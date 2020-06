Дипломатический просчет

В начале мая московский ЗАГС опубликовал данные о числе умерших за апрель 2020 года. По подсчетам «Новой», смертность в городе превысила средние значения за 14 лет как минимум на 19%, при этом официальное число жертв коронавируса было меньше «избыточной» смертности почти в три раза. В других странах эпидемия тоже привела к росту смертности, однако большую часть «дополнительных» смертей все же составляли умершие от COVID-19.

Об этом написали многие российские и зарубежные СМИ, в том числе Financial Times и The New York Times. Публикации вызвали международный скандал: МИД назвал их «антироссийской спекуляцией» и потребовал от изданий опровергнуть информацию о занижении смертности от коронавируса в России, комиссия Госдумы по «иностранному вмешательству» попросила лишить их аккредитации, а Роскомнадзор начал проверку на предмет нарушения закона о фейках.

Новая методика

Две недели спустя столичный Департамент здравоохранения опубликовал подробный анализ смертности за апрель с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения. В отдельную группу были выделены пациенты с положительным тестом на коронавирус, умершие от других причин, а также те, у кого COVID-19 был диагностирован по клиническим признакам при вскрытии, однако тесты были отрицательными.

Из анализа следует, что за прошлый месяц в Москве умер 1561 человек с диагностированным коронавирусом.

Это в два с половиной раза больше первоначальных данных (636 человек) и учитывает 85% «избыточных» смертей.

Оставшиеся 15% в Депздраве назвали «необъяснимым» превышением смертности и пообещали «разобраться с этой цифрой и установить все возможные ее причины».

Депздрав подчеркивает, что даже с учетом пациентов с коронавирусом, умерших от других причин, уровень смертности от инфекции в Москве остается низким по сравнению с другими крупными городами и странами: «Летальность от коронавируса в Москве за апрель составляет от 1,4 до 2,8%. Это, бесспорно, ниже, чем даже по данным официальных сайтов городов Нью-Йорк (10%) и Лондон (23%)».

Однако специалисты отмечают, что сравнивать летальность без учета объема тестирования некорректно:

в России и в Москве проводится больше тестов на душу населения, чем в других странах мира, поэтому число выявленных больных различается.

«Летальность очень сильно зависит от объемов тестирования, поэтому я бы пока не стал на это ориентироваться. Мы знаем, что по странам объем тестирования различается, и конечно, тогда [летальность] едва ли можно сопоставлять», — объясняет доцент Института демографии НИУ ВШЭ Сергей Тимонин.

Опубликовав детальный разбор, Депздрав фактически подтвердил данные, опровержения которых так упорно требовал МИД.

Смертность в Москве за апрель действительно превысила средние значения за несколько лет, оперативные данные действительно не учитывали часть умерших с коронавирусом, а почти вся «избыточная» смертность действительно была вызвана COVID-19 — прямо или косвенно. Россия, как и многие другие страны, столкнулась с трудностями при классификации жертв эпидемии, и недоучет смертей был связан именно с этим.

Как считать дальше

Предварительный анализ показывает, что общее число жертв эпидемии во всей России за апрель тоже может вырасти в два с половиной раза. По оперативным данным на 30 апреля, от коронавируса умерли 1073 человека, тогда как в конце мая Татьяна Голикова сообщила, что количество прямых и косвенных смертей от COVID-19 составляет 2713 человек.

Официально проблему с учетом больных впервые признали после скандала в Дагестане: 17 мая министр здравоохранения республики Джамалудин Гаджиибрагимов заявил, что от коронавируса умерло более 40 врачей в регионе, при этом официальное число умерших на тот момент составляло всего 29 человек. Помимо этого, по словам министра, еще более 600 жителей республики умерли от внебольничной пневмонии. На совещании с главой Дагестана и общественными деятелями республики Владимир Путин поручил Роспотребнадзору «обеспечить постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки в республике».

Не исключено, что после этого распоряжение перепроверить данные о заболеваемости поступило во все регионы.

Оценить, в каких регионах эпидемия привела к повышению общей смертности, пока нельзя: Росстат на две недели отложил публикацию данных по субъектам за апрель, хотя обычно их выкладывали в последний рабочий день следующего месяца. В ведомстве пояснили, что из-за коронавируса многие не стали обращаться в ЗАГСы за свидетельствами о смерти, поэтому на уточнение сведений нужно время.

Сергей Тимонин отмечает, что окончательная и наиболее точная статистика по причинам смерти будет получена по итогам года, при этом она может отличаться от данных оперативной статистики.

После дополнительных патологоанатомических исследований причина смерти может быть уточнена или вообще изменена, говорит он.

Заметное увеличение смертности от коронавируса может произойти в мае, так как на этот месяц пришелся пик эпидемии в России: 11 мая было зарегистрировано максимальное число заболевших — 11 656 человек, после чего количество выявленных случаев начало снижаться. Это признают и власти — о росте смертности в мае говорили вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин. Столичный Депздрав пообещал, что эти показатели тоже «будут проанализированы и открыто опубликованы».

«Эпидемия рисования» продолжается

В то время как Москва провела «работу над ошибками», региональная статистика по-прежнему вызывает вопросы — проблемы возникают как с регистрацией заболевших, так и с учетом умерших. Например, 29 мая в том же Дагестане число активных случаев оказалось меньше, чем количество выявленных за день больных: местный Роспотребнадзор сообщил о 125 новых случаях COVID-19, при этом общее число заболевших достигло 4704 человек, из которых 4412 выздоровели и 201 умерли. Почему в республике оказался 91 заболевший при 125 новых инфицированных, местные власти так и не объяснили.

Эксперты не раз говорили, что регионы выдают «нарисованные» данные. «Новая» рассказывала, как «эпидемия рисования» стала распространяться на все большее число регионов после смягчения карантина: гладкие цифры позволяют выполнить один из критериев Роспотребнадзора и начать снимать ограничения. Особенно отличились Краснодарский край, а также Курская и Липецкая области, где число выявленных больных было примерно одинаковым в течение 10–12 дней.

Специалисты предполагают, что статистикой заболеваемости могут манипулировать и на федеральном уровне. Так, аналитик и директор по исследованиям компании Data Insight Борис Овчинников обратил внимание, что за 25 дней общее число выявленных больных четыре раза заканчивалось на 99, а вероятность этого составляет лишь 0,011%, или один случай на 9350 попыток.

«Официальные цифры по количеству заболевших можно выбросить в мусорное ведро — нет никаких оснований считать, что они адекватно показывают динамику эпидемии», — написал он.

Проблемы с учетом умерших хорошо видны на примере данных региональных ЗАГСов — некоторые опубликовали общее число зарегистрированных смертей за апрель раньше Росстата. Так, из данных управления ЗАГС Ингушетии следует, что за прошлый месяц в республике умерли 29 человек — это в пять раз меньше, чем в среднем умирало в апреле за прошлые годы. По данным оперштаба, за тот же период от коронавируса умерли 20 человек. Получается, что от всех других причин в Ингушетии умерли девять человек.

Возможно, недоучет смертей связан с тем, что во время эпидемии местные жители решили не обращаться в ЗАГС за свидетельством о смерти, как и предполагал Росстат. Однако как будут учтены эти смерти в окончательной статистике и будут ли учтены вообще — неизвестно.

Пример Москвы показывает, насколько важен подробный анализ причин смерти во время эпидемии: он позволяет оценить реальный вклад коронавируса в уровень смертности. Важно провести аналогичный переучет во всех регионах, чтобы можно было увидеть все смерти, прямо или косвенно связанные с COVID-19. Это подчеркивают и специалисты по демографии из НИУ ВШЭ: они считают, что нужно отдельно учитывать всех умерших с подтвержденным коронавирусом, даже если причиной смерти стало другое заболевание. Это позволит составить более полную картину эпидемии и принимать взвешенные решения для борьбы с распространением инфекции.