«Мне уже знакомо, что значит голодать»

С первого мая этого года, «задним числом», в России увеличат размер пособия по безработице. Увеличат втрое и на три месяца: с 1500 рублей до 4500, с первого мая по первое августа. Так решил президент Владимир Путин на совещании 27 мая. В тот же день стало известно, что уровень безработицы в стране на апрель 2020 года достиг пика за последние четыре года. Официально незанятых граждан — 4 млн 300 тысяч человек, или 5,8%. В период с марта по апрель безработных стало на 815 тысяч больше. Мы поговорили с двумя женщинами, вставшими на учет как безработные, и попросили рассказать, как они живут на минимальное и на максимальное пособие в Москве.

Елизавета Пинская, бывший помощник менеджера, сейчас официально безработная

Елизавета. Фото из архива

Я осталась без работы в конце июля 2019 года. На биржу труда я естественно не обращалась — искала работу сама. Перебивалась случайными заработками, нормально устроиться не могла. У меня ребенок, ему 7 лет недавно исполнилось, и муж у меня тоже какое-то время работал неофициально, перебивался какими-то заработками. Официально не работал уже давно.

Сколько ждать регистрации на бирже труда

Когда началась коронавирусная эпопея и стало очевидно, что в ближайшее время устроиться на работу не удастся, я стала рассматривать [биржу труда] как хоть какую-то помощь от государства, потому что жить стало не на что. И прямо на главной странице (они уже поменяли оформление) висело четыре варианта пособий по безработице.

Первый вариант — для тех, кто в этом году остался без работы, только-только из-за коронавируса ее потерял. И указ мэра о том, что 19500 (максимальный размер пособия в Москве, учитывая коронавирусные надбавки — Л.С.). Это не мой вариант. Мой вариант был для людей, которые остались без работы в 2019 году и на момент утраты работы отработали полгода и больше.

Первый раз я обратилась за пособием то ли 30 марта, то ли 1 апреля, в самом-самом начале. Я прикрепила все документы, все отправила, ждала ответа несколько дней. Сотрудник центра занятости ответил, что мое заявление не принято, потому что документы не читаются. Сказали переподать его заново.

В тот момент форма подачи уже изменилась: до этого можно было подать заявление прямо на сайте центра занятости, без регистрации, теперь — через сайт госуслуг. Я в течение нескольких дней не могла подать это заявление, потому что сайт выдавал ошибку. Слишком много народу обратилось. В итоге мне удалось это сделать только 8 апреля.

Долго ждала ответа — до 17 апреля. Затем со мной связались [представители] центра занятости. Сказали, что нужно будет подтвердить регистрацию в качестве безработной 23-го числа. Дистанционно подтвердить, то есть сфотографироваться с документами и с еще одной бумажкой — с датой и подписью. Отправить [фото] на почту сотруднику центра занятости, и тогда меня зарегистрируют в качестве безработной.

Минимальное пособие

Было довольно сложно сделать качественные фотографии, потому что не у всех есть хороший фотоаппарат, тем более в режиме самоизоляции. Хорошо, я отправила, меня зарегистрировали в качестве безработной и назначили минимальное пособие, которое со всеми городскими доплатами составляет 3800 рублей.

Я обратилась к сотруднице центра занятости с просьбой пояснить, почему такой размер пособия, на что она мне ответила:

«Ну, если бы вы обратились раньше, то пособие было бы другим. Если вас что-то не устраивает, обращайтесь в юридический отдел».

Я составила обращение на имя директора и отправила на их общую почту, прикрепив все документы, само обращение, в котором я ссылалась, во-первых, на закон РФ о занятости населения, во-вторых, на последние указы правительства РФ (Постановление от 27 марта № 346 и Постановление от 12 апреля № 485).

Очень долго я не могла получить ответ. В итоге получила отписку, в которой они, ссылаясь на Указ мэра от 5 марта в редакции 29 марта о введении режима повышенной готовности, написали, что выплата полагается тем, кто в 2020 году отработал не менее 60 календарных дней, что действие положений указа касается только безработных граждан, прекративших трудовую деятельность не раньше 1 марта. И что, согласно последней записи в трудовой книжке, да, я действительно прекратила работать 30 июля 2019-го.

С какого момента вы становитесь безработным?

Как они считают? [Они посчитали], что количество календарных недель у меня в трудовых отношениях в течение 12 месяцев, предшествовавших дате постановки на регистрационный учет, составило 15 [недель]. И поэтому они мне назначают минимальное пособие. Сколько я отработала в течение последних 12 месяцев с момента обращения к ним, столько и считается.

Фактически безработной я стала в 2019 году. На момент, когда я перестала работать на последнем месте, я отработала в сумме 40,5 недель. В 2019-м году 26 недель — полгода — у меня отработаны. Но они считают от 17 апреля (когда Елизавета во второй раз подала заявление на биржу труда — Л.С.), а на 17 апреля 2020-го за год было отработано 15 недель.

Я специально смотрела в законе о занятости населения — там нет списка терминов. Что значит «безработица», с какого момента термин «безработица» можно использовать. Но в самом законе, в статьях 30-34 используется именно этот термин, слово «безработица».

Там [есть] формулировка «в течение 12 месяцев, предшествующих начале безработицы, состояли в трудовых или служебных отношениях не менее 26 недель».

Естественно этот закон трактуют не в пользу обращающихся, а в пользу повышенной экономии. У них «бюджет треснет».

Мой муж — он тоже без работы. Он не стал подавать заявление в центр занятости, потому что официально не работал уже больше года и просто решил, что нет смысла. Потому что это 3800 рублей — это копейки. Столько в месяц стоит у нас оплата детского сада для сына. И такой же размер пособия они мне назначают.

Когда [в центры занятости] обращаются граждане, реально оставшиеся без работы — пусть даже не в последний период, — этим людям помощь нужна ничуть не меньше, чем тем, кто лишился работы уже в марте, а, возможно, даже больше. Потому что те, кто лишился работы совсем недавно, возможно, еще сохранили какую-то подушку безопасности, какие-то доходы. А те, кто лишился работы давно, любую возможную подушку безопасности давно проели.

Вакансии в красной зоне и обязательные фотоподтверждения

Несмотря на то, что сейчас я не обязана [до начала выплаты пособия] получать 2-3 отказа, мне прислали один вариант вакансии. Причем у меня специально уточняли мою квалификацию, мой уровень образования, хотя я все заполняла. Уточнили и предложили мне вариант вакансии там, где обязательно требуется высшее экономическое образование. У меня высшего образования нет вообще.

Плюс мне от центра занятости приходит рассылка: например, что требуются медсестры в красную зону. Я понимаю, что они требуются, но я не медсестра. У меня нет соответствующей квалификации и образования. И даже если бы были, я бы вряд ли пошла работать в красную зону.

Естественно, я должна периодически подтверждать с помощью фотографий свою постановку на учет. Сейчас являться [в центр занятости] не нужно, нужно отправлять фотографии. Обе руки должны быть заняты: в одной руке паспорт и трудовая книжка, в другой руке бумажка с подписью и датой. Мне повезло: у меня есть муж, который может меня сфотографировать. Если кто-то в самоизиоляции в одиночестве, ему нужно либо эту изоляцию нарушить, чтобы просить кого-то сфотографировать, либо что-то придумывать — ставить телефон на таймер.

Плюс должно быть хорошее качество фотографии. У меня более-менее неплохой телефон, в котором неплохая камера — на фотографии видно и номер моего паспорта и какие-то данные. Если камера хотя бы чуть-чуть хуже, видно не будет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в Центре занятости населения. Фото: Максим Мишин / Пресс-служба правительства Москвы / ТАСС

Из чего состоит и как приходит пособие

Те самые 3800 рублей [минимальное пособие, которое получила Елизавета] складываются из трех частей и приходят на карточку из трех кусочков. Полторы тысячи рублей — это само пособие. Вторая часть — материальная поддержка в виде доплаты пособия по безработице 850 рублей. Третья часть в виде компенсации за пользование услугами городского транспорта — 1450.

Они приходят не сразу, потому что выплата рассчитывается от момента подтверждения [постановки на учет] до [следующего] момента подтверждения. Получается не 3800 единоразово, а несколько меньшая сумма, разбитая на три части, которые могут прийти с разницей в день, в два. Вот такими обрывками они перечисляют пособия.

Первый раз мне пособие пришло 23 апреля за 7 календарных дней с момента обращения. Это было 350 рублей, 198 рублей 33 копейки рублей и 338 рублей 33 копейки. Так они и приходили, такие кусочки. В сумме это было 886 рублей 66 копеек.

Следующая перерегистрация у меня была 18 мая. Я получила еще огрызки, уже несколько большие по размеру. В следующий раз мне подтверждаться нужно будет 8 июня. Будет новый огрызочек.

Подработка, аренда и ЖКХ

Сейчас [неформальных подработок] у меня нет. Последние месяцы перед началом псевдокарантина мне приходилось подрабатывать уборкой. Договариваться с кем-то из знакомых, что я делаю генеральную уборку дома, а они мне платят полторы-две тысячи за это. За счет этого мы выживали.

Сейчас самоизоляция. Во-первых у людей просто нет денег, чтобы оплачивать кому-то услуги по уборке. Во-вторых, чтобы куда-то поехать, мне нужно оформить пропуск. Меня могут остановить, сказать: а куда это вы тащитесь? Зачем?

И в принципе могут оштрафовать на сумму большую, чем я могу заработать уборкой за один раз.

И сейчас я просто без подработки. Выживаем практически чудом. Друзья помогают, кто сохранил работу. Родители. А иначе как? Иначе бы мы просто уже умерли с голоду.

К счастью, хотя бы не приходится снимать [квартиру], она принадлежит моей маме. Хотя бы нет арендной платы, только ЖКХ. Уже немножко проще, потому что если бы мы арендовали и не смогли договориться об отсрочке, то просто на улице бы оказались.

Мне пришлось договориться с родителями, что сейчас временно ЖКХ будут оплачивать они, потому что у меня просто на это денег нет. Иначе будет расти долг и никто нам это, конечно, не спишет.

На что хватает пособия в 3800 рублей?

[Пособие по безработице в 3800 рублей у нас тратится] на самую самую дешевую еду по акции в «Пятерочке». На то, чтобы прокормить семью, их недостаточно.

Что можно купить в Москве на 3000 рублей? Хорошо, допустим, если очень сильно экономить, есть один раз в день. Ну хорошо, два раза в день. И самые-самые дешевые продукты... на семью из трех человек этого хватит на полторы-две недели, если взрослые вообще практически не будут есть. Только ребенок.В общем-то, был бы такой период, если бы друзья не помогали. Пришлось [бы жить] по принципу — ребенок кушает, а мы на него смотрим.

Был у меня период перед тем, как я начала зарабатывать уборкой, когда у меня ребенок ест, а я раз в день ем два-три куска хлеба с солью. Мне уже знакомо, что значит голодать.

Если бы друзья не помогали, то этого прекрасного пособия по безработице хватило бы на то, чтобы кое-как прокормить ребенка. Конечно, далеко не самой полезной пищей, но хоть как-то. А самой продолжать есть раз в два-три дня. Тоже что-то самое дешевое. Потому что кроме этого нужны еще какие-то приобретения. Элементарно — мыло, туалетная бумага, прокладки, лекарства.

Если бы ситуация не была критической, я бы не стала обращаться к нашему прекрасному государству за помощью, потому что прекрасно понимаю, как сложно получить хотя бы какую-то копейку. Даже не получить помощь, а вернуть свое.

Фото: Василий Кузьмиченок / ТАСС

Девушка, пожелавшая остаться анонимной

Обычно я занимаюсь танцами, но в последние полгода перед самоизоляцией я работала офис-менеджером и уволилась буквально за месяц, а, может быть, даже за две недели до объявления каникул. И я не знала, что такие меры у нас в стране произойдут. Не особо вникала в распространение коронавируса по земному шару. У меня были совсем другие планы.

Я оттуда уволилась, в принципе, потому, что и собиралась уволиться. Мне просто нужен был стабильный заработок. Так, я хотела на фрилансе танцевать — преподавать. Я открыла танцевальную группу в феврале. В тот момент я еще работала в офисе и параллельно открыла группу по танцам. Чтобы сразу без денег не остаться, я весь февраль работала на старой работе и искала себе другую работу с марта.

Увольнение в коронакризис

Но в марте как раз объявили режим самоизоляции, все залы [танцевальные] закрылись. Весь март я планировала не работать, тольку одну группу оставить, так как у меня еще оставались деньги с предыдущей работы. И я еще, ко всему прочему, сняла комнату. В общем, сделала все самые своевременные шаги в феврале-марте.

И осталась в какой-то момент совсем без денег и без преподавания соответственно. Потом все это переместилось в Zoom, но это, конечно, совсем не то в плане денег. Пришлось сильно уменьшить цену и сильно снизилось количество занимающихся танцами людей, потому что не всем такой формат заходил.

У меня специфические такие танцы, которые гораздо круче при живом контакте. Это современные, свободные танцы. Мы там открываем характер друг друга через движения. Свободно учимся изучать свое тело.

[Я увольнялась в начале марта], но так вышло, что [официально] уволили меня в конце марта. И поэтому я попала под поддержку от Москвы. У меня московская прописка, я москвичка и мне должны были заплатить 19500 рублей. Я подумала, вдруг действительно [заплатят]. Тема рабочая. При этом весь апрель я не подавала документы. Все надеялась, что найду какую-нибудь работу.

Весь март мне еще платили зарплату, она у меня осталась и в апреле. К тому же мне помогали родители. В апреле я сдалась и подала документы на биржу труда. Где-то через недели две мне пришел ответ, что меня поставили [на учет как безработную].

Постановка на учет без справки с работы

Пришло много всяких разных документов, в которых я ничего не поняла. Там были разные суммы. В итоге я насчитала, что это все суммировалось в 19500. Я тогда разговаривала с менеджером, сотрудницей центра занятости по моему району. Она очень доброжелательна была, но видно было, что она настолько уже устала. Видимо, огромное количество заявок. Я не поняла ничего в ее ответах, учитывая, что меня интересовало, действительно ли мне выплатят 19500.

Изначально вам пишут, что должны выплатить 70% от вашей последней заработной платы.

И дальше смешная строчка: «Но не более 12130».

Это было очень забавно — то есть абсолютно неважно, какая на самом деле у тебя зарплата предыдущая. У меня по телефону просто спросили, какую [зарплату] написать. Они, видимо, и спрашивают чисто для галочки, потому что это не будет иметь никакого веса.

[Справки о доходах с работы не требовали], только трудовую книжку сфотографировать нужно было. В ней была дата устройства на работу и дата увольнения. Так как у меня дата увольнения 27 марта, я попадала прямо под категорию людей, [которые потеряли работу из-за коронакризиса]. Но по факту я, конечно, уволилась, еще не понимая этого всего. Я бы, конечно, этого не сделала, [если бы понимала]. Но вышло так.

В итоге, когда я созванивались с сотрудницей центра занятости, я задавала вопросы о сумме пособия, но она очень странно отвечала. Возможно, это был такой специфический язык, на котором они переговариваются друг с другом. Но человек, который никогда в жизни не становился на биржу труда, вряд ли поймет что к чему. Мне было даже стыдно спрашивать еще раз, в пятидесятый раз, потому что я понимала, насколько ей тяжело от этих звонков.

И я забила. Теперь мне раз в месяц приходит сообщение на почту о перерегистрации. Я до сих пор не понимаю, что это такое: по сути, это тот момент, когда у тебя должны спрашивать, устроился ты на работу или нет. После этой перерегистрации снова приходит месячная выплата. На данный момент я не могу точно подсчитать, пришли ли мне 19500, [хотя] прошел месяц, как я встала на биржу труда.

Как приходит пособие и на что его хватает

В первый раз мне выплатили 3800. Разными переводами мне пришло 3800, потом, через две-три недели мне резко пришли 12 тысяч. Пока что 19500 в сумме не вышло. В принципе, этих денег я даже не замечаю. Мне этого не хватило даже комнату оплатить. На еду [этих денег] хватает, в принципе. С оплатой аренды мне родители помогают.

Если бы не было этих 19500, и я бы получала тысячу рублей, я, честно говоря, никогда не встала бы на биржу труда, в этом нет никакого смысла. Потому что я очень редко работала по трудовой книжке, в основном у меня были проекты на фрилансе, стажа было мало. При этом я никогда не была самозанятой. Так что это все было бы в районе полутора тысяч рублей в месяц. Я не думаю, что вообще замечала бы эти деньги.

Пока [держится] режим самоизоляции, необязательно ездить в этот центр [занятости] — как только режим снимется, нужно будет приезжать туда, еще какие-то документы докинуть, которые сейчас не требуют из-за карантина. Потом нужно будет приезжать и отчитываться о том, устроилась ли на работу. Они предлагают вакансии, мне уже предложили одну. Непонятная должность, связана с медициной, в Подмосковье. Мне кажется, они тоже для галочки это делают сейчас.

Следующая перерегистрация у меня должна быть 8 июня. Если мне не доплатят до 19500, я позвоню и спрошу, сколько мне вообще должны платить, потому что в этих всех бумажках я запуталась.

[Деньги] приходят разными выплатами. Сначала тебе две тысячи кинут, потом еще тысячу. Это может случиться в один день. Мне однажды за день 12 тысяч пришло. По 50 рублей, по 500 может прийти. Такие странные суммы. Но главное, чтобы они пришли.

У меня все знакомые, у кого есть московская прописка, подали документы и все получают пособие по безработице. Две мои подруги подали со мной в одно время, им платят по 19500. Причем заплатили все в один день. Я не знаю, от чего это зависит: наверное, от того, к какому району ты прикреплен.

На данный момент у меня нет никакого дохода. Я преподаю. 600 рублей в неделю — не то, на что можно выжить. Поэтому, даже если бы [пособие составляло] 5 тысяч рублей, я бы точно встала на учет. Я ничего не покупаю, кроме еды в последние три месяца. Аренда квартиры и еда — это в принципе все все мои расходы за последние месяцы.