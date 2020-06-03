Бедных живьем не брать!

Во время пандемии правительство России решило не объявлять чрезвычайное положение, а ввести период «нерабочих дней». Он длился с 30 марта по 12 мая. Тысячи предприятий закрылись, миллионы человек остались без работы. Работников увольняли, сокращали, отправляли в неоплачиваемый отпуск. Но, за исключением пособия по безработице и выплат для семей с детьми, власти не стали поддерживать россиян напрямую. Зато в последние месяцы было принято несколько спорных инициатив, про которые не очень ясно: поддержка это или наоборот? «Новая» собрала пять самых ярких примеров «антинародной» помощи от государства.

Председатель правительства Михаил Мишустин. Фото: РИА Новости

Запретить бензину дешеветь

Статус: принято



В марте цены на нефть упали на уровень конца 1990-х. Во всем мире заметно снизились цены на бензин. Сама собой получилась какая-то экономия для людей во время пандемии.

Но не в России. Для этого у нас давно организовано специфическое налоговое регулирование. Но, на всякий случай, правительство укрепляет положение наших нефтяных компаний, не пуская на рынок зарубежное топливо. Платить за устойчивость рынка будут люди, приезжая на автозаправки.

До октября правительство запретило ввоз топлива в Россию Запрет действует на ввоз бензина, керосина и дизельного топлива. Его цель — не допустить поставок дешевого иностранного бензина. Скорее всего, это временная мера: на период, когда сохраняются низкие цены на нефть.

Но даже если бы дешевое иностранное топливо сейчас пришло в Россию, то цена бензина осталась бы прежней.

Фото: РИА Новости

«Финансовое состояние нефтяных компаний не имеет никакого отношения к цене бензина на АЗС, — комментирует партнер консалтингового агенства RusEnergy Михаил Крутихин. — В цене бензина сейчас примерно 75 процентов — это налоги. Ими цена и определяется. А запрет на ввоз иностранных нефтепродуктов объясняется очень просто: желанием правительства поддерживать высокие цены на автозаправках.

Поскольку автомобилисты — это источник налоговых поступлений, а вовсе не что-то иное. Это жадность и глупость. Других объяснений у меня нет».

Таковы особенности налогового регулирования нефтяной отрасли: снижение цен на бензин в принципе невозможно, только умеренный рост. В России действует демпферный механизм. Он позволяет государству компенсировать или изымать доходы нефтяных компаний от продажи топлива в зависимости от рыночной конъюнктуры. Но размер выплат зависит не от реальной цены на рынке, а от планки, установленной правительством.

Поэтому нефтяники не снижают цены на бензин. За счет покупателя они делают выплаты в бюджет. Замминистра энергетики Павел Сорокин назвал демпферный механизм очень важным элементом поддержки бюджета для борьбы с коронавирусом.

Впрочем, эксперты считают, что такие способы не спасут экономику.

«Для того чтобы поддержать российскую экономику, — говорит Михаил Крутихин, — надо было снизить налоги в тяжелейшее время пандемии. Снизить цены на автозаправках — это бы очень сильно оживило и транспортировку, и перевозку грузов, удешевило бы товары, которыми люди пользуются».

Ввести новый налог на зарплаты

Статус: обсуждается



Фото: Ведомости / ТАСС

Министерство труда в период пандемии и кризиса предложило добавить еще один налог на зарплаты. То есть не выплачивать деньги людям, а забирать. Новый сбор денег назовут «страхованием от безработицы», это будет 1%, он пойдет в специальный фонд, из которого будут выплачивать пособия по безработице. Этот налог, как и другие страховые взносы с фонда оплаты труда, ляжет на работодателя. Сейчас за каждого штатного работника работодатель платит 30% соцвзносов.

«Любое повышение налогов противопоказано в кризис, под каким бы благовидным предлогом это не подавалось, — считает директор Института стратегического анализа компании ФБК Grant Thornton Игорь Николаев. — Причем это уже не первая такая мера. В конце марта ввели налог на процентный доход на вклады, у которых сумма превышает один миллион. Это делается в кризис, чтобы якобы привлечь в бюджет дополнительные деньги. Но на самом деле власти воспользовались ситуацией, чтобы ввести очередной налог».

Это не единственная инициатива Минтруда такой «поддержки» граждан. Министерство подготовило проект постановления правительства о запрете увольнения работников в период пандемии без их согласия.

Но сделало это после двух месяцев периода «нерабочих дней», когда уже сотни тысяч людей уволены, а в стране только зарегистрированных безработных несколько миллионов.

По документу, нельзя уволить работника во время карантина без его согласия. Но зато работодатель может принять решение о сокращении штата, сообщить об этом работникам за два месяца (согласно ТК) и уволить их в первый день снятия карантина. А также предлагается разрешить работодателям сообщать о сокращении рабочего дня или рабочей недели не за два месяца, а за две недели, если это необходимо из-за карантина.

Еще Министерство соцзащиты предлагает разрешить работодателям не продлевать отпуск, если в период карантина работник был нетрудоспособен. И, по решению работодателя, без согласия работника переводить его на другие обязанности на срок три месяца вместо одного — как прописано в трудовом законодательстве.

Эксперты говорят, что это постановление поддерживает работодателей и еще больше ставит работников в уязвимую ситуацию.

Сначала отменить, а потом вернуть штрафы за неуплату ЖКХ

Статус: обсуждается



Фото: URA.RU / ТАСС

В апреле правительство решило поддержать граждан во время пандемии и объявило: до конца этого года отменяются штрафы за просрочку оплаты ЖКХ. Люди поняли, что можно не платить: штрафов не будет, отключений света, газа и тепла — тоже.

А меньше чем через два месяца Минэнерго заявило: если льготный период продлится до конца года, то электростанции потеряют до 600‒700 млрд рублей выручки.

И теперь Минэнерго предлагает отменить меру поддержки и вернуть штрафы с 1 июня, несмотря на то, что миллионы людей остались без работы.

О том, что Госдума приняла это предложение, сообщений пока не было. О том, что отвергла, — тоже.

«Изначально меня удивила эта мера. Потому что когда предоставляется право не платить, то не платить будут и те, кто может платить, — говорит Игорь Николаев. — А компаниям ЖКХ тоже нужны деньги. И теперь вляпались в такую ситуацию и говорят: а давайте отыграем назад. Так тоже не делается. Это изначально было неправильное, непрофессиональное решение. Обратно пересмотреть — вариант еще хуже».

Заместитель министра энергетики Юрий Маневич 25 мая на заседании комиссии по электроэнергетике Российского союза промышленников и предпринимателей сообщил, что по данным Минэнерго, в апреле уровень выплат платежей за электроэнергию упал на 7%, за тепло — на 12%, задолженность выросла на 11 млрд на электроэнергию и на 16 млрд за тепло.

Галина Хованская, председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, считает, что возвращение штрафов за неуплату все равно станет «долгом, который нельзя погасить»:

«В 58 субъектах страны люди отдают до 22 процентов от дохода семьи на ЖКХ. А с чего сейчас они будут отдавать 22 процента? С пособия по безработице? И как потом выжить? Хотя я за то, чтобы была платежная дисциплина, но я считаю, что в этом случае нужно усиливать адресную защиту граждан. Эти деньги должен компенсировать бюджет, если человеку нечем платить. По некоторым субъектам очень плохая статистика — до 50–60 процентов неплатежей. Это естественно, человек потерял работу, есть нечего, не до коммуналки уже».

Хованская с группой депутатов еще в апреле 2018-го вносила предложение сократить допустимый расход на ЖКХ до 15% от дохода семьи. Пока что законопроект не поддержали. Сейчас, во время пандемии, это становится необходимым.

Поддержать микрофинансовые организации

Статус: принято



Реклама микрофинансовой организации. Фото: РИА Новости

Президент распорядился до 15 июня докапитализировать фонды микрофинансовых банков с госучастием, которые поддерживают малый и средний бизнес. На это будет отдано не менее 12 млрд рублей из средств на нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Предполагается, что таким образом государство поддерживает предпринимателей. Дает возможность взять средства у микрофинансовых организаций, чтобы выжить в кризис, — конечно, в долг и с процентами.

«Я думаю, что это популистская хитрость, — размышляет доктор экономических наук, декан факультета социологии ВШЭ Александр Чепуренко. — Правительство вроде бы делает хороший жест. Принято считать, что в регионах, где плохо с бизнесом, где не очень хорошо с деньгами, нужно стимулировать развитие микрофинансовых организаций, потому что они создадут возможности для финансирования индивидуальных предпринимателей, микробизнеса, самозанятых. В нынешних условиях понятно, что такие меры могут иметь очень ограниченный эффект, потому что никто за этими деньгами не пойдет.

Даже если удастся немножко оживить бизнес, то проценты микрофинансовым организациям съедят не только прибыль, но и значительную часть издержек придется возмещать».

Это такая же поддержка, как объявленная ранее отсрочка уплаты процентов по кредитам, говорят эксперты. Предприниматель закрыл пекарню или парикмахерскую в марте. Март, апрель, май не работал, в июне тоже не будет. Откроется в июле, оборот будет небольшой. Отсрочка в данной ситуации не дает фактически ничего.

Кроме того, важно не просто помочь кредитным организациям, а проследить, чтобы займы предлагались на доступных людям условиях. Как будет обеспечиваться эта доступность в МФО — пока непонятно.

Предложить москвичам, потерявшим работу, благоустраивать Москву

Статус: обсуждается



Граждане, потерявшие работу из-за пандемии, на работах по благоустройству, Санкт-Петербург. Фото: Сергей Коньков / ТАСС

В правительстве думают о том, чтобы развернуть нацпроект «Жилье и городская среда». Это станет поддержкой для безработных россиян: трудоустроиться на стройки, на покраску, на озеленение города смогут десятки тысяч москвичей. Какая предлагается зарплата — пока неизвестно.

«Эта мера была бы полезна в городах-миллионниках за пределами двух столиц. Там, где нет сильной конкуренции со стороны гастарбайтеров, — комментирует идею правительства декан факультета социологии Александр Чепуренко. — В Москве сейчас очень сложно мигрантам: они не могут уехать на родину и не могут работать, потому что предприятия стоят. И тут еще московское правительство создает им конкурентов из числа москвичей. Есть риск, что эта мера создаст дополнительные рычаги давления на и так бесправных мигрантов из Средней Азии».