того, чтобы доносить свою позицию. Кроме того, мы будем проводить массовые акции, пикеты, митинги, индивидуальную работу с избирателями по месту жительства, использовать методику «от дома к дому» и «от подъезда к подъезду».

Агитация за голосования по изменению Конституции. Фото: РИА Новости

Григорий Мельконьянц пояснил «Новой», что то, чем собирается заниматься КПРФ, законом не запрещено, так как агитацию «за» или «против» вправе вести любой гражданин — все, кроме избирательной комиссии.