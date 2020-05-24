Материалы
Рубрики
Темы
- Пандемия в России: независимая статистика7 материалов
- Кадры войны. Спецвыпуск к 9 мая15 материалов
- Карантинный блок: переждем эпидемию культурно!48 материалов
Свежий выпуск
№ 52 от 22 мая 2020Читать номер
«Все старики в селе умерли»
Почему Дагестан был не готов к эпидемии. Репортаж «Дождя» в рамках «Синдиката-100»
«Новая газета»редакция
Дагестан стал одним из эпицентров вспышки коронавируса в России. В конце апреля из 1600 коек для больных COVID-19 мгновенно заполнились 1000. Глава Минздрава республики на днях признал, что данные по пандемии в регионе занижены. Сейчас в Дагестан направлена помощь, в самой республике строят госпитали. Что происходит в дагестанских селах — в рамках проекта «Синдикат-100» рассказывает корреспондент «Дождя» Василий Полонский.
скорая журналистская помощь
Отрицая потребность в СИЗ, некоторые руководители медучреждений отказываются от помощи благотворительных фондов, готовых прийти на помощь. Одновременно с этим ведется жесткая борьба с теми медработниками, которые стремятся добиться справедливости и открыто рассказывают о существующих проблемах.
Мы, журналисты объединения «Синдикат-100» убежены, что здоровье медработников несравнимо дороже обеспокоенности отдельных чиновников и руководителей медучреждений сохранностью занимаемых ими постов и должностных позиций.
Мы понимаем страх врачей быть уволенными или подвергнуться преследованиям за публикацию объективной информации, которая противоречит отчетам начальства. Нам не нужны публикации ради публикаций, мы не гонимся за сенсациями и скандалами.
Наша задача — помочь медработникам получить необходимые СИЗ. Мы предлагаем принять участие в нашем проекте, благодаря которому, надеемся, вы получите все необходимое для защиты жизни и здоровья.
Заполняя форму по ссылке и рассказывая о проблемной ситуации, вы сохраняете анонимность. Мы не будем распространять информацию об обратившихся к нам медиках без дополнительного письменного согласия (мы рассчитываем, что в большинстве случаев этого не потребуется).
Почему это важно
«Новая газета» — одно из немногих СМИ в России, которое не боится публиковать расследования о коррупции чиновников и силовиков, репортажи из горячих точек и другие важные и, порой, опасные тексты. Пять журналистов «Новой газеты» были убиты за свою профессиональную деятельность.
Ваша поддержка поможет «Новой газете».