Кто глядит на нас с фото Гитлера?

Семь пока нам известных однотипных уголовных дел за размещение фото нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка онлайн» объясняются одной совершенно понятной общей причиной и многими, в которых надо еще разбираться и разбираться — для начала с юридической точки зрения.

Ведь статья 354.1 УК РФ: «Реабилитация нацизма» — в самом названии подразумевает умысел, направленный именно на восхваление нацистской идеологии и преступлений. Не факт, что все семь свежих «фигурантов» преследовали именно такую цель, возможно, кто-то из них решил просто «приколоться». Такие шутки точно не заслуживают одобрения, но и уголовной ответственности тоже.

Обыск и допрос подозреваемого в размещении фото нацистов на сайтах «Бессмертного полка». Фото: РИА Новости / СКР

Но — и тут первая и простая причина — наши «органы» не обращают на субъективную (и тут главную) сторону этих преступлений внимания, так как эти раскрываемые «по щелчку» дела — легкий способ заработать «палки», к тому же тут похвально идеологически раскрашенные.

Но это поверхностный слой проблемы. Копнув только чуть глубже, мы обнаружим за этими делами хорошо знакомую, но тут обостренную идеологическим окрасом проблему избирательного правоприменения: каких-то безвестных, скорее всего, просто гопников по этой статье тягают пачками, зато широко известным журналистам, телеведущим (и иже с ними участникам «ток-шоу») ничего не бывает и за куда более определенные, чем просто фотографии Гитлера, высказывания фактически в поддержку его национализма.

Копаем еще глубже: на этом уровне довольно искусственная статья 354.1 (добавлена в УК в мае 2014 года на волне событий на Украине), по сути, говорит лишь о разновидности, притом частной, пропаганды национализма и национальной исключительности.

А из того же сырья, пусть с обратным знаком, делается, пардон, вся наша официальная пропаганда.

Не побоимся же копнуть еще глубже — так, как делают активисты «Мемориала», когда раскапывают захоронения жертв сталинских репрессий. Здесь мы видим, что хулиганов и подонков, оправдывающих гитлеризм, «органы» как бы уравняли с безусловным героем читателей «Новой» (лживо обвиненным в «порнографии») Юрием Дмитриевым: тот и другие «пересматривают нашу советскую историю» в ее удобной для власти версии.

А почему это у «органов» проходит как по маслу и на «ура» — потому что они послушно включились в игру под названием «построим свое светлое прошлое» и зарабатывают на ней не только конъюнктурные «палки», но и вполне реальные повышения по службе. Тут они, вместо того чтобы охранять нас от реальной преступности, охраняют от покушений со стороны добросовестных историков пропагандистский миф.

Стоп! Но победа советского народа в Великой Отечественной войне — не миф. Победа — не миф, и я в своем возрасте без всяких портретов помню поколение отцов — кто без руки, кто без ноги — которые эту победу добыли.

А вот ее эксплуатация теми, кто не имеет к ней никакого отношения, и в том числе «органами», которые хватают, с одной стороны, всех, кто им под руку попал, а с другой — тех, кто по долгу исторической совести говорит правду о палаче Сталине — это уже запредельный цинизм и как раз преступление.

Похож ли этот идеологический строй «органов» на то, что было в СССР — спрашивает у нас уже поколение детей и внуков. Нет, именно идеологически совсем не похож: тогда у советских людей была перспективная самоидентификация, выстраиваемая по отношению к будущему. Сейчас же идеологическая власть вместе с «органами» пытается навязать нам ретроспективную идентичность по отношению к мифологическому прошлому, в котором она перемешивает правду и фиг знает что под соусом «национальной» — нет, не гордости, а безмозглой и греховной гордыни.