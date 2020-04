«Мы рискуем. А что делать?»

Одни жители Москвы запираются в квартирах в страхе поймать вирус и штраф за несоблюдение самоизоляции, а другие выходят в город, чтобы прокормить себя и свои семьи. Сервис «Работа.ру» зафиксировал рост желающих стать курьерами – на треть увеличилось количество соискателей данной вакансии. Сервисы отреагировали по-разному: по информации из курьерских чатов, Dostavista банит на три дня в своем приложении всех, кто приезжает к клиенту без масок, в то же время Take and Go бесплатно раздает многоразовые маски по две штуки всем желающим. Страшно ли работать в условиях пандемии и удается ли себя обезопасить — фотограф Арден Аркман поговорил с пешими курьерами об их опасной работе.

Алена Воропаева, 28 лет, #вашкурьер Фото: Арден Аркман, специально для «Новой» — Раньше работала агентом по недвижимости, с 2015 года параллельно занялась курьерскими услугами. У меня есть команда, но сейчас большинство заказов выполняю сама, а подмогу беру, только если далеко ехать. Заработок не изменился, поэтому хочу запустить рекламу доставки — может, увеличится. Для безопасности ношу маску, перчатки, антисептик. Многие постоянные клиенты предлагают перенести доставку на период после окончания выходных и говорят «берегите себя, не мотайтесь, все потом». Просят положить документы в почтовый ящик, чтобы лично не контактировать. Клиенты молодые, пожилых нет — им бы мы сейчас и бесплатно доставляли, только в радость. Мне за себя не страшно, наоборот, везде тихо, спокойно. Жаль только, что не пообедать нигде, а так в целом город отдыхает — это круто. Люблю нестандартные жизненные ситуации, мне в кайф. Александр, 38 лет, Take and Go Стаж: больше полугода

Фото: Арден Аркман, специально для «Новой» — Раньше я работал медбратом в онкологической клинической больнице № 1, но там слишком мало платили, поэтому я уволился и стал работать курьером. В пандемию стало больше заказов, сейчас в основном передают самое необходимое — лекарства, еду. Я ничего не боюсь, мне кажется, что против вируса маски бесполезны. Маски ношу для успокоения клиентов прежде всего — это обязательно, а сам я в них не верю. Нужно дистанцию держать и лицо не трогать, вот и все. Вениамин, 55 лет, Take and Go и другие Стаж: около года

Фото: Арден Аркман, специально для «Новой» По образованию я инженер-электромеханик, но по специальности ни дня не работал — я был менеджером по закупкам. В 2016 году ушел с работы по семейным обстоятельствам и с тех пор в свободном плавании. Когда разобрался со проблемами, вновь начал искать постоянную работу, но уже не брали из-за возраста. Выхода не было, кушать хочется — пришлось идти в курьеры. В связи с пандемией количество заказов стало меньше: работал в основном с юридическими лицами — их было 2/3 заказов, теперь заявки поступают от одних физических лиц. Раньше возил документы, подарки, а сейчас еду, одежду от одного частного лица — другому. Очень трепетно отношусь к безопасности и здоровью, стараюсь сам брать поменьше заказов и только у проверенных клиентов, к кому уже ездил раньше. Если адрес не знаю, то сейчас просто не поеду туда. Эхром, 22 года, Delivery Club Стаж: 1,5 года

Фото: Арден Аркман, специально для «Новой» Приехал из Таджикистана, работаю здесь уже полтора года. Заказов сейчас примерно 3-4 в час, а раньше было по два. Зарабатывать стал больше процентов на 10-15. Маски нам дают одноразовые — сразу упаковку по 10 штук. Доставка только бесконтактная: ставлю сумку, потом звоню клиенту. Хорошо, что Москва пустая — стало гораздо быстрее добираться, а больше нет никаких проблем, нестрашно. Читайте также Жизнь на паузе. Засады, взятки, беззащитность и тюрьма без срока. Мигранты тяжело переживают условия карантина. Что мы с вами будем делать без них, пока непонятно Бакт, 18 лет, пиццерия Стаж: 1 год

Фото: Арден Аркман, специально для «Новой» Приехал из Бишкека, Кыргызастан. У меня заказов стало больше процентов на 50, в два раза больше и зарабатываю. Если до этого в день около тысячи получал, то теперь бывает до 1700. Маску дают одну маленькую черную на каждые два заказа — я ее в кармане ношу, а надеваю, как только к клиенту прихожу. На улице неудобно ее носить. Анна, 35 лет, Dostavista, Доставка Лаб и другие сервисы Стаж: 2 года

Фото: Арден Аркман, специально для «Новой» Я работала раньше и в СМИ, и менеджером, а как вернулась в Москву после проживания в другом городе, решила пойти в курьеры. Привлек свободный график и быстрый заработок. Люблю путешествовать по городу — по сути, это хобби, за которое платят деньги. Из минусов — бывает, неудобный груз, отсутствие соцпакета и гарантий. В среднем заказы стоят 200-400 рублей по Москве, в область чуть дороже. С начала пандемии число заявок выросло на 10-15%, теперь чаще приходится ездить по спальным районам, чем по центру. Защищаюсь от вируса сама: мажу нос специальной мазью, ношу с собой антибактериальные влажные салфетки или антисептики. Ношу маску, а к ней добавляю шарф или платок и ношу перчатки. Беспечных людей, по моим наблюдениям, сейчас больше, чем тех, кто носит маски и заботится о своем здоровье. Работать сейчас неуютно и дискомфортно. Понятно, что это за болезнь, и все-таки опасаешься за работу, за здоровье. Клиенты требуют, чтобы курьеры приезжали в масках и перчатках, и все чаще просят о бесконтактном способе передачи. Расим, 44 года, Take and Go Стаж: 1 месяц

Фото: Арден Аркман, специально для «Новой» Много кем работал — поваром, торговым представителем, но в связи с коронавирусом и всей этой ситуацией решил пойти в курьеры, хотя не сказал бы, что на заработок это повлияло. Тут лучше: сам себе начальник, график свободный. У меня жена иногда подрабатывает, а так, я в семье единственный кормилец. Нужно содержать еще и двоих детей. Не почувствовал на себе увеличение заказов — ну, может, чуть-чуть. Страшно работать, конечно! Мы рискуем, а что делать? Кто семью будет кормить? Масками своими пользуемся, и вот сейчас здесь получу две (прим. — разговариваем у места выдачи масок работникам), а до этого за свой счет покупал. Всегда еще свои перчатки надеваю, когда работаю. Илья, 29 лет, Delivery Club Стаж: 2 дня

Фото: Арден Аркман, специально для «Новой» Совсем недавно я был поваром, но из-за вируса всех сократили на работе, а нужно как-то выживать. Работать курьером планирую до тех пор, пока карантин будет длиться. Работа тяжелая очень, но тут чем больше работаешь, тем больше денег, так что я не жалуюсь. Страха у меня нет: смело выхожу, а когда с клиентом контактирую — закрываю лицо и отхожу на несколько метров. Маски дают 10 штук на 10 дней — приходится носить по одной в день. Антисептик и перчатки дают тоже. Среди клиентов замечаю, что одни молодые — пожилых не было. Федр Ливенцев, 37 лет, сервис Кухня на районе Стаж: 1 год

Фото: Арден Аркман, специально для «Новой» Я учился на менеджера по туризму, окончил университете дружбы народов. Работал по профессии, потом барменом, оператором колл-центра и специалистом по работе с клиентами в банках. Курьером работаю около года, из них четыре месяца в этом сервисе. С начала пандемии заказов стало больше на четверть, заработок увеличился рублей на 500 — получается около 2000 за 12 часов. Все зависит от удачи. У меня страха нет, я спокойно к этому отношусь. А так, у нас есть случаи, что люди отказываются от работы, человек пять-шесть. Наверное, боятся. За все время с начала пандемии мне на работе дали всего две маски, а дальше — «крутитесь сами». Перчатки тоже у меня есть, но надеваю их, только когда к клиенту приезжаю. Двое заказчиков мне сказали, чтобы я не парился с маской и перчатками, потому что они не пугливые, но я слышал, что на некоторых курьеров жаловались — мол, почему без маски. Читайте также «Стой! Что в коробе несешь?» Из регионов поступают сообщения о задержаниях курьеров из-за карантина: картинка дня Арден Аркман, специально для «Новой»