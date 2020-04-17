«Либо бюджет треснет, либо люди»

В последнем докладе Международная организации труда (МОТ) заявила, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 рынок труда переживает самый тяжелый кризис после Второй мировой войны. Карантинные меры привели к тому, что временные полные или частичные закрытия предприятий затронули 2,7 млрд человек — 81 % от всей рабочей силы в мире.

Президент Путин 15 апреля предложил помощь малым и средним предприятиям в выплате зарплат сотрудникам в апреле и мае. По его словам, объем выделенных государством средств будет рассчитываться из численности работников предприятий исходя из суммы МРОТ (12 130 рублей) на одного сотрудника. Главное условие — сохранение не менее 90 % работников в штате к 1 апреля.

Однако многие работодатели еще до 1 апреля приняли вынужденные меры по сокращению зарплатного фонда. Около 30 % компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а почти половина — перевели их на неполный рабочий день с сокращением зарплат, показал опрос Центра стратегических разработок (ЦСР) среди 1 тыс. предпринимателей. Свыше 20 % компаний сократили зарплату сотрудникам, не изменив количество рабочих часов, а 16 % перешли к увольнениям.

Платить зарплаты продолжают в основном в бюджетном секторе и на крупных предприятиях, говорит директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. «Но большинство людей (около 40 млн человек. — Н. Г.) работают в секторе услуг и микробизнеса, ориентированного на потребителя. Когда потребитель уходит на карантин, для всего этого сегмента выживание становится крайне сложным.

Выживут бюджетные организации и сетевые компании, у которых есть богатые хозяева», — объясняет экономист.

«Как могут помочь 12 тысяч рублей, особенно в Москве? — удивляется ресторатор, президент профессионального ресторанного альянса РЕАЛ Дмитрий Левицкий. Тем более надо их получить, а пока непонятно, как эта механика работает. Наше правительство очень много говорит, но, когда доходит дело до реализации, оказывается, что есть много-много разных условий, которые написаны мелким шрифтом снизу, и не так все просто». У Левицкого пять заведений в Москве, пока он обращаться за помощью не пробовал, но планирует это сделать.

Сокращения затронули и крупных работодателей. В сети спортивных магазинов «Спортмастер», где заняты 14 тысяч человек, сотрудников заставили написать заявления об отпуске за свой счет до 1 сентября, рассказывает «Новой» работник магазина Кирилл. Это всех возмутило, но большинство работников, по его словам, заявления написали — в компании пообещали платить ⅔ от МРОТа.

Кирилл оказался в числе тех, кто заявление на отпуск не написал.

«Спортмастер» обещал бывшим работникам трудоустройство в торговых сетях: «Пятерочке», «Дикси» и «Ашане». «Нам сказали: “Ребята, устраивайтесь в эти магазины, только не по трудовой книжке, а по договору», — рассказывает Кирилл.

Мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения Центра занятости населения города Москвы. Фото: РИА Новости

У сотрудника одного из московских аэропортов проблемы с зарплатой начались еще в феврале — ему не доплатили около 17 тысяч рублей, не полностью зарплату выплатили и его жене, которая работает там же. Начальство самоустранилось, и никаких вестей от него не было.

В чате сотрудников появилось сообщение о дальнейших условиях работы: нужно либо брать отпуск за свой счет, либо выходить по ставке 20 % от зарплаты. При этом число смен (собеседник «Новой» работал по графику два через два) сократили с 15 до 5–6 — самолеты почти не летают, и необходимости работать как раньше, нет.

«Мы решили не работать на таких условиях за копейки и ушли в отпуск за свой счет. Пришлось договариваться с хозяевами дома, который мы снимаем, чтобы не платить за месяц аренды. Сейчас мы там не живем — уехали в деревню. Сможем ли мы вернуться на работу — не знаем. Наверное, да, но, думаю, это продлится три-четыре месяца», — говорит он.

СПРАВКА Прогнозы по количеству россиян, которые могут потерять работу из-за коронавируса, разнятся. Центр стратегических разработок в еженедельном мониторинге 14 апреля отметил, что уровень безработицы в 2020 году может превысить 12 %. Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитали, что при действии режима самоизоляции в течение года работу могут потерять более 15 миллионов человек по всей России. Подсчеты проводились без учета мер господдержки. В Торгово-промышленной палате (ТПП) в марте говорили, что 3 млн предпринимателей могут прекратить деятельность из-за последствий пандемии — в связи с этим остаться без работы рискуют более 8,6 млн человек. Минтруд объяснял, что уволить сотрудника или даже уведомить его об увольнении в нерабочее время нельзя, если компания не относится к числу исключений, продолжающих работать (там прекращение трудовых отношений осуществляется в обычном порядке). «Если сотрудника увольняют из-за оргштатных мероприятий, он должен быть предупрежден за 2 месяца. При увольнении такому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднемесячного заработка. Также за ним сохраняется среднемесячный заработок на период трудоустройства, но на срок не более 2 месяцев со дня увольнения», — напомнили в ведомстве. В случае нарушения прав Минтруд посоветовал обращаться в государственную инспекцию труда.

Собеседнице «Новой», работавшей в Москве редактором новостей, начальство предложило оформить уведомление о сокращении по закону и проработать сотрудникам еще два месяца только за белую часть оклада. «Я, если честно, не очень хотела работать за ту сумму, которая была в белом окладе. По закону они правы и не прикопаешься, но по-человечески это было такое себе», — отметила собеседница «Новой». В итоге они пошли на «мировую» и расторгли договор по соглашению сторон.

«О, меры поддержки правительства — это песня, — говорит Евгения, до карантина работавшая психологом в Москве. — Я решила узнать, как встать на учет в службу занятости, потому что, видимо, на зарплату мне не придется рассчитывать в ближайшие четыре месяца».

Евгения попыталась зайти на сайт биржи, но зарегистрироваться не смогла: ей высветилось сообщение о том, что превышен лимит пользователей. Еще одна проблема такая:

непонятно, как можно получить статус безработной, если ее официально не уволят, потому что бухгалтерия не работает.

Экономисты сходятся на том, что предотвратить коллапс в российской экономике можно только за счет масштабной государственной программы поддержки.

«Собянин прав в том, что “бюджеты треснут” (за исключением московского), если эта помощь будет оказываться за счет регионов, — говорит Владимир Гимпельсон из ВШЭ (нам не удалось найти подтверждений, что мэр действительно произнес эту фразу — прим. ред.). — Но альтернатива простая: либо бюджет треснет, либо люди. Поэтому нужна поддержка из Фонда национального благосостояния».

Валерия Аршинова Адвокат «Агоры»:

К нам поступает ежедневно порядка 20–30 обращений. Где-то около 70 % из них — это люди, которые пишут, что работодатель либо заставляет писать заявление по собственному желанию, либо отправляет в неоплачиваемые отпуска.

Отправить в отпуск за свой счет можно только по собственному желанию, но работодатель угрожает, что если человек не напишет заявление, то его уволят. Сделают это по какой-нибудь статье — несуществующая дисциплинарка, например, а потом это все можно будет обжаловать только через суд. Здесь тоже, с одной стороны, можно понять работодателя: ему нечем платить зарплату, а если он не заплатит, то это уголовная и административная ответственность.

Посетители у Центра занятости населения города Москвы «Моя работа».Фото: РИА Новости

С теми, кто работал неофициально, тоже не совсем понятная ситуация, поскольку нужно предоставлять определенные документы для постановки на учет. Если человек работал неофициально или вообще не работал, то вряд ли, мне кажется, он сейчас получит какие-либо пособия. И Центр занятости до конца не понимает, что с этим делать.

Нам пишут и работодатели: к примеру, обращались из автоперевозок. Люди рассказывают, что в связи с указом Путина они должны платить заработную плату, но у них упал доход, просто снизился до нуля: как и с чего платить зарплату, как оформлять сотрудников? Радует, что обращаются работодатели, которые не хотят увольнять [сотрудников], нарушать закон, и просят помочь им как-то законным образом оформить отношения с работниками.

Многие пишут, что уже работа прекратилась, и им нечего есть — нет денег. Это, конечно, совсем страшно читать. Много обращений сейчас поступает по поводу Центра занятости. Спрашивают, куда и в какие центры обращаться. Было несколько сообщений о том, что обратились, но еще не получили выплат. Я смотрела статистику, там уже около 20 тысяч обращений в Москве. Это говорит о том, что люди теряют работу массово.