Рассрочка для самых маленьких

В прошлую пятницу Владимир Путин подписал указ о «кредитных каникулах» для граждан, пострадавших от карантинных мер в экономике. На этой неделе правительство опубликовало максимальные суммы займов, по которым физлица и представители малого и среднего бизнеса смогут претендовать на отсрочку до шести месяцев. Максимальный порог для ипотеки составил 1,5 млн рублей. Для потребительских кредитов верхняя планка — 250 тысяч рублей, для автокредитов — 600 тысяч рублей. Пороговое значение для долга по кредитным картам — 100 тыс. руб.

Получить отсрочку смогут граждане, чей месячный доход сократился более чем на 30 %. Претендовать на каникулы также смогут индивидуальные предприниматели, взявшие необеспеченные кредиты на сумму до 300 тысяч рублей. Установленные правила применимы и к займам от микрофинансовых организаций.

Однако воспользоваться послаблениями сможет очень ограниченный круг лиц.

Установив низкую планку суммы кредита, правительство исключило из списка значительную часть жителей крупных городов, в том числе Москвы и Петербурга.

— Меры по большей степени ориентированы на заемщиков из регионов и москвичей с невысокими доходами, которые брали небольшие кредиты и могут столкнуться с трудностями в их обслуживании. Люди, которые брали большие кредиты, поддержкой охвачены не будут, по крайней мере, пока, — говорит управляющий директор методологической группы «Национальные кредитные рейтинги» Станислав Волков.

К примеру, средний чек по ипотеке в Москве составляет 4,4 млн рублей, что в несколько раз превышает планку правительства, а сумма в 600 тысяч рублей по автокредитам ориентирована в первую очередь на не очень дорогие марки автомобилей — стоимостью до миллиона рублей, указывает Волков.

— Для многих москвичей порог по ипотеке в полтора миллиона рублей означает, что, даже лишившись работы, они не смогут получить кредитные каникулы. Они могут получать пособие по безработице около 20 тысяч рублей, но что это значит, если они платили только по ипотеке 50 или даже 100 тысяч в месяц? А им еще надо семьи кормить, — возмущается начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий.

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Все это приведет к тому, что люди просто останутся без крыши над головой: банкам придется забирать и продавать недвижимость заемщиков из-за отсутствий выплат по платежам, уверен эксперт.

В итоге риски серьезного ипотечного кризиса и кризиса неплатежей крайне велики.

Другой вопрос — кто будет платить за банкет. Сейчас обязанности по обеспечению мер поддержки населения перекладываются на банки и вкладчиков, а на самом деле платить должно государство из средств Фонда государственного благосостояния, считает Осадчий.

Даже тем, кто формально попадает в льготные категории, доказать снижение своих доходов на 30 % может быть не так-то просто, говорит старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Валерий Зинченко. Банк может потребовать подтверждения снижения доходов. Для этого у клиента могут запросить необходимые документы либо обратиться в ФНС, Пенсионный фонд, ФСС или ФОМС. На предоставление документов у них есть 90 дней.

— Перечень документов довольно простой, однако большинство из них весьма тяжело получить дистанционным образом. Для работающих заемщиков это, как правило, справка 2-НДФЛ, которая выдается работодателем.

Разумеется, если работодатель временно прекратил свою деятельность или перевел сотрудников на дистанционную работу, могут быть трудности чисто организационного характера в получении такого документа. Остается надеяться, что через три месяца эпидемиологическая ситуация все же улучшится, и ограничительные меры будут в основном сняты, — говорит Зинченко.

В случае отказа банка в предоставлении льготного периода заемщик вправе обратиться в суд с требованием об изменении кредитного договора, продолжает адвокат. Однако, по его мнению, массового незаконного отказа в предоставлении льготного периода ожидать не стоит. Проблемы могут возникнуть у тех, кто раньше получал большие неофициальные доходы, но из-за пандемии и кризиса они значительно сократились, добавляет Волков.

Несмотря на то что мера по поддержке заемщиков во время пандемии COVID-19 не является обязательной, крупные банки объявили о введении «льготного периода» еще до распоряжения правительства. Среди них — Сбербанк, ВТБ, «Альфа-Банк», Промсвязьбанк и «Открытие».

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При этом «Альфа-Банк» принял решение ограничить выдачу кредитов, в том числе ипотечных, заемщикам, работающим в наиболее пострадавших от пандемии коронавируса секторах экономики. Ужесточить политику по выдаче кредитов решили также в МТС Банке, банке «Ренессанс», «Абсолют Банке» и «Открытии». Кроме того, в «Открытии» и Россельхозбанке заявили, что готовы предоставить отсрочку по выплатам до трех месяцев, а не до шести.

Как рассказали «Новой газете» в пресс-службе ВТБ, банк уже начал принимать обращения клиентов о предоставлении льготного периода выплат по кредитам в рамках федерального закона. Пока от заемщиков поступило более 700 заявок, из них 340 касаются ипотечных кредитов, 230 — кредитов наличными, 70 — автокредитов и более 60 — кредитных карт. Все заявки на получение отсрочки по выплате кредитов и подтверждающие документы клиенты могут подать дистанционно.

Банковский сектор во время пандемии вряд ли окажется среди первых пострадавших.

В кризисы 2008 и 2014 годов банки тоже реструктурировали часть кредитов. В случае форс-мажорных обстоятельств банки сами стараются идти навстречу клиентам, говорит главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова.

— Сейчас у российского банковского сектора профицит ликвидности от трех до четырех триллионов рублей. Поэтому пока у банков нет проблем с возможными последствиями кризиса. Тем не менее они появятся через год или два, когда выяснится, что большая часть реструктурированных кредитов невозвратные. Тогда банкам придется их списывать, — утверждает Орлова.

— Госбанкам, таким как Сбербанк и ВЭБ, запаса прочности хватит, согласен начальник аналитического управления Банка БКФ Максим Осадчий. — А если не хватит собственных ресурсов, то поможет государство. Тем временем у негосударственных банков, сфокусированных на необеспеченном розничном кредитовании, ситуация довольно тревожная. У того же Тинькофф Банка за 2019 год кредитный портфель вырос на 63,6 %, портфель необеспеченных розничных кредитов составляет сейчас свыше половины активов банка.

Изменение условий для заемщиков должно быть плавным, чтобы ближе к концу кредитных каникул начала действовать рассрочка, когда не нужно выплачивать сразу всю сумму накопившихся за время каникул долгов, говорит Волков. Важно также, чтобы к завершению каникул доходы граждан начали восстанавливаться. В противном случае к этому моменту заемщику будет еще тяжелее обслуживать долг.