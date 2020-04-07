«Будем восстанавливаться тяжело и кроваво»

В середине марта в России начали закрываться места массового скопления людей — сначала остановили работу музеи и кинотеатры, а после объявления нерабочей недели закрылись кафе, непродовольственные магазины, фитнес-клубы, салоны красоты и другие заведения. Введенные в Москве ограничения поддержали власти других регионов. Из-за этого пошатнулся весь рынок труда: число вакансий падает даже в тех отраслях, которые остались востребованными, а без работы могут остаться несколько миллионов человек.

От кризиса не застрахованы и крупные работодатели: сеть магазинов «Спортмастер» временно закроет все свои точки, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в компании. Сотрудникам предложили устроиться в другие сети, а тем, кто не сможет найти работу, пообещали выплатить средства в размере МРОТ. Сейчас у «Спортмастера» действует около 500 магазинов, в них работают более 20 тысяч человек. Официально компания не комментировала эту информацию.

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) подсчитали, что если режим самоизоляции продлится год, работу могут потерять более 15 миллионов человек. Один из авторов исследования Владимир Сальников пояснил, что расчеты не учитывают государственных мер поддержки и адаптации бизнеса к новым условиям: «То, что мы опубликовали, — это некая мгновенная оценка негативного эффекта от приостановки деятельности в ряде секторов, она не включает в себя антикризисные меры.

Это ни в коем случае не прогноз, что ровно так и будет, а именно оценка рисков, цена остановки распространения вируса».

Сальников считает, что в реальности ущерб будет в несколько раз ниже, так как режим самоизоляции закончится раньше, а власти будут осуществлять меры поддержки: «Понятно совершенно, что потери оказываются очень большими, и понятно, что надо что-то с этим делать. Поэтому я думаю, что сейчас будут искать способы продолжать функционирование предприятий, просто с какими-то дополнительными защитными мерами», — добавил он.

На российском рынке труда уже видны первые изменения: количество предложений о работе начало снижаться. По данным компании HeadHunter, в марте число вакансий в Москве упало в среднем на 7% по сравнению с февралем. Нет ни одной профессиональной области, в которой стали бы искать больше сотрудников. Сильнее всего число вакансий упало в области туризма и ресторанов, которым пришлось закрыться.

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По России ситуация чуть лучше — число вакансий снизилось не так резко (на 3%), а в некоторых сферах даже выросло.

Среди них — медицина и логистика, куда входят вакансии врачей, медсестер и курьеров.

При этом все больше россиян ищут работу. В марте на HeadHunter было опубликовано на 8% больше резюме, чем в феврале. Работу ищут специалисты из пострадавших отраслей — туризм, развлечения, спортклубы и салоны красоты, — а также те, кто хочет устроиться на работу без опыта. Помимо этого выросло число резюме в сфере логистики и рабочего персонала — это курьеры, упаковщики, грузчики, слесари и другие специальности.

Из-за самоизоляции люди стали чаще пользоваться услугами доставки.

По данным сервиса DeliveryClub, за неделю с 23 по 29 марта спрос на доставку продуктов вырос на 45%, средний чек — на 15%. В конце марта на 20% увеличилось количество заказов готовой еды из кафе.

Кажется, что из-за высокого спроса компании стали нанимать больше курьеров, но из данных сервисов по поиску работы следует, что число этих вакансий заметно не выросло.

«Всплеска [вакансий] в этой сфере не видно и, наверное, не будет, потому что здесь и так всегда было много предложений», — объясняет глава службы исследований HeadHunter Мария Игнатова. По ее словам, этого роста недостаточно, чтобы перекрыть общее снижение.

Несмотря на спад на рынке труда, некоторые профессии по-прежнему остаются востребованными. В HeadHunter считают, что во время коронавируса компании будут нанимать специалистов, которые смогут работать удаленно — разработчиков, интернет-маркетологов, сотрудников колл-центров и техподдержки. Судя по числу активных объявлений на HeadHunter, врачи и медсестры востребованы примерно на том же уровне, также среди профессий с большим числом вакансий оказались продавцы.

Президент и основатель портала Superjob Алексей Захаров считает, что в условиях коронавируса бессмысленно рассуждать о востребованных и невостребованных профессиях — нет ни одной отрасли, которая окажется в выигрышном положении. По его словам, еще две недели назад можно было говорить о росте в области доставки, такси и продуктового ритейла, однако сейчас их выручка обвалилась из-за снижения платежеспособного спроса населения.

«Я бы сформулировал вопрос следующим образом:

у нас на рынке труда полная задница или еще хуже?

Если этот ужас продлится еще месяц, у нас будет минимум 20—25 миллионов безработных», — говорит Захаров.

По данным Росстата, в феврале 2020 года в России было трудоустроено 74,5 миллиона человек — больше половины населения страны. Исходя из прогнозов Superjob, к концу апреля работу потеряют 33% россиян.

Захаров считает, что негативные последствия мер, которые власти предпринимают для снижения распространения коронавируса, превысят ущерб от самого заболевания: из-за кризиса вырастет число преступлений, смертей и незапланированных абортов.

«У нас останавливается строительство, в котором были заняты миллионы гастарбайтеров. Они не имеют подушки безопасности, не могут уехать к себе на родину. Уже сейчас мы имеем огромное количество дополнительных смертей от инфарктов, потому что люди теряют работу, теряют деньги, людям нечего есть уже сейчас», — говорит Захаров.

«При нашей жизни экономика не восстановится до значений января 2019 года. Мы будем восстанавливаться тяжело и кроваво, в лучшем случае — как после 1991 года, а то и как после Отечественной войны», — заключил он.

2 апреля Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца месяца, при этом предприятия по-прежнему должны выплачивать сотрудникам зарплату. «Нельзя забывать, что столь же важно, важно сейчас, сохранение рабочих мест и доходов граждан. Это общий приоритет для правительства, регионов, бизнеса», — заявил президент. Правительство предложило льготные кредиты и отсрочку по ряду налоговых платежей для пострадавших компаний, однако поможет ли это сохранить рабочие места — неизвестно.