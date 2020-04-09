«Всей семьей пойдем работать в Коммунарку»

Вот уже вторую неделю Москва в режиме самоизоляции. Ее примеру сразу последовало больше 20 регионов. Где-то меры еще жестче — в Краснодарском крае с конца марта действует режим карантина. Владимир Путин признает: сидеть дома «муторно и тошно», но необходимо — для борьбы с коронавирусом. Чтобы сидеть было менее тошно, президент предложил всем, кто с первого марта потерял работу, выплачивать три месяца максимальное пособие по безработице. Недавно его сравняли с МРОТ — теперь это 12 130 рублей. Москвичам повезет больше — мэр Сергей Собянин обещал всем безработным выплатить 19 500 рублей. Разумеется, речь идет о тех, кто смог встать на биржу труда.

Иван Астафьев. Фото из личного архива

Иван Астафьев уволился с работы 10 марта. «Сразу скажу, что мое увольнение не связано с кризисом», — оговаривается он. По образованию Астафьев — юрист, до недавнего времени им и работал в крупной международной компании. В конце прошлого года он вместе со своим товарищем задумал открыть свой собственный кофейный бизнес. «Подгадал», — смеется Иван.

К концу марта производство уже началось: прямо сейчас идет процесс упаковки кофе. Инвестиции есть, уже велись переговоры с различными арендодателями — в том числе крупными торговыми центрами. «Но, к сожалению, из-за этого кризиса все встало. Поэтому я и решил зарегистрироваться как безработный».

Обратиться в московский Центр занятости населения Астафьев решил, после того как Путин 25 марта впервые обратился к россиянам по телевидению. Тогда он объявил нерабочими днями неделю с 28 марта по 5 апреля, а Собянин сразу после этого одним указом закрыл рестораны, кафе, бары и большие парки.

— Я просто решил, что в этой ситуации надо постараться получить от государства хоть какую-то минимальную выгоду, — рассказывает Иван. — Никакой реальной поддержки пока что нет. Даже то, что Сергеем Семеновичем объявлен режим форс-мажора, арендодатели не очень охотно принимают.

Обычно, чтобы стать безработным, вам нужно прийти в Центр занятости населения по месту вашей прописки и принести необходимые документы. Сейчас подать заявку в Москве можно дистанционно — нужно только отсканировать паспорт, трудовую книжку и справку о среднемесячном доходе с последнего места работы.

Иван и попытался это сделать еще на прошлой неделе. С 30 марта на сайте московского ЦЗН утверждалось, что заявку можно подать онлайн. Но сервис не работал. Заявку подать получилось только в понедельник. «Там еще технические требования — файлы должны быть размером не более 2 мегабайт, их должно быть не больше 10. У меня получился скан трудовой книжки больше 2 мегабайт, и пока я пытался разбить их на копии, сайт завис. Когда заработал, я смог все загрузить. В целом это занимает минут 5–7. Если все документы готовы и сканы под рукой, то это очень быстрый процесс».

Спустя три дня, правда, Астафьев обнаружил письмо, которое ему прислали на следующий день после подачи заявления — якобы он не приложил паспорт и диплом. В колл-центре ему посоветовали подать заявку повторно.

справка

Из-за скачка числа желающих получить повышенное пособие по безработице в начале апреля обвалился сайт Московской службы занятости. За несколько дней портал посетили более 100 тысяч человек, сайт не справился с нагрузкой, говорил директор Центра занятости населения Москвы Роман Шкут. По данным Росстата за февраль 2020 года, всего в Москве было 115,4 тысячи безработных. Интерес россиян к новым выплатам после «первого коронавирусного» обращения президента заметен и по данным Google Trends о динамике поисковых запросов. В период с 25 марта по 9 апреля запрос «пособие по безработице» среди пользователей из России был максимально популярным за всю историю наблюдений. Вопрос в том, насколько быстро службы занятости в регионах смогут адаптироваться к режиму удаленной работы и в полном объеме работать с документооборотом, считает директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «По идее, сейчас оформление статуса безработного должно будет проходить быстрее, потому что можно дистанционно направить документы. Но это вопрос логистики и технической готовности служб. Кроме того, набор документов при этом непонятный: надо как-то подтвердить, что вы именно кризисно безработный. А работодатель может не захотеть давать такую справку, потому что он будет отчитываться [правительству] за неуволенных в расчете получить за это субсидию».

По закону в течение десяти дней служба занятости должна предоставить вам вакансии — если вам везде откажут, на 11-й день вы признаетесь безработным. Сергей Собянин поручил изменить этот порядок. «Среди прочего — необходимо убрать требование двух безуспешных попыток трудоустройства, которые в "обычные" времена предшествуют признанию гражданина безработным. Ходить на интервью в условиях самоизоляции невозможно», — написал он в своем блоге.

Теперь решение о признании безработным должно приниматься в срок от трех до пяти дней.

Иван ждет, что его признают безработным, и он сможет получить «хоть какую-то копейку от государства». Минимальные средства, чтобы пережить самоизоляцию, у него есть. После ее окончания он собирается запустить свой бизнес. «У меня широкий круг знакомств, у многих есть «подушки». Но есть и много тех людей, кто сможет пересидеть только апрель, но переждать также май будет невозможно».

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Фото: Светлана Виданова / «Новая газета»

В уязвимом положении сейчас индивидуальные предприниматели, учредители ООО и самозанятые. Встать на учет по безработице они не могут — для этого им нужно лишиться своего статуса.

Один из таких самозанятых — Дмитрий Коньшин. До недавнего времени он занимался грузоперевозками: «У меня есть автомобиль, я оказываю услуги знакомым и друзьям, заключая договоры с ИП о доставке грузов на легковой машине. Этим я зарабатывал деньги. С тех пор как нас посадили на карантин, я не осуществляю свою деятельность — нам велели сидеть дома».

Самозанятым Дмитрий стал вынужденно — после того как стал банкротом.

— Процедуру банкротства я проходил из-за кризиса. Нам рассказывали: «Денег нет, но вы держитесь». Банк отказал мне в рефинансировании кредита, и я вынужден был пройти процедуру банкротства. Я попытался устроиться на работу. Но у меня возраст — я 1971 года рождения. Предложений на рынке труда для нашей категории людей нет.

Как законопослушный гражданин, Коньшин официально оформился и стал платить налог на профессиональный доход. За услуги частникам он отдает государству 4% доходов, за услуги юрлицам — 6%.

Теперь он сидит дома вместе с женой и двумя детьми. На нем — алименты на другого ребенка, а еще налоги за рабочий март. «Налог я не заплачу — не знаю, будут ли они арестовывать счета. Алименты — это сразу начинают работать приставы. "Уважаемый господин, почему ты не платишь алименты? А почему ты не зарегистрировался как безработный?" А я не могу ничего сделать. Не могу работать и не могу зарегистрироваться, получается», — недоумевает он.

Дмитрий все же решил податься на биржу труда. Первое заявление подал 30 марта, в понедельник, но рассматривать заявки стали только через неделю — из-за большого потока желающих стать безработными. В колл-центре мужчину предупредили, что самозанятые не могут получить статус безработного, но посоветовали подать еще одно заявление. Коньшин так и сделал.

Жена Дмитрия работу не потеряла, но работает она в частной клинике. Поток клиентов там сокращается, ее доходы вскоре тоже могут сократиться. А в семье есть кредиты: чтобы получить отсрочку за машину, которая попадает под «кредитные каникулы», нужна справка с работы жены, подтверждающая, что ее доходы упали на 30%. «Но в справке НДФЛ будет отражена зарплата за прошлый месяц, а он был рабочий, — говорит мужчина. — И там падения на 30% не увидит никто. Падение может фигурировать только в справке за следующий месяц. По кредитам в совокупности мы должны заплатить 25–30 тысяч».

— Мне отказывают в праве на труд, — сетует Дмитрий.

— Они же не ввели режим ЧС, карантина. Они придумали режим самоизоляции, но лишили граждан права на труд. Вот так в государстве у нас. Право на труд ограничили, а требования выплаты всего оставили. Платите — а с каких доходов, непонятно.

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Анастасия Козицына. Фото из личного архива

В Москве, пусть и с перебоями, но можно было подать заявление онлайн. В регионах с этим хуже. Жительница Анапы Анастасия Козицына, позвонив на горячую линию городского ЦЗН, услышала, что они не работают до 30 апреля. На сайте учреждения пишут, что прием граждан не осуществляется до 10 апреля, а с 13-го — по предварительной записи.

Анастасия — юрист, работала по специальности в компании: «Но она пошла на банкротство — так прямо и скажем. Два месяца тому назад, может быть, три месяца».

С тех пор женщина получала доходы от сдачи недвижимости в аренду — сдавала помещение в ярославском торговом центре под солярий. Свою квартиру в Анапе Анастасия тоже сдавала — вместе с семьей она жила на даче. «Это был нормальный заработок — для поддержания штанов хватало», — говорит она. Теперь солярий съехал, как и квартиранты. Она осталась совсем без денег.

Анастасия — мать-одиночка, но семья у нее большая: тринадцатилетняя дочка Маша, три собаки и два кота.

«Понимаете, у нас не было никаких накоплений. Без какой-то подушки оказались. А без подушки плохо. Очень плохо», — Анастасия тяжело смеется.

Даже если бы ей удалось встать на учет как безработной, ей были бы положены минимальные выплаты: с банкротством ее компании получить справку о доходах невозможно. Люди, которые работали больше года назад, могут претендовать только на 1500 рублей.

справка

На рынок труда влияет сочетание трех обстоятельств: величина пособия, продолжительность выплаты и условия доступа, объясняет директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. «Когда все эти три условия выполняются, безработица начинает абсорбировать людей: люди идут на биржу труда, потому что это дает им доход и подушку безопасности. Пособие по безработице в этом смысле — это оплата ваших усилий по поиску работы. А низкое пособие означает, что вы не можете на него рассчитывать, но и не можете сидеть без работы. Поэтому вы хватаетесь за первые попавшиеся заработки, часто в неформальной экономике». Низкое количество зарегистрированных безработных в России (4,6% от рабочей силы) до сегодняшнего дня во многом объяснялось недостаточными размерами пособия — обращаться за ним даже в сложной ситуации часто бессмысленно. Если в Москве и в Подмосковье в связи с карантином пособия выросли существенно (до 19,5 тысяч и 15 тысяч соответственно), то в других регионах выплаты не превышают 12,3 тысячи «Далеко не все имеют основания, чтобы получить даже такое пособие. А минимальное пособие составляет 1,5 тысячи рублей. Значительное часть тех, кто сейчас потеряет работу, смогут рассчитывать именно на такое пособие. И не пойдут за ним, потому что это значит «себя не уважать», — объясняет Гимпельсон.

— Бывший муж, отец моей Маши, присылает мне бумагу, что не может больше алименты платить. Короче, мы оказались вообще без денег. Я пишу президенту, губернатору [Краснодарского края Вениамину Кондратьеву].

«Знаете, что ему написала? Я хочу пойти работать в Коммунарку! У меня нет медицинского образования, но мне пофигу, я выйду в больницу. Нам деньги нужны! Нам есть нечего».

Анастасия говорит, что не верит в коронавирус и уж точно его не боится. «Мне что — пойти банк ограбить? Застрелиться? Мне убить Машу? Убить котов? Что нам делать? — недоумевает она. — Мы всей семьей готовы пойти в Коммунарку. Мы все — два кота, три собаки и я — мы все пойдем работать в эту больницу. Без масок. Без антисептиков. Нам есть нечего. Нам правда есть нечего».