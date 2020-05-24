«Все старики в селе умерли»

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скорая журналистская помощь

Отрицая потребность в СИЗ, некоторые руководители медучреждений отказываются от помощи благотворительных фондов, готовых прийти на помощь. Одновременно с этим ведется жесткая борьба с теми медработниками, которые стремятся добиться справедливости и открыто рассказывают о существующих проблемах.

Мы, журналисты объединения «Синдикат-100» убежены, что здоровье медработников несравнимо дороже обеспокоенности отдельных чиновников и руководителей медучреждений сохранностью занимаемых ими постов и должностных позиций.

Мы понимаем страх врачей быть уволенными или подвергнуться преследованиям за публикацию объективной информации, которая противоречит отчетам начальства. Нам не нужны публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенсациями и скандалами.

Наша задача — помочь медработникам получить необходимые СИЗ. Мы предлагаем принять участие в нашем проекте, благодаря которому, надеемся, вы получите все необходимое для защиты жизни и здоровья.

Заполняя форму по ссылке и рассказывая о проблемной ситуации, вы сохраняете анонимность. Мы не будем распространять информацию об обратившихся к нам медиках без дополнительного письменного согласия (мы рассчитываем, что в большинстве случаев этого не потребуется).