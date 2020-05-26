Первая статистическая

Госдепартамент США объявил о грантовой программе, направленной на «разоблачение дезинформации в сфере здравоохранения» в России. Если обойтись без канцелярита, программа должна показать, как именно собирается статистика по пандемии COVID-19 в нашей стране и насколько можно этой статистике доверять. Это несколько сомнительная по форме затея встраивается в ряд внешнеполитических демаршей администрации Трампа на фоне продолжающегося эпидемиологического кризиса. Самый известный пример здесь — ультиматум, который президент США выдвинул Всемирной организации здравоохранения. Мол, немедленно докажите свою независимость.

Грант Госдепа вызвал предсказуемую реакцию в российском МИДе, где теперь отрабатывают риторику, знакомую нашим чиновникам уже на уровне условного рефлекса. «От русофобии, в отличие от коронавируса, не отмыть руки», раздается из нашего посольства в США.

Неизвестно, принесет ли грант администрации Трампа какую-то пользу, но вот российская сторона в любом случае еще яростнее будет отрицать любой намек на возможный подлог в статистике.

При этом с содержательной точки зрения беспокойство американских властей понятно. Если существует скрытый очаг эпидемии, то после ожидаемого открытия мира после карантина именно он сможет стать фактором, который окончательно добьет экономику. Велика вероятность, что такой очаг будет обнаружен в авторитарных странах, где вся система бюрократической отчетности построена вокруг очковтирательства и сокрытия реального положения вещей.

Под неофициальным пока подозрением Россия и Китай, причем именно в этом порядке. Это видно хотя бы на примере ситуации в северных регионах Китая, сто миллионов жителей которого недавно отправились на новый карантин — из-за новых случаев COVID-19, предположительно российского происхождения.

Британский журнал The Economist проводит параллели между эпидемией в России и Чернобылем: главное сходство при этом заключается именно в том, что в современной российской политической системе почти все заинтересованы в сокрытии реальных фактов так же, как советское руководство в 1986 году.

Пропаганда просто не может допустить ситуации, при которой Россия вдруг окажется среди лидеров по числу умерших от коронавируса в мире: чем же занималась в этой ситуации наша вертикаль власти и как обнуляться Конституции?

Заплатить за это придется тем россиянам, которые еще надеются на выезд из страны в туристических или профессиональных целях: западные страны будут открываться нам и Китаю в последнюю очередь, опасаясь новой волны эпидемии. Впрочем, премьер Мишустин уже порекомендовал в нынешнем году воздержаться от заграничного отдыха, и не прислушаться к этой рекомендации будет трудно: сухопутные границы закрыты, а международных авиаперелетов в ближайшие месяцы не предвидится.

Читайте также Эксперты магии смерти. Истинная причина отставания России в медицине

Возможные манипуляции со статистикой очень дорого обходятся и нам самим. Журналист Максим Шевченко предположил, что систематические невыплаты надбавок медикам связаны как раз с занижением числа умерших и заразившихся:

если число жертв COVID-19 в регионе минимально, то и врачи, получается, работали с обычными пациентами.

Ученые, которые анализировали фальсификации на российских выборах, например, физик Сергей Шпилькин, тем временем тоже подключились к изучению «ковидной» статистики. Растет подозрение, что электоральная и медицинская отчетность может рисоваться у нас по одним лекалам. И даже если бы президент Путин издал специальный указ отчитываться честно, это вряд ли изменило бы ситуацию.

Что уж там говорить об американском гранте.